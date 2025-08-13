Newsblog zur US-Politik Newsom droht: "Das wird Trumps Präsidentschaft beenden"



13.08.2025 - 18:50 Uhr

Gavin Newsom: Der Gouverneur von Kalifornien hat Donald Trump erneut kritisiert. (Quelle: Carlos Barria/reuters)

Der Gouverneur von Kalifornien greift den US-Präsidenten erneut scharf an. In England gibt es Proteste aufgrund des Besuchs von JD Vance. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Newsom droht Trump mit Veränderung der Wahlkreise

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat erneut angekündigt, die Grenzen der Wahlkreise erneut zu verändern, um zukünftig im US-Repräsentantenhaus für eine Mehrheit der Demokraten zu sorgen. Kalifornien werden weitere "wunderschöne Karten" der Wahlkreise ziehen, die "Trumps Präsidentschaft beenden werden", teilte Newsom auf der Plattform X mit. Die Botschaft war dabei in Trumps Sprachstil gehalten: Unter anderem wurde die gesamte Nachricht in Großbuchstaben formuliert.

Hintergrund des Machtkampfs ist das Kräfteverhältnis im US-Kongress, der aus zwei Kammern besteht: Repräsentantenhaus und Senat. Derzeit verfügen die Republikaner von Trump in beiden Kammern über eine knappe Mehrheit. Noch vor den Kongresswahlen im November 2026 wollen sie mehrere Wahlkreise in Texas zu ihren Gunsten neu zuschneiden – mit möglichen Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis im Repräsentantenhaus. Die Partei hat neben Texas auch andere Bundesstaaten im Blick.

Newsom will in dem Fall auch die Wahlkreise in seinem Bundesstaat neu zuschneiden lassen, um dadurch die Wahrscheinlichkeit für eine Mehrheit der Demokraten in der Kammer nach den nächsten Kongresswahlen zu erhöhen. Das gezielte Ziehen von Wahlkreisgrenzen wird in den USA "Gerrymandering" genannt. Beide Parteien nutzen diese Taktik, um sich bei Wahlen systematisch Vorteile zu verschaffen; zuletzt spielten aber vor allem republikanisch geführte Bundesstaaten eine zentrale Rolle.

Besuch in England: Dorfbewohner protestieren gegen Vance

Dutzende Menschen haben in dem südwestenglischen Dorf Charlbury in der Region Cotswolds gegen den Urlaubsaufenthalt von US-Vizepräsident JD Vance und seiner Familie protestiert. "Die Menschen von Cotswolds sind heute hier, um JD Vance zu sagen, dass er hier nicht willkommen ist", sagte der Vertreter der Organisation "Stop Trump Coalition", Jake Atkinson, am Dienstag bei der Demonstration der Nachrichtenagentur AFP.

Auf Schildern der Demonstranten waren Sprüche wie "Geh nach Hause", "Nicht-Willkommen-Party" und "Verpiss dich" zu lesen. Die britische Polizei und US-Sicherheitskräfte waren in großer Zahl in dem kleinen Dorf vertreten.

Bewohner des sonst ruhigen Gemeinde kritisierten den Aufruhr in ihrem Heimatdorf und den US-Vize. "Es ist störend und eine ziemliche Überraschung", sagte der 53-jährige Phil Ball. "Wir wollten ihm den gleichen Empfang bescheren wie er dem (ukrainischen Präsidenten Wolodymyr) Selenskyj im Weißen Haus", sagte der 75-jährige Anwohner Lou Johnson mit Bezug auf den Eklat in Washington in Februar, als Vance und US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef vor laufenden Kameras bloßstellten.

