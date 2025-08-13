Newsblog zur US-Politik Uganda will Migranten aus USA aufnehmen

Ugandas Staatsminister für internationale Beziehungen, Henry Oryem Okello: Der Deal zwischen Uganda und den USA ist auf den Zielgraden. (Quelle: imago stock&people/imago)

Uganda erklärt sich bereit, Migranten aufzunehmen. Tulsi Gabbard schrumpft ihre eigene Behörde. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 21. August

Uganda will Migranten aus USA aufnehmen

Uganda und die Vereinigten Staaten haben eine Vereinbarung getroffen, wonach künftig ausgewählte Migranten aus den USA nach Uganda zurückgeführt werden dürfen. Das Abkommen gilt nach Informationen der Nachrichtenagentur AP ausschließlich für Personen ohne strafrechtliche Verurteilung und nicht für unbegleitete Minderjährige.

Nach Angaben des ugandischen Außenministeriums sei das Abkommen bereits inhaltlich "abgeschlossen", Details zur Umsetzung würden derzeit noch zwischen beiden Seiten ausgearbeitet. Ob das Abkommen bereits formal unterzeichnet wurde, ließ das Ministerium offen. Uganda betonte, dass eine Aufnahme bevorzugt für Personen mit afrikanischen Staatsangehörigkeiten gelten solle.

Henry Okello Oryem, Staatsminister für internationale Beziehungen, schränkte die Einigung ein – vor allem mit Blick auf Straftäter. Gegenüber AP sagte er: "Wir sprechen hier über Kartelle – Menschen, die in ihren eigenen Ländern nicht gewollt sind. Wie sollen wir sie in ugandische Gemeinden integrieren?"

Elon Musk legt wohl Pläne für eigene Partei auf Eis

US-Milliardär Elon Musk scheint die Pläne für eine eigene Partei vorerst aufs Eis zu legen. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet, hat Musk gegenüber Vertrauten erklärt, sich mehr auf seine Unternehmen konzentrieren zu wollen – und deswegen von der "American Party" Abstand zu nehmen. Welchen Kandidaten der reichste Mann der Welt wohl künftig unterstützen will, lesen Sie hier.

Gabbard schrumpft US-Geheimdienste zusammen

Die US-Direktorin für nationale Geheimdienste, Tulsi Gabbard, plant massive Kürzungen im eigenen Haus. Fast jede zweite Stelle beim Office of the Director of National Intelligence (ODNI) soll wegfallen, wie das "Federal News Network" berichtet. Gabbard bezeichnete die Behörde als "aufgebläht und ineffizient". Auch das Jahresbudget werde um 700 Millionen Dollar gekürzt, sagte sie laut einer Mitteilung.

Die Stellenkürzungen sind Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans. Demnach sollen mehrere Untereinheiten der Behörde aufgelöst werden, darunter das "Foreign Malign Influence Center", das sich mit ausländischer Einflussnahme auf die US-Öffentlichkeit beschäftigt. Auch Einheiten zur Beobachtung von Massenvernichtungswaffen, Cyber-Bedrohungen sowie eine Gruppe für langfristige geopolitische Prognosen sollen entfallen. Ihre Aufgaben würden bereits von anderen Geheimdiensteinheiten übernommen, heißt es in der Mitteilung.