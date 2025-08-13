t-online - Nachrichten für Deutschland
USA-News: Donald Trump will Briefwahl abschaffen

Newsblog zur US-Politik
Trump will Briefwahlen in den USA abschaffen

Von D. Schafbuch, J. Seiferth, A. Janzen, C. Cöln, J. Hartung
Aktualisiert am 18.08.2025 - 18:35 UhrLesedauer: 16 Min.
imago images 100577401Vergrößern des Bildes
Trump bei der Unterschrift eines Dekrets: Es will Breifwahl in den USA abschaffen. (Quelle: Shealah Craighead/White House via www.imago-images.de/imago)
News folgen

US-Präsident Donald Trump will neue Wahlregeln. Selenskyj wird im Weißen Haus wieder auf Vizepräsident Vance treffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Montag, 18. August

Trump will Briefwahlen in den USA abschaffen

Mehr als ein Jahr vor den nächsten bundesweiten Wahlen in den USA will Präsident Donald Trump die Briefwahl abschaffen. "Ich werde eine Bewegung starten, um die Briefwahl abzuschaffen", kündigte Trump in seinem Online-Dienst Truth Social an. Der heutige US-Präsident hatte die Briefwahl bereits nach seiner 2020 verlorenen Wahl als Quelle für Betrug dargestellt. Trump erklärte nun, er wolle "Aufrichtigkeit" in die sogenannten Midterm-Kongresswahlen bringen, die im kommenden Jahr anstehen. Bei den Wahlen zur Halbzeit der Amtszeit Trumps werden das gesamte US-Repräsentantenhaus sowie 35 der hundert Senatoren neu gewählt.

Neben der Briefwahl will Trump auch "die Wahlmaschinen" abschaffen, die er als "ungenau, sehr teuer und äußerst umstritten" bezeichnete. In den USA kommen in einigen Wahllokalen Wahlcomputer zum Einsatz, wo die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben können. Außerdem gibt es Scanner, die auf Papier ausgefüllte Wahlzettel auslesen. Trump machte am Montag keine Angabe dazu, welche Wahlmaschinen er genau abschaffen wolle. Trump erklärte, er gehe davon aus, dass die US-Demokraten gegen seine Pläne protestieren würden, weil "sie auf einem nie gesehenen Niveau betrügen".

Es gibt keine Beweise dafür, dass eine Briefwahl weniger sicher ist als eine Stimmabgabe vor Ort im Wahllokal. In zahlreichen Staaten wie Deutschland, Großbritannien und Kanada ist sie Standard. Die Möglichkeit für eine Briefwahl ermöglicht nach Einschätzung von Demokratie-Organisationen Millionen Menschen in den USA die Stimmabgabe, weil sie etwa wegen einer Behinderung ihr Haus nicht verlassen können. Trump sprach nach eigenen Angaben auch mit Kremlchef Putin über die Briefwahl, als er ihn am Freitag zum Gipfel in Alaska empfing. Putin wird in Russland Wahlfälschung vorgeworfen, seine Regierung hatte sich US-Ermittlern zufolge zudem zu Trumps Gunsten in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt.

Vizepräsident Vance stößt zu Treffen von Trump mit Selenskyj

Wenige Stunden vor dem Gespräch von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird bekannt, dass auch US-Vizepräsident JD Vance an der Begegnung teilnimmt. Das berichtet der US-Fernsehsender ABC News.

Streitgespräch zwischen Wolodymyr Selenskyj (links), Donald Trump und J. D. Vance (rechts).Vergrößern des Bildes
Streitgespräch zwischen Wolodymyr Selenskyj (l.), Donald Trump (M.) und JD Vance im Februar im Weißen Haus. (Archivbild) (Quelle: Brian Snyder)

Trump trifft am Montag um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) mit Selenskyj zusammen. Später stoßen europäische Staats- und Regierungschefs dazu, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz.

Ende Februar war ein Treffen von Trump mit Selenskyj im Weißen Haus eskaliert. Auch damals nahm Vance an den Beratungen teil. Zusammen mit Trump warf er Selenskyj unter anderem vor, respektlos und undankbar zu sein.

Auf diesen EU-Staatschef hört Trump besonders

Kaum jemand in Europa pflegt engere Kontakte zu Trump als Alexander Stubb. Finnlands Präsident zieht Konsequenzen aus der Geschichte seines Landes. Auch der aktuelle Friedensplan für die Ukraine klingt sehr finnisch. Lesen Sie hier mehr dazu.

Sonntag, 17. August

Nach Kritik rechter Aktivistin: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen

Die USA haben die Einreise per Besuchsvisum für Menschen aus dem Gazastreifen bis auf weiteres gestoppt. Das Außenministerium unterziehe die "Prozesse und Verfahren, die in den letzten Tagen zur Ausstellung einer kleinen Zahl temporärer medizinisch-humanitärer Visa verwendet wurden", einer gründlichen Überprüfung, teilte das US-Ministerium am Samstag auf der Plattform X mit.

Menschen versuchen, aus dem Gazastreifen auszureisen (Archivbild): In den sozialen Medien wurde die Einreise von Menschen aus dem Gazastreifen als Sicherheitsrisiko bezeichnet.Vergrößern des Bildes
Menschen versuchen, aus dem Gazastreifen auszureisen (Archivbild): In den sozialen Medien wurde die Einreise von Menschen aus dem Gazastreifen als Sicherheitsrisiko bezeichnet. (Quelle: IMAGO/Saeed Jaras/imago-images-bilder)

US-Außenminister Marco Rubio begründete seine Entscheidung damit, dass einige der Organisationen, die an der Beschaffung der Visa beteiligt gewesen seien, enge Verbindungen zu terroristischen Gruppen wie der Hamas hätten. Diese Art von Visum sei in den vergangenen Wochen eine Möglichkeit für die medizinische Behandlung von schwerstkranken Menschen – darunter kleine Kinder – in den USA gewesen, schrieb "New York Times". Wie viele dieser Visa genau in jüngerer Zeit ausgestellt wurden, teilte die Regierung nicht mit. Auch ob der Stopp nur für Neuvergaben gilt oder auch für bereits erteilte Visa, war zunächst nicht klar.

Laura Loomer, auf einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump (Archivbild): Die rechte Aktivistin machte in den sozialen Medien Stimmung gegen Menschen aus Gaza.Vergrößern des Bildes
Laura Loomer, auf einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump (Archivbild): Die rechte Aktivistin machte in den sozialen Medien Stimmung gegen Menschen aus Gaza. (Quelle: Allen Eyestone via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Hintergrund der Entscheidung sind der Zeitung zufolge Äußerungen der ultrarechten Aktivistin Laura Loomer, die auf X Stimmung gegen Einreisende aus dem Gazastreifen gemacht hatte. Loomer, eine Unterstützerin von US-Präsident Donald Trump, hatte am Freitag Aufnahmen auf X veröffentlicht, die Palästinenser bei der Einreise in die USA zeigen sollen. "Warum kommen überhaupt islamische Eindringlinge unter der Trump-Regierung in die USA?", fragte sie. In weiteren Beiträgen bezeichnete sie die Einreisen als "nationales Sicherheitsrisiko" und insistierte, es gebe genug muslimische Länder, die sich eine Aufnahme der Behandlungsbedürftigen leisten könnten. Die bisherige Regelung sei eine "Amerika-Zuletzt-Politik".

Proteste gegen Wahlkreisänderungen

In den USA sind wieder zahlreiche Menschen aus Protest gegen die Politik von Präsident Donald Trump auf die Straßen gegangen. Unter dem Motto "Fight the Trump Takeover" ("Bekämpft Trumps Machtübernahme") hatten Organisatoren in rund 300 Städten zu Protesten aufgerufen. Ein Schwerpunkt war die Stadt Austin im Bundesstaat Texas, wo nach Berichten lokaler Medien rund 5.000 Menschen demonstrierten – vor allem gegen den von Trumps Republikanern geplanten Neuzuschnitt von Wahlkreisen.

West Virginia will Nationalgarde nach Washington, D.C. entsenden

Der US-Bundesstaat West Virginia will Hunderte Nationalgardisten in die Hauptstadt entsenden und den von Präsident Donald Trump angeordneten Einsatz in Washington unterstützen. Auf Bitten der US-Regierung werde er 300 bis 400 Nationalgardisten entsenden, teilte West Virginias republikanischer Gouverneur Patrick Morrisey mit. US-Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, mit den zusätzlichen Soldaten solle das am Montag angekündigte Truppenkontingent von 800 Nationalgardisten zusätzlich aufgestockt werden.

Nationalgarde in WashingtonVergrößern des Bildes
Nationalgarde patrouilliert durch Washington D.C.: Die Hauptstadt wehrt sich gegen die Trump-Regierung. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa/dpa-bilder)

Morrisey zufolge sollen die Einsatzkräfte aus seinem Bundesstaat dabei helfen, die "Sauberkeit und Sicherheit" in der Hauptstadt "wiederherzustellen". Trump hatte den Einsatz der Nationalgarde mit angeblich ausufernder Kriminalität in Washington begründet und auch von einer zunehmenden Verwahrlosung des öffentlichen Raums gesprochen – wobei die offiziellen Kriminalstatistiken seine Behauptung nicht bestätigen. Kritikern zufolge dürfte das Vorgehen der US-Regierung vielmehr darauf abzielen, demonstrativ Stärke zu zeigen und damit von innenpolitischen Problemen abzulenken. Der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, kündigte die Entsendung von 200 Soldaten seiner Nationalgarde an.

Bush-Cousin bewirbt sich wohl um Gouverneurs-Amt

Die Bush-Familie könnte bald wieder politisch eine Rolle spielen. Nach den Präsidenten George H. W. Bush und George W. Bush sowie dem ehemaligen Gouverneur von Florida Jeb Bush hat offenbar ein weiterer Spross politische Ambitionen. Wie das Magazin "Newsweek" berichtet, soll sich Jonathan Bush, ein Cousin von George W. Bush, Gedanken über eine Kandidatur als Gouverneur des US-Bundesstaats Maine machen. Es hat bereits eine Spendenaktion für ihn gegeben. Außerdem soll er bereits ein Komitee zusammengestellt haben, das im Wahlkampf helfen soll. Bush ist Geschäftsmann und führte bislang verschiedene Start-ups.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
