USA: Trump fordert Museumskontrollen zur Geschichtsdarstellung

Trumps Kulturkampf
US-Regierung will Museen einschränken

Von t-online, jha
13.08.2025 - 11:07 UhrLesedauer: 3 Min.
Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.Vergrößern des Bildes
Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident geht gegen Kultureinrichtungen vor. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA)
Vor dem 250. Jubiläum der USA will das Weiße Haus Inhalte in Washingtons bekanntesten Museen prüfen lassen. Besonders schwarze Geschichte ist im Visier.

Die US-Regierung hat angekündigt, Ausstellungen in mehreren Smithsonian-Museen auf ihre Darstellung der amerikanischen Geschichte zu überprüfen. Ziel sei es, vor dem 250. Geburtstag der USA sicherzustellen, dass keine aus Regierungssicht "spaltenden oder parteiischen" Narrative verbreitet werden.

In einem Brief an die Smithsonian Institution forderte das Weiße Haus, Ausstellungstexte, Wandbeschriftungen, Websites und Bildungsunterlagen auf Tonfall, historische Einordnung und "Übereinstimmung mit amerikanischen Idealen" zu prüfen. Museen müssten Informationen auch zu laufenden Schauen vorlegen, teils binnen 30 Tagen.

Trumps Kulturkampf gegen kritische Geschichte

Donald Trump versucht schon seit vielen Jahren, die Geschichte der USA in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung herunterzuspielen oder zu leugnen. Seine Verbündeten zogen dabei in einen Kulturkampf gegen die Forschungsrichtung der "Critical Race Theory" ins Feld. Seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit nimmt Trump nun gezielt Einfluss auf die Geschichtswissenschaft und die Darstellung schwarzer Geschichte. Dabei greift er insbesondere das National Museum of African American History and Culture an, dem er vorwirft, "weiße Kultur" zu problematisieren und Rassismus zu thematisieren.

Smithsonian InstitutionVergrößern des Bildes
Smithsonian Museum: Trump lässt Museen auf "spaltende" Narrative überprüfen. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Zudem hat die Trump-Regierung zuletzt eine Reihe von Begriffen von Regierungswebsites entfernt, darunter "Ungerechtigkeit" oder "Unterdrückung". Außerdem wurden Inhalte zu schwarzen historischen Persönlichkeiten zurückgefahren sowie der Juneteenth-Feiertag missachtet.

Laut dem "Wall Street Journal" soll die Überprüfung weit über öffentliche Inhalte hinausgehen und auch interne Kommunikation umfassen. Unterzeichner des Schreibens sind mehrere ranghohe Regierungsvertreter, darunter Lindsey Halligan, Vince Haley und Russ Vought. Halligan erklärte, es gehe darum, "das Vertrauen in eine unserer am meisten geschätzten Institutionen zu bewahren". Die Regierung wolle "einigende, historisch korrekte" Inhalte sicherstellen und spaltende Formulierungen entfernen. Vizepräsident JD Vance, Mitglied des Smithsonian Board of Regents, wurde von Präsident Trump beauftragt, die Feierlichkeiten eng zu betreuen.

Acht Museen in erster Phase

Das Weiße Haus hat acht Einrichtungen ausgemacht, die in einer ersten Phase überprüft werden sollen. Darunter sind:

  • National Museum of American History
  • National Museum of Natural History
  • National Museum of African American History and Culture
  • National Museum of the American Indian
  • National Air and Space Museum
  • Smithsonian American Art Museum
  • National Portrait Gallery
  • Hirshhorn Museum and Sculpture Garden

Kritiker werfen Präsident Donald Trump vor, mit der Initiative die künstlerische Freiheit einzuschränken und einen Kulturkampf zu führen. Historiker wie Sarah Weicksel von der American Historical Association sehen darin einen Eingriff in die Arbeit von Fachleuten, die ein komplexes Bild der US-Vergangenheit vermitteln wollen. Die Historikerin Tiya Miles von der Harvard University warnte, Geschichte könne so nach der "Ansicht eines Einzelnen" statt nach wissenschaftlicher Forschung interpretiert werden.

Streit um Impeachment-Ausstellung

Trump hatte bereits im Frühjahr per Dekret angeordnet, dass Museen im Sinne der Regierung aufarbeiten sollten. Darin hieß es, im vergangenen Jahrzehnt habe es "konzertierte und weitverbreitete Versuche gegeben, die Geschichte unseres Landes umzuschreiben und Fakten durch ein verzerrtes Narrativ zu ersetzen, das eher von Ideologie als von Wahrheit bestimmt ist". Das "unvergleichliche Erbe unserer Nation" sei fälschlich als rassistisch, sexistisch oder unterdrückerisch dargestellt worden.

Ergänzend wurde zuletzt auch eine Ausstellung im National Museum of American History verändert. Wie "USA Today" berichtet, hatte das Museum Ende Juli Hinweise auf die beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vorübergehend entfernt und Anfang August in angepasster Form wieder aufgenommen. Dabei wurden Formulierungen zur Rolle Trumps beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 abgeschwächt. Das Smithsonian betonte, nicht auf Anweisung der Regierung gehandelt zu haben.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
  • wsj.com: White House to Vet Smithsonian Museums to Fit Trump’s Historical Vision

Themen
DeutschlandDonald TrumpUSAWeißes Haus
