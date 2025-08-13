Newsblog zur US-Politik Trumps Hand sorgt erneut für Aufsehen
Trump entlässt Fed-Gouverneurin. Der US-Präsident hält sich selbst für eine "sehr schlaue Person", wie er wissen ließ. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump erneut mit Bluterguss an der Hand fotografiert
- Südkorea schlägt Treffen zwischen Trump und Kim Jong un vor
- Trump entlässt Fed-Gouverneurin: Sorge um Unabhängigkeit der Notenbank
- Trump: "Viele Menschen wollen vielleicht einen Diktator"
- Harvard-Psychologin: Trump ist psychisch krank
- Vance besucht Nationalgarde – Proteste in Washington
Dienstag, 26. August
Trump erneut mit Bluterguss an der Hand fotografiert
US-Präsident Donald Trump ist erneut mit einem Bluterguss an der Hand fotografiert worden. Auf Bildern vom Empfang des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Weißen Haus war auf der rechten Hand des 79-Jährigen ein deutlicher blauer Fleck zu sehen. In der Vergangenheit waren schon mehrfach Blutergüsse an Trumps rechter Hand aufgefallen – teils offenbar mit Make-up überschminkt.
Die Flecken hatten in den vergangenen Monaten immer wieder Spekulationen über den Gesundheitszustand des Republikaners ausgelöst, hinzu kam, dass seine Beine mitunter geschwollen wirkten. Trump selbst erklärte einen Bluterguss an seiner rechten Hand im Dezember 2024 im Gespräch mit dem US-Magazin "Time" damit, dass er einfach sehr viele Hände schüttle.
Im Juli verwies seine Sprecherin Karoline Leavitt ebenfalls auf häufiges Händeschütteln sowie die Einnahme von Aspirin. Ähnlich äußerte sie sich nun gegenüber der "Huffington Post". Zudem teilte das Weiße Haus im Juli mit, Trump leide an einer chronisch venösen Insuffizienz – einer ungefährlichen Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt.
Südkorea schlägt Treffen zwischen Trump und Kim Jong un vor
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat am Montag (Ortszeit) während des Gipfeltreffens mit dem US-Präsidenten ein baldiges Treffen zwischen Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorgeschlagen. Trump hat sich nach einem Vorschlag offen für ein Treffen mit Kim gezeigt. "Ich würde ihn gerne dieses Jahr treffen", sagte er bei einem Besuch Lees im Weißen Haus in Washington. Zuvor hatte Lee den US-Präsidenten zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im Oktober nach Südkorea eingeladen und dabei ein Treffen mit Kim angeregt, wie Lees Büro mitteilte. Lee und Trump hätten ein angenehmes Gespräch geführt, bei dem sie sich gegenseitig gelobt und über die gegen sie gerichteten Attentatsversuche gesprochen hätten, sagte Lees Sprecherin Kang Yu-jung.
Lee bemühte sich bei seinem ersten Besuch bei Trump sichtlich um eine gute Atmosphäre. Er habe zur Vorbereitung Trumps Buch "The Art of the Deal" gelesen, sagte er. "Ich hoffe, Sie können Frieden auf die koreanische Halbinsel bringen (...), damit Sie mit Kim Jong Un zusammentreffen, einen Trump-World-Komplex in Nordkorea bauen können, damit ich dort Golf spielen kann", sagte Lee zu Trump. Im Rahmen des Besuchs gab die Fluggesellschaft Korean Air zudem die Bestellung von 103 Boeing-Flugzeugen bekannt.
Medien: China schickt Unterhändler zu Gesprächen in die USA
Ein ranghoher chinesischer Unterhändler reist einem Zeitungsbericht zufolge in dieser Woche zu Handelsgesprächen in die USA. Li Chenggang treffe sich mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Vertretern des Finanzministeriums, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Eine Stellungnahme des chinesischen Handelsministeriums und des Weißen Hauses liegt zunächst nicht vor.
Trump entlässt Fed-Gouverneurin: Sorge um Unabhängigkeit der Notenbank
Trump hat die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen. Es gebe ausreichende Beweise dafür, dass Cook bei Hypothekenanträgen falsche Angaben gemacht habe, schrieb Trump am Montag (Ortszeit) in einem offiziellen Schreiben an die Gouverneurin. Der Chef der Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt (FHFA), William Pulte, hatte zuvor Vorwürfe gegen Cook erhoben. Daraufhin teilte das US-Justizministerium mit, es prüfe die Angelegenheit. Die Entlassung Cooks stellt eine Eskalation in Trumps Bestreben, die Führung der Fed nach seinen Vorstellungen umzubauen, dar. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump-Dekret: Gefängnisstrafe für Verbrennen von US-Flagge
US-Präsident Donald Trump will das Verbrennen oder Schänden der US-Flagge künftig strafrechtlich verfolgen lassen. Er unterzeichnete am Montag eine entsprechende Anordnung. "Wer eine Flagge verbrennt, bekommt ein Jahr Gefängnis, keine vorzeitige Entlassung, gar nichts", sagte Trump bei der Unterzeichnung im Weißen Haus. Die Anordnung weist den US-Justizminister an, die Schändung der US-Flagge "energisch zu verfolgen". Das Dekret sieht zudem vor, Ausländern, die die Flagge schänden, Visa und Aufenthaltsgenehmigungen zu entziehen oder Einbürgerungsverfahren zu beenden.
Das Oberste Gericht hatte 1989 entschieden, dass das Verbrennen der Nationalflagge durch das in der Verfassung verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. Die Trump-Regierung begründete ihren Vorstoß damit, dass die Schändung der Flagge "in einzigartiger Weise beleidigend und provokativ" sei.
Bürgerrechtler lehnten das neue Dekret des Präsidenten umgehend ab. "Man muss das Verbrennen von Flaggen nicht gutheißen", erklärte die Organisation Foundation for Individual Rights and Expression. "Das Schöne der freien Meinungsäußerung ist, dass man seine Meinung äußern darf, auch wenn andere nicht mögen, was man zu sagen hat." Die Aktivisten sehen die Anordnung als Teil einer Reihe von Maßnahmen der Regierung, die die freie Meinungsäußerung einschränken.
Trump will bei mehr US-Firmen einsteigen
Donald Trump will von weiteren Unternehmen Gegenleistungen für Maßnahmen der US-Regierung einfordern. Auch der Einstieg des Staates beim Chipkonzern Intel solle kein Einzelfall bleiben. "Ich will versuchen, so viel zu kriegen, wie ich kann", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Die Intel-Situation sei interessant gewesen, "aber ich hoffe, dass ich viel mehr solcher Fälle haben werde".
Trump erzählte, Firmenvertreter kämen zu ihm und sagten, sie würden gern etwas machen, stießen aber auf Beschränkungen. "Wenn ich das mache, müssen sie üblicherweise bezahlen", sagte er zu einer Freigabe.
So müssen die Chipkonzerne Intel und AMD aktuell 15 Prozent ihrer Erlöse aus Halbleiter-Verkäufen nach China an die US-Regierung abgeben. Das war die Voraussetzung für die Gewährung von Exportlizenzen. Trump sagte, er habe ursprünglich 20 Prozent verlangt.
Trump will Spezialeinheit für "Sicherheit und Ordnung" gründen
Der US-Präsident hat den Aufbau einer spezialisierten Einheit innerhalb der Nationalgarde angeordnet, die zur "Wahrung von Sicherheit und Ordnung" in Washington eingesetzt werden soll. Das Verteidigungsministerium müsse die Truppe umgehend aufstellen, ausbilden und ausrüsten, hieß es in dem Erlass. Zudem sollen landesweit Nationalgardisten für einen schnellen Einsatz gegen "zivile Unruhen" bereitstehen, einschließlich einer ständig verfügbaren Eingreiftruppe.
Neben weiteren Maßnahmen soll es außerdem ein Online-Portal geben, über das sich Bewerber mit Polizei- oder Militärexpertise bei Bundesbehörden melden können, um neue Spezialeinheiten zu verstärken.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP