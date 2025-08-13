Newsblog zur US-Politik Bush-Familie kehrt wohl in die Politik zurück

George W. Bush: Von 2001 bis 2009 war er der US-Präsident. Nun tritt ein Cousin von ihm in die Politik ein. (Archivbild) (Quelle: Sam Hodde / Getty Images)

Ein Mitglied der Bush-Familie hat offenbar politische Ambitionen. Der Konflikt um die Polizeihoheit in der US-Hauptstadt ist zunächst beigelegt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 17. August

Bush-Cousin bewirbt sich wohl um Gouverneurs-Amt

Die Bush-Familie könnte bald wieder politisch eine Rolle spielen. Nach den Präsidenten George H. W. Bush und George W. Bush sowie dem ehemaligen Gouverneur von Florida Jeb Bush hat offenbar ein weiterer Spross politische Ambitionen. Wie das Magazin "Newsweek" berichtet, soll sich Jonathan Bush, ein Cousin von George W. Bush, Gedanken um eine Kandidatur als Gouverneur des US-Bundesstaats Maine machen. Es hat bereits eine Spendenaktion für ihn gegeben. Außerdem soll er bereits ein Komitee zusammengestellt haben, das im Wahlkampf helfen soll. Bush ist Geschäftsmann und führte bislang verschiedene Start-ups.

Nationalgarde in Hauptstadt soll Waffen tragen

Einige Truppen der Nationalgarde, die in Washington D.C. stationiert sind, werden ab sofort Schusswaffen tragen, um ihren Auftrag in der Stadt zu erfüllen, so zwei US-Beamte gegenüber NBC News. Nicht alle Truppen werden Waffen tragen, sagte ein Beamter. Die Bewaffnung der Truppen stellt eine Veränderung dar, seit die Gardisten Anfang der Woche erstmals in den Bezirk entsandt wurden. Ihre Aufgabe war es, die Kriminalität und Obdachlosigkeit in der Hauptstadt zu bekämpfen. Ein Sprecher der Joint Task Force sagte in einer Erklärung, dass die Mitglieder der Wache "im Einklang mit ihrem Auftrag und ihrer Ausbildung bewaffnet sein können".

Samstag, 16. August

Trump-Regierung rudert in Washington-Streit zurück

Nach der Ankündigung der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die Polizei in Washington unter ihre Kontrolle zu stellen, und einer darauffolgenden Klage der Hauptstadt, haben beide Seiten eine Einigung erzielt. Dem am Freitag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht erzielten Kompromiss zufolge soll der Leiter der Anti-Drogen-Polizei DEA, Terry Cole, nicht die direkte Kontrolle über die Hauptstadt-Polizei übernehmen, sondern Anweisungen über das Büro des Bürgermeisters erteilen. Cole war kurz zuvor von der Bundesregierung zum "Notfall-Polizeichef" von Washington erklärt worden.

Cole werde Polizeibeamten keine direkten Anweisungen machen dürfen, erklärte Richterin Ana Reyes. "Er wird sich an den Bürgermeister wenden müssen", betonte sie.

Trump: Keine Strafzölle für Länder, die russisches Öl kaufen