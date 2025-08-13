Newsblog zur US-Politik Uganda will Migranten aus USA aufnehmen
Uganda erklärt sich bereit, Migranten aufzunehmen. Tulsi Gabbard schrumpft ihre eigene Behörde. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Donnerstag, 21. August
Uganda will Migranten aus USA aufnehmen
Uganda und die Vereinigten Staaten haben eine Vereinbarung getroffen, wonach künftig ausgewählte Migranten aus den USA nach Uganda zurückgeführt werden dürfen. Das Abkommen gilt nach Informationen der Nachrichtenagentur AP ausschließlich für Personen ohne strafrechtliche Verurteilung und nicht für unbegleitete Minderjährige.
Nach Angaben des ugandischen Außenministeriums sei das Abkommen bereits inhaltlich "abgeschlossen", Details zur Umsetzung würden derzeit noch zwischen beiden Seiten ausgearbeitet. Ob das Abkommen bereits formal unterzeichnet wurde, ließ das Ministerium offen. Uganda betonte, dass eine Aufnahme bevorzugt für Personen mit afrikanischen Staatsangehörigkeiten gelten solle.
Henry Okello Oryem, Staatsminister für internationale Beziehungen, schränkte die Einigung ein – vor allem mit Blick auf Straftäter. Gegenüber AP sagte er: "Wir sprechen hier über Kartelle – Menschen, die in ihren eigenen Ländern nicht gewollt sind. Wie sollen wir sie in ugandische Gemeinden integrieren?"
Elon Musk legt wohl Pläne für eigene Partei auf Eis
US-Milliardär Elon Musk scheint die Pläne für eine eigene Partei vorerst aufs Eis zu legen. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet, hat Musk gegenüber Vertrauten erklärt, sich mehr auf seine Unternehmen konzentrieren zu wollen – und deswegen von der "American Party" Abstand zu nehmen. Welchen Kandidaten der reichste Mann der Welt wohl künftig unterstützen will, lesen Sie hier.
Gabbard schrumpft US-Geheimdienste zusammen
Die US-Direktorin für nationale Geheimdienste, Tulsi Gabbard, plant massive Kürzungen im eigenen Haus. Fast jede zweite Stelle beim Office of the Director of National Intelligence (ODNI) soll wegfallen, wie das "Federal News Network" berichtet. Gabbard bezeichnete die Behörde als "aufgebläht und ineffizient". Auch das Jahresbudget werde um 700 Millionen Dollar gekürzt, sagte sie laut einer Mitteilung.
Die Stellenkürzungen sind Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans. Demnach sollen mehrere Untereinheiten der Behörde aufgelöst werden, darunter das "Foreign Malign Influence Center", das sich mit ausländischer Einflussnahme auf die US-Öffentlichkeit beschäftigt. Auch Einheiten zur Beobachtung von Massenvernichtungswaffen, Cyber-Bedrohungen sowie eine Gruppe für langfristige geopolitische Prognosen sollen entfallen. Ihre Aufgaben würden bereits von anderen Geheimdiensteinheiten übernommen, heißt es in der Mitteilung.
Wenige Stunden vor der Bekanntgabe hatte Gabbard außerdem mitgeteilt, dass die Sicherheitsfreigaben von 37 derzeitigen und früheren Regierungsmitarbeitern aufgehoben werden. In einem Memo, das sie auf einer Social-Media-Plattform veröffentlichte, verwies sie auf eine entsprechende Anordnung von Präsident Donald Trump. Die Betroffenen sollen laut Gabbard "Geheimdienstinformationen politisiert und zu persönlichen Zwecken missbraucht" haben. Belege für diese Behauptung nannte sie nicht.
Elon Musk muss sich Betrugsvorwürfen stellen
Laut der Entscheidung eines US-Bundesgerichts muss sich Tesla-Chef Elon Musk einer Klage wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel stellen. Bundesbezirksrichter Robert Pitman in Austin, Texas, gab damit am Mittwoch einer Klägerin recht. Sie wirft Musk und seinem politischen Aktionskomitee America PAC vor, Wähler zur Angabe persönlicher Daten verleitet zu haben. Als Anreiz habe die angebliche Chance gedient, bei einer Lotterie täglich eine Million Dollar zu gewinnen, wenn sie eine Petition zur Unterstützung der US-Verfassung unterzeichneten. Musk hatte das Aktionskomitee zur Unterstützung des erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampfs von Donald Trump 2024 gegründet.
Elon Musk hatte eine Abweisung der Klage mit der Begründung beantragt, es habe sich nicht um eine illegale Lotterie gehandelt. Die Empfänger der Millionensumme seien ausgewählt worden, um sich das Geld zu "verdienen". Zudem sei von ihnen erwartet worden, als Sprecher für das Komitee aufzutreten, was die Idee eines reinen "Preises" widerlege. Der Richter wies dies jedoch zurück. Er verwies auf andere Aussagen der Beklagten, in denen davon die Rede war, dass die eine Million Dollar "vergeben" und das Geld "gewonnen" werden könne. Eine Stellungnahme von Musks Anwälten lag zunächst nicht vor.
Insider: USA schicken Marineverband in die Karibik
Die USA haben einen amphibischen Marineverband in die südliche Karibik beordert. Dies berichten zwei mit dem Vorgang vertraute US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Die Schiffe "USS San Antonio", "USS Iowa Jima" und "USS Fort Lauderdale" könnten bereits am Sonntag vor der Küste Venezuelas eintreffen. An Bord der Schiffe befänden sich 4.500 Soldaten, darunter 2.200 Marineinfanteristen. Den Regierungsvertretern zufolge zielt die Aktion darauf ab, Bedrohungen durch speziell ausgewiesene "Narko-Terror-Organisationen" in der Region zu begegnen. Zum genauen Auftrag des Marineverbands wollten sie sich nicht äußern.
US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem zentralen Ziel seiner Regierung erklärt. Dies ist Teil seiner umfassenderen Strategie, die Einwanderung zu begrenzen und die Südgrenze der USA zu sichern. Die Trump-Regierung hatte im Februar das mexikanische Sinaloa-Kartell und andere Drogenbanden sowie die venezolanische kriminelle Vereinigung Tren de Aragua als globale Terrororganisationen eingestuft.
Parlament in Texas beschließt Neuordnung der Wahlkreise
Das Parlament des US-Bundesstaates Texas hat eine umstrittene Neuordnung der Wahlkreise am Mittwoch beschlossen. US-Präsident Donald Trump hatte die Neuordnung angestoßen. Damit sollen bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze an die Republikaner gehen. Zuvor hatten dutzende demokratische Abgeordnete einen zweiwöchigen Ausstand beendet, mit dem sie die Verabschiedung vorübergehend blockiert hatten.
Die Republikaner, die die Politik in Texas seit mehr als zwei Jahrzehnten dominieren, haben die seltene Neuordnung mitten in der Legislaturperiode noch vor den nächsten Kongresswahlen vorgenommen. Trump hatte seine Parteifreunde in Texas dazu aufgefordert. Er will damit die knappe Mehrheit der Republikaner im US-Repräsentantenhaus absichern. Die Republikaner haben dort eine Mehrheit von nur drei Sitzen. Erfahrungsgemäß verliert die Partei des Präsidenten bei den sogenannten Zwischenwahlen Sitze im Repräsentantenhaus. Zudem sind die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtsantritt im Januar gesunken. Die neue Karte der Wahlkreise muss noch mit der Version des Senats von Texas in Einklang gebracht werden.
Der texanische Abgeordnete der Demokraten, John Bucy, warf den Republikanern vor, sich dem Willen Trumps zu beugen und die Stimmen von Schwarzen, Latinos und Wählern mit asiatischen Wurzeln zu schwächen. "Das ist keine Demokratie, das ist Autoritarismus in Echtzeit", sagte Bucy am Mittwoch im Abgeordnetenhaus. "Das ist die Karte von Donald Trump. Sie schafft eindeutig und absichtlich fünf weitere republikanische Sitze im Kongress, weil Trump selbst weiß, dass die Wähler seine Agenda ablehnen."
Sanktionen: USA verschärfen Gangart gegen IStGH
Die USA haben ihre Gangart gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) weiter verschärft – und dies insbesondere mit dessen Vorgehen gegen Israel begründet. Die US-Regierung verhängte am Mittwoch Sanktionen gegen den französischen IStGH-Richter Nicholas Guillou, eine Richterin aus Kanada sowie zwei Ankläger aus dem Senegal und Fidschi. Die französische Regierung und der IStGH selbst kritisierten die Entscheidung.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP