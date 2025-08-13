Newsblog zur US-Politik Harvard-Psychologin: Trump ist psychisch krank
Trump will neue Zölle auf Möbel. Eine Psychologin stellt eine Ferndiagnose. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 23. August
Harvard-Psychologin: Trump ist psychisch krank
Die Psychologin Ellen B. Braaten hält Donald Trump für psychisch krank. Das schreibt die US-Amerikanerin beim sozialen Netzwerk Bluesky. "Trump ist psychisch krank und braucht Behandlung. Ich sage das als professionelle Therapeutin, die um eine Person besorgt ist, die gefährlich zu sein scheint – wenn nicht für sich selbst (weil er gut bewacht ist), dann für andere."
Braaten reagierte auf einen Post des liberalen Journalisten Aaron Rupar, der schrieb: "Ein gesundes Land würde sich sofort für ein Amtsenthabungsverfahren einsetzen."
Ellen B. Braaten ist Kinderpsychologin, die unter anderem am Massachusetts General Hospital arbeitet und Professorin an der Elite-Universität Harvard ist. Sie hat mehrere populärwissenschaftliche und Fachbücher über Psychologie verfasst.
Trump kündigt Zölle auf Möbel an
US-Präsident Donald Trump hat neue Einfuhrzölle auf Möbel angekündigt. Sie sollen ab Oktober gelten. "Das wird das Möbel-Business zurück nach North Carolina, South Carolina, Michigan und Bundesstaaten im ganzen Land bringen", schrieb Trump bei Truth Social.
Möbelpreise sind in den USA in den vergangenen Monaten bereits gestiegen – auch durch Trumps weitreichende Einfuhrzölle. Experten rechnen nach Trumps neuen Zöllen mit weiter steigenden Preisen. Die Aktienkurse mehrerer US-Möbelhäuser fielen nach Trumps Ankündigung deutlich.
USA schicken Kampfschiffe in die Karibik: Trump droht mit "allen Mitteln"
Donald Trump hat den lateinamerikanischen Drogenkartellen schon vor Monaten den Krieg erklärt. Nun greift er zu rigorosen Maßnahmen. Kann seine Strategie Erfolg haben? Lesen Sie hier mehr dazu.
Senat in Texas stimmt für Neuzuschnitt von Wahlkreisen
Im Ringen um künftige Mehrheiten im US-Kongress hat nach dem Repräsentantenhaus auch der republikanisch kontrollierte Senat des Parlaments in Texas einen von US-Präsident Donald Trump gewollten Neuzuschnitt der Wahlkreise in dem US-Bundesstaat gebilligt. Entlang der Parteigrenzen stimmten in der Nacht zum Samstag 18 Senatoren für den Vorschlag, elf dagegen. Nun muss noch der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, die Entscheidung in Kraft setzen.
Trump hatte auf einen Neuzuschnitt der texanischen Wahlkreise gedrängt, der den Republikanern bei den Kongress-Zwischenwahlen im kommenden Jahr fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus in Washington sichern soll. Damit wollen die Republikaner ihre derzeitige Mehrheit in der Kongresskammer verteidigen. Für gewöhnlich erleidet die regierende Partei bei den als Midterms bekannten Zwischenwahlen deutliche Verluste. Die Demokraten hoffen deswegen, das Repräsentantenhaus im Herbst 2026 zurückerobern zu können.
In diese Stadt will Trump das Militär als Nächstes schicken
Nach dem Vorstoß, Washington unter die Kontrolle des Bundes zu stellen und von angeblicher Kriminalität zu befreien, hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass Chicago und New York als Nächstes an die Reihe kommen könnten. "Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus am Freitag. "Ich denke, Chicago wird unser nächstes Ziel sein, und dann werden wir New York helfen", fügte er hinzu. Lesen Sie hier mehr dazu.
Powell deutet Zinssenkung an
US-Notenbankchef Jerome Powell hat mit seiner Rede auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole eine Kursrally an den New Yorker Börsen ausgelöst. Marktexperten und Anleger sehen die Tür für eine Senkung der Leitzinsen in den Vereinigten Staaten im September offen. Der Dow Jones Industrial sprang im Handelsverlauf hoch auf einen Rekord von 45.757,84 Punkten. Aus dem Handel ging der bekannteste Wall-Street-Index dann mit einem Aufschlag von 1,89 Prozent oder mehr als 800 Punkten auf rund 45.631 Zähler.
Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,52 Prozent auf 6.466,91 Punkte und ist damit keine 15 Zähler mehr von seinem jüngsten Rekordhoch entfernt. Für den zuletzt etwas gebeutelten Technologie-Index Nasdaq 100 ging es um 1,54 Prozent auf 23.498,12 Zähler nach oben. Seine Bestmarke vom 13. August ist auch nicht mehr allzu fern.
Chef von Militärgeheimdienst offenbar entlassen
Der Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA, Generalleutnant Jeffrey Kruse, ist Insidern zufolge entlassen worden. Zwei US-Regierungsvertreter nannten am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters keinen Grund für den Schritt. Die Entlassung erfolgte, nachdem ein interner DIA-Bericht über die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen an die Presse durchgesickert war. Darin wurde vermutet, dass die Luftangriffe vom 22. Juni das Atomprogramm der Islamischen Republik nur um wenige Monate zurückgeworfen hätten. Dies widersprach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump, der erklärt hatte, die Ziele seien "ausgelöscht" worden.
US-Regierung will Wirtschaft Waffenplutonium geben
Die US-Regierung will der heimischen Energiewirtschaft rund 20 Tonnen Plutonium aus dem Kalten Krieg als Brennstoff für Atomreaktoren zur Verfügung stellen. Das Energieministerium werde dazu in den kommenden Tagen Vorschläge von der Industrie einholen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider und aus einem Memo-Entwurf. Das Ministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Es erklärte, man prüfe "eine Vielzahl von Strategien zum Aufbau und zur Stärkung der heimischen Lieferketten für Kernbrennstoffe, einschließlich Plutonium", wie von Präsident Donald Trump angeordnet.
Dem Plan zufolge soll das Plutonium der Industrie zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden. Die Unternehmen sollen jedoch den Transport, die Planung, den Bau und die Stilllegung von Anlagen zur Wiederaufbereitung, Verarbeitung und Herstellung des Brennstoffs bezahlen, heißt es in dem Memo.
