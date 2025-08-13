Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Gipfeltreffen mit Trump in Alaska "Putin wird mit eigener Wagenkolonne einfliegen"
Mitten im Ukraine-Krieg treffen sich Trump und Putin in Alaska auf einer Militärbasis. Ein Ex-Secret-Service-Agent erklärt, warum der entlegene Ort für den Gipfel perfekt ist und welche Bedrohungen trotzdem bleiben.
Am 15. August 2025 treffen sich Präsident Wladimir Putin und Präsident Donald Trump zu einem kurzfristig anberaumten Gipfel in Anchorage, Alaska. Robert E. McDonald hat als ehemaliger US-Secret-Service-Agent über zwanzig Jahre Erfahrung im Schutz amerikanischer Präsidenten gesammelt und die Sicherheit für Staats- und Regierungschefs weltweit koordiniert.
Im Interview mit t-online erklärt er, was es bedeutet, ein solch hochkarätiges und politisch sensibles Treffen so kurzfristig abzusichern.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
t-online: Mister McDonald, Sie waren schon vor Jahren mit dem Secret Service des amerikanischen Präsidenten in Alaska. Was haben Sie dort gemacht?
Robert E. McDonald: Ich war zweimal dort. Einmal vor rund 20 Jahren mit dem Präsidentenstab, als die Air Force One auf dem Weg nach Asien zum Tanken anhielt, und noch einmal auf einer Planungstour vor einer Asienreise. Für viele Regierungsflüge ist Alaska so etwas wie eine riesige Tankstelle auf dem Weg in den Pazifik.
Was war Ihre Aufgabe beim Secret Service?
Wir sind bekanntermaßen für den Schutz des Präsidenten und des Vizepräsidenten zuständig. Ich habe dort als Ermittler gearbeitet. Erst in Connecticut, dann 16 Jahre in Washington, D.C. Ich war unter anderem Supervisor im Personenschutzteam des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden und koordinierte die Sicherheit beim Apec-Gipfel 2011 in Honolulu, auf Hawaii. Davor war ich schon mit dem früheren Präsidenten George W. Bush in Sankt Petersburg gewesen und hatte mit dem russischen Schutzpersonal von Präsident Putin zusammengearbeitet.
Inwiefern ist die Stadt Anchorage für das Gipfeltreffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geeignet?
Anchorage ist ziemlich klein, und die Menschen sind wahnsinnig freundlich. Es gibt einen einzigen großen TV-Sender, hervorragenden Lachs, gute Brauereien und eine enge Gemeinschaft. Aber logistisch ist es sehr angenehm, weil es leicht ist, sich dort fortzubewegen. Die Fahrstrecken für Wagenkolonnen sind kurz. Eine überschaubare Stadt.
Putin und Trump werden sich wohl auf dem dortigen Luftwaffenstützpunkt treffen. Warum?
Falls das Treffen wirklich auf der Joint Base Elmendorf-Richardson stattfindet, erleichtert das die Logistik enorm. Die Flugzeuge landen dort ohnehin. Fahrzeuge, Sicherheitsausrüstung und sogar medizinische Einrichtungen, falls das nötig sein sollte, sind bereits vor Ort. Für diesen Stützpunkt der Air Force existiert außerdem schon jetzt ein sehr robuster Sicherheitsplan.
Sie sagten, Sie haben bereits unter George W. Bush mit Putins Sicherheitspersonal zusammengearbeitet. Worauf achtet der russische Präsident besonders?
Wenn sich Staatschefs treffen, arbeiten die Schutzdienste professionell zusammen, egal ob in Russland, Deutschland oder in anderen Ländern. In Sankt Petersburg war ich damals ziemlich beeindruckt von deren Professionalität. Etwas Besonderes wird sein, was nur für die USA, Russland und China typisch ist: Sie bringen zu solchen Treffen ihre eigenen Fahrzeuge mit. Putin wird also wahrscheinlich mit eigener Wagenkolonne an Bord einfliegen.
Der Gipfel wurde sehr kurzfristig angesetzt. Ist das üblich?
Nicht unbedingt, aber es kommt vor. Zum Beispiel wurde der G8-Gipfel einmal kurzfristig von Chicago nach Camp David verlegt. Das war kein Problem, weil auch für diesen Ort bereits ein Sicherheitskonzept existiert. Manchmal ist Kurzfristigkeit sogar ein Vorteil, denn potenzielle Täter haben weniger Zeit zur Planung. Aber egal, ob wir 7 oder 27 Tage zur Vorbereitung haben: Das Sicherheitsniveau bleibt immer gleich.
Wie groß ist der Aufwand für so ein Treffen?
Jeder Präsidentenbesuch ist ein logistisches Großprojekt. Fahrzeuge, Sicherheitsschleusen, Hotelzimmer, Personal – alles muss organisiert werden. Kommt Putin dazu, und eventuell Selenskyj, verdoppelt sich die Komplexität. Aber auf operativer Ebene arbeiten die Teams der Länder zusammen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Politik spielt dabei keine Rolle.
Zur Person
Robert E. McDonald arbeitet heute als Dozent am Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences der University of New Haven. Davor arbeitete er mehr als 20 Jahre als Agent des US Secret Service und war zuständig für den Personenschutz von Präsidenten, Vizepräsidenten und Staatsgästen. Er gilt als Experte für Personenschutz, Nachrichtendienste, Einsatzplanung und Reiselogistik für Schutzpersonen.
Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit ausländischen Teams ohne gemeinsame Sprache vorstellen?
Über Dolmetscher. Als ich in Russland war, hatte ich einen Übersetzer, und mein Gegenüber sprach etwas Englisch. Über die Tage und Stunden baut man eine Beziehung auf. Man frühstückt miteinander, isst zu Mittag und zu Abend. Auch ohne gemeinsame Sprache versteht man die Prioritäten des anderen, weil man dasselbe Ziel hat: den Schutz der Staatsoberhäupter.
Welche Bedrohungen müssen Sie denn einkalkulieren?
Auf einem Militärstützpunkt wie der Air Base ist der Zugang ohnehin kontrolliert, daher werden Putin und Trump wohl nur wenig direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit haben. Es sei denn, die Staatschefs verlassen das Gelände doch, vielleicht für einen Fototermin. Wir bereiten uns trotzdem auf alles vor: Drohungen in sozialen Medien spielen eine Rolle, Einzeltäter oder mögliche Nachahmer. Aber selbst gesicherte Einrichtungen sind nicht per se sicher. Kürzlich gab es einen Schusswaffenvorfall auf dem Stützpunkt Fort Stewart in Georgia. Auch darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir führen dazu Planspiele durch, damit alle Beteiligten im Ernstfall genau wissen, was zu tun ist.
Warum fiel die Wahl Ihrer Einschätzung nach auf Alaska?
Ich habe dazu keine gesicherten Informationen. Aber wahrscheinlich, weil es für beide Präsidenten logistisch am einfachsten ist, sich dort so kurzfristig zu treffen. Es ist US-Territorium, es braucht also auch kein neutrales Gastland. Mein Eindruck ist, dass man konzentrierte Gespräche führen will, ohne große Zeremonien und den ganz großen Medienrummel bei internationalen Konferenzen.
Dieser Gipfel findet mitten in einem brutalen Krieg statt. Wie herausfordernd ist das in Bezug auf die Sicherheit?
Das ist eine enorme Herausforderung. Angesichts der Risiken für Putin – und möglicherweise auch für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, falls er teilnehmen sollte – muss jeder Schritt präzise geplant werden.
Es gab mehrfach Spekulationen, Selenskyj könnte auch zu dem Treffen in Alaska kommen. Könnte er denn überhaupt noch kurzfristig eingeladen werden?
Ja, auf jeden Fall. Wenn das Treffen wirklich auf der Air Base stattfindet, ist das problemlos möglich. Der ukrainische Präsident würde im Prinzip einfach in die bestehende Sicherheitsstruktur einschwenken. Der Secret Service würde ihm dann ein eigenes Schutzteam stellen.
Rechnen Sie denn damit, dass es echte Ergebnisse geben wird?
Ich vermute, dass es im Hintergrund schon vorab genügend Fortschritte in Gesprächen gab, um ein solches Treffen zu rechtfertigen. Staatschefs fliegen nicht um die halbe Welt, ohne sich davon etwas zu versprechen. Zumindest aus sicherheitstechnischer Sicht bin ich zuversichtlich, dass es ein erfolgreiches Ereignis wird. Alle werden sicher ankommen und wieder abreisen. Die politischen Ergebnisse liegen nicht in unserer Hand. Aber wie alle hoffe ich, dass etwas Positives dabei herauskommt.
- Video-Interview mit Robert E. McDonald