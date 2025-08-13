Trumps Darstellung einer Kriminalitätswelle in den von Demokraten regierten Städten steht im Widerspruch zu offiziellen Daten. Obwohl der Republikaner die Hauptstadt als von Verbrechen erfasst darstellt, zeigen die Zahlen einen Rückgang. Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, verwies darauf, dass die Mordrate in seiner Stadt im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent und die Zahl der Schießereien um fast 40 Prozent gesunken sei. Auch in Baltimore ist die Kriminalität rückläufig.

Vance: Russland hat "erhebliche Zugeständnisse" gemacht

Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "erhebliche Zugeständnisse" für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht. "Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein. Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden", sagte Vance in einem Interview des Senders NBC. Russland habe zugestimmt, "dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können." Mehr dazu lesen Sie hier.

Golf-Fan Trump kündigt Besuch beim Ryder Cup an

Die Leidenschaft von Donald Trump für den Golfsport ist allseits bekannt. Nun hat der US-Präsident seinen Besuch beim Ryder Cup Ende September vor den Toren New York Citys angekündigt. Er werde am Auftakttag des Kontinentalvergleichs der jeweils besten zwölf Golfer aus den USA und Europa zu Gast sein, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der größte Teamwettbewerb im Golfsport wird vom 26. bis 28. September auf dem Black Course im Bethpage State Park auf Long Island in New York ausgespielt. Das US-Team um Superstar Scottie Scheffler will den Ryder Cup zurückerobern. Rory McIlroy und die Europäer hatten vor zwei Jahren in Rom den Amerikanern eine empfindliche 16,5:11,5-Niederlage zugefügt.

Der Ryder Cup ist das emotionalste Golf-Event der Welt. Auf die Titelverteidiger aus Europa kommt auf dem Black Course eine harte Aufgabe zu: Neben den starken US-Profis müssen sie mit lautstarken US-Fans rechnen.

Sonntag, 24. August

USA erwecken längst verlassene Pazifik-Basis wieder zum Leben

Die USA bauen mehrere Stützpunkte auf Pazifikinseln für einen möglichen Konflikt mit China aus. Dabei überdenkt die US Air Force ihre Strategie. Zentral ist eine Insel, von der einst die Atombomber gen Japan flogen. Lesen Sie hier mehr dazu.