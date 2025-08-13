Newsblog zur US-Politik Trump: Viele Wähler wollen vielleicht einen Diktator
Donald Trump spekuliert, viele Amerikaner würden sich einen Diktator wünschen. Auf Truth Social droht er ABC und NBC. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: "Viele Menschen wollen vielleicht einen Diktator"
- Trump will zwei große TV-Sender "beenden"
- Insider: Trump lässt Nationalgarde in Washington bewaffnen
- Vance: Russland hat "erhebliche Zugeständnisse" gemacht
- Airbnb-Mitgründer soll Trump-Regierung helfen
- Harvard-Psychologin: Trump ist psychisch krank
- Trump kündigt Zölle auf Möbel an
- Vance besucht Nationalgarde – Proteste in Washington
Montag, 25. August
Trump: "Viele Menschen wollen vielleicht einen Diktator"
US-Präsident Donald Trump hat Kritik, er benehme sich wie ein Diktator, mit der Äußerung beantwortet, dass dies möglicherweise dem Wunsch vieler Amerikaner entspreche: "Sie sagen 'Freiheit, Freiheit, er ist ein Diktator!' Viele Menschen sagen 'Vielleicht wollen wir ja einen Diktator.'"
Trump schob hinterher: "Ich mag keinen Diktatoren. Ich bin kein Diktator. Ich bin ein sehr vernünftiger Mann, eine sehr schlaue Person."
Trump will zwei große TV-Sender "beenden"
US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social den US-Fernsehsendern ABC und NBC den Kampf angesagt – "zweien der absolut schlechtesten und voreingenommensten Fernsehsender weltweit." Trump bezeichnete beide Sender als "FAKE NEWS". Weiter schrieb er: "Korrupter 'Journalismus' sollte nicht belohnt, sondern unterbunden werden!!!"
Als Beispiel für den Verrat durch die beiden Fernsehsender verwies Trump unter anderem auf die Berichterstattung über die Republikaner. In einem anderen Post behauptete der US-Präsident, dass die beiden Sender zu 97 Prozent schlecht über ihn berichten würden. Belege für diese Zahl lieferte er in dem Post nicht.
Trump behauptete zudem, dass beide Sender kein Geld für ihre FCC-Sendelizenzen bezahlen müssten. Auch diese Behauptung belegte der US-Präsident nicht. Nach US-Recht müssen die Gebühren zudem nur von den lokalen Sendern bezahlt werden, Trump könnte also lediglich regionalen Ablegern der beiden Sender drohen.
Insider: Trump lässt Nationalgarde in Washington bewaffnen
Die im Rahmen einer von Präsident Donald Trump ausgerufenen Anti-Kriminalitäts-Operation in Washington patrouillierenden Truppen der Nationalgarde werden Insidern zufolge ab Sonntagabend bewaffnet sein. Die genaue Zahl der Soldaten sei noch unklar, sie würden jedoch entweder mit M17-Pistolen oder M4-Gewehren ausgestattet, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hunderte unbewaffnete Soldaten der Nationalgarde sind seit zwei Wochen in den Straßen Washingtons im Einsatz, nachdem Trump einen Kriminalitätsnotstand für den Bezirk ausgerufen hatte. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte die Bewaffnung der Truppen in der vergangenen Woche genehmigt.
Trump kündigte zudem an, sein Vorgehen gegen die Kriminalität wahrscheinlich auf Chicago auszuweiten und deutete am Sonntag auch einen Einsatz in Baltimore an. Der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, wies dies umgehend zurück. "Es gibt keine Grundlage und keine Befugnis für Donald Trump, zu versuchen, Bundestruppen in die Stadt Chicago zu schicken", sagte Jeffries dem Sender CNN. Er warf Trump vor, eine Krise herbeireden zu wollen. Auch der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, erklärte, es gebe keinen Notstand, der einen solchen Einsatz rechtfertige.
Trumps Darstellung einer Kriminalitätswelle in den von Demokraten regierten Städten steht im Widerspruch zu offiziellen Daten. Obwohl der Republikaner die Hauptstadt als von Verbrechen erfasst darstellt, zeigen die Zahlen einen Rückgang. Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, verwies darauf, dass die Mordrate in seiner Stadt im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent und die Zahl der Schießereien um fast 40 Prozent gesunken sei. Auch in Baltimore ist die Kriminalität rückläufig.
Vance: Russland hat "erhebliche Zugeständnisse" gemacht
Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "erhebliche Zugeständnisse" für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht. "Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein. Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden", sagte Vance in einem Interview des Senders NBC. Russland habe zugestimmt, "dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können." Mehr dazu lesen Sie hier.
Golf-Fan Trump kündigt Besuch beim Ryder Cup an
Die Leidenschaft von Donald Trump für den Golfsport ist allseits bekannt. Nun hat der US-Präsident seinen Besuch beim Ryder Cup Ende September vor den Toren New York Citys angekündigt. Er werde am Auftakttag des Kontinentalvergleichs der jeweils besten zwölf Golfer aus den USA und Europa zu Gast sein, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Der größte Teamwettbewerb im Golfsport wird vom 26. bis 28. September auf dem Black Course im Bethpage State Park auf Long Island in New York ausgespielt. Das US-Team um Superstar Scottie Scheffler will den Ryder Cup zurückerobern. Rory McIlroy und die Europäer hatten vor zwei Jahren in Rom den Amerikanern eine empfindliche 16,5:11,5-Niederlage zugefügt.
Der Ryder Cup ist das emotionalste Golf-Event der Welt. Auf die Titelverteidiger aus Europa kommt auf dem Black Course eine harte Aufgabe zu: Neben den starken US-Profis müssen sie mit lautstarken US-Fans rechnen.
Sonntag, 24. August
USA erwecken längst verlassene Pazifik-Basis wieder zum Leben
Die USA bauen mehrere Stützpunkte auf Pazifikinseln für einen möglichen Konflikt mit China aus. Dabei überdenkt die US Air Force ihre Strategie. Zentral ist eine Insel, von der einst die Atombomber gen Japan flogen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Die USA ziehen einige ihrer Truppen von Stützpunkten im Irak ab. Einige US-Soldaten würden schrittweise die Militärbasis Ain al-Assad in der Provinz Anbar sowie den Stützpunkt Victoria nahe dem Flughafen der Hauptstadt Bagdad verlassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Eine kleinere Zahl an US-Truppen soll jedoch in beratender Funktion und als Ausbilder an den Stützpunkten verbleiben.
