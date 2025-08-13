Wenn sich Staatschefs treffen, arbeiten die Schutzdienste professionell zusammen, egal ob in Russland, Deutschland oder in anderen Ländern. In Sankt Petersburg war ich damals ziemlich beeindruckt von deren Professionalität. Etwas Besonderes wird sein, was nur für die USA, Russland und China typisch ist: Sie bringen zu solchen Treffen ihre eigenen Fahrzeuge mit. Putin wird also wahrscheinlich mit eigener Wagenkolonne an Bord einfliegen.

Der Gipfel wurde sehr kurzfristig angesetzt. Ist das üblich?

Nicht unbedingt, aber es kommt vor. Zum Beispiel wurde der G8-Gipfel einmal kurzfristig von Chicago nach Camp David verlegt. Das war kein Problem, weil auch für diesen Ort bereits ein Sicherheitskonzept existiert. Manchmal ist Kurzfristigkeit sogar ein Vorteil, denn potenzielle Täter haben weniger Zeit zur Planung. Aber egal, ob wir 7 oder 27 Tage zur Vorbereitung haben: Das Sicherheitsniveau bleibt immer gleich.

Wie groß ist der Aufwand für so ein Treffen?

Jeder Präsidentenbesuch ist ein logistisches Großprojekt. Fahrzeuge, Sicherheitsschleusen, Hotelzimmer, Personal – alles muss organisiert werden. Kommt Putin dazu, und eventuell Selenskyj, verdoppelt sich die Komplexität. Aber auf operativer Ebene arbeiten die Teams der Länder zusammen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Politik spielt dabei keine Rolle.

Zur Person Robert E. McDonald arbeitet heute als Dozent am Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences der University of New Haven. Davor arbeitete er mehr als 20 Jahre als Agent des US Secret Service und war zuständig für den Personenschutz von Präsidenten, Vizepräsidenten und Staatsgästen. Er gilt als Experte für Personenschutz, Nachrichtendienste, Einsatzplanung und Reiselogistik für Schutzpersonen.

Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit ausländischen Teams ohne gemeinsame Sprache vorstellen?

Über Dolmetscher. Als ich in Russland war, hatte ich einen Übersetzer, und mein Gegenüber sprach etwas Englisch. Über die Tage und Stunden baut man eine Beziehung auf. Man frühstückt miteinander, isst zu Mittag und zu Abend. Auch ohne gemeinsame Sprache versteht man die Prioritäten des anderen, weil man dasselbe Ziel hat: den Schutz der Staatsoberhäupter.

Welche Bedrohungen müssen Sie denn einkalkulieren?

Auf einem Militärstützpunkt wie der Air Base ist der Zugang ohnehin kontrolliert, daher werden Putin und Trump wohl nur wenig direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit haben. Es sei denn, die Staatschefs verlassen das Gelände doch, vielleicht für einen Fototermin. Wir bereiten uns trotzdem auf alles vor: Drohungen in sozialen Medien spielen eine Rolle, Einzeltäter oder mögliche Nachahmer. Aber selbst gesicherte Einrichtungen sind nicht per se sicher. Kürzlich gab es einen Schusswaffenvorfall auf dem Stützpunkt Fort Stewart in Georgia. Auch darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir führen dazu Planspiele durch, damit alle Beteiligten im Ernstfall genau wissen, was zu tun ist.