Newsblog zur US-Politik Trotz Warnungen – Weißes Haus eröffnet TikTok-Account
Das Weiße Haus startet einen offiziellen TikTok-Account. Die US-Regierung weitet ihre Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Mittwoch, 20. August
Blatt: Musk legt Pläne für Gründung eigener Partei auf Eis
Elon Musk hat seine Pläne für die Gründung einer neuen politischen Partei einem Zeitungsbericht zufolge offenbar erstmal auf Eis gelegt. Der Milliardär wolle sich auf seine Unternehmen konzentrieren, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Musk hatte die Gründung der "America Party" im Juli nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump über ein Steuer- und Ausgabengesetz angekündigt.
Mittlerweile hat Musk aber gegenüber Vertrauten eingeräumt, dass die Gründung einer Partei seine Beziehung zu Vizepräsident JD Vance beschädigen würde. Tesla und das Weiße Haus reagierten bisher nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme. Der Chef des Elektroautobauers Tesla hatte den Wahlkampf von Trump und anderen Republikanern 2024 mit fast 300 Millionen Dollar unterstützt.
Bessent: USA haben sehr gute Gespräche mit China geführt
US-Finanzminister Scott Bessent zufolge haben die Vereinigten Staaten und China Fortschritte bei ihren Gesprächen über Zölle gemacht. "Wir haben sehr gute Gespräche mit China geführt, und ich denke, wir werden sie noch vor November wiedersehen", sagte Bessent in einem Interview des US-Senders Fox News. China sei im Moment die größte Einnahmequelle bei den Zöllen, so Bessent weiter. Die USA und China versuchen, während einer 90-tägigen Pause bei der Einführung von Zöllen ein Handelsabkommen zu erreichen.
Weißes Haus startet offiziellen TikTok-Account
Lange war in den USA umstritten, ob die App TikTok überhaupt weiter am Netz bleiben darf. Die US-Regierung hatte bereits ein Verbot der umstrittenen Anwendung angekündigt, dieses aber nicht durchgesetzt. Noch 2020 sprach sich Donald Trump in seiner ersten Amtszeit für eine Ächtung de App aus. In früheren geheimdienstlichen Bewertungen hieß es, dass die Eigentümer der Kurzvideo-App der chinesischen Regierung verpflichtet sind und dass sie zur Beeinflussung von Amerikanern genutzt werden könnte.
Nichtsdestotzrotz hat das Weiße Haus nun selbst ein offizielles TikTok-Konto eingerichtet. Das Konto "@whitehouse" nahm am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell den Betrieb auf, um die Politik des US-Präsidenten zu kommunizieren, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. "Die Trump-Administration ist bestrebt, die historischen Erfolge, die Präsident Trump dem amerikanischen Volk beschert hat, mit so vielen Zielgruppen und Plattformen wie möglich zu kommunizieren", so Leavitt.
Trump hat eine Schwäche für die beliebte App, die mehr als 150 Millionen Nutzer in den USA hat. Er schreibt ihr zu, dass sie ihm geholfen habe, bei jungen Wählern Unterstützung zu gewinnen, als er die Demokratin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 besiegte. Man wolle auf diesen Erfolgen aufbauen und auf eine Weise kommunizieren, wie es keine andere Regierung zuvor getan habe, erklärte Trumps Pressesprecherin.
Einwanderer: USA prüfen "antiamerikanische" Ansichten
Die USA verschärfen ihre Regeln für die Einwanderung und Einbürgerung. Die Regierung von Donald Trump kündigte am Dienstag an, Kandidatinnen und Kandidaten auf "antiamerikanische" Ansichten zu prüfen. Dazu sollen deren Online-Veröffentlichungen unter die Lupe genommen werden.
Die US-Einwanderungsbehörde USCIS erklärte, "Amerikas Vorteile sollten nicht denen gegeben werden, die das Land verachten und antiamerikanische Ideologien fördern." Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten sei "ein Privileg, kein Anrecht".
Die Trump-Regierung hat bereits die Regeln zur Visavergabe verschärft. Im Visier sind insbesondere Einreisewillige, die mutmaßlich "antisemitische Ideologien" verbreiten. Aus diesem Grund hat die Regierung unter anderem Studentenvisa verweigert oder aufgehoben. Das US-Außenministerium hatte am Montag bekanntgegeben, seit Januar seien 6.000 Studentenvisa widerrufen worden.
Trump erhöht den Druck auf US-Museen - Will mehr Glanz der USA sehen
US-Präsident Donald Trump geht verstärkt gegen die ihm unliebsame Darstellung der Vereinigten Staaten in bestimmten Museen des Landes vor. Trump kündigte am Dienstag an, er werde seine Anwälte in die Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian Institution schicken. "Die Smithsonian ist AUSSER KONTROLLE", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Dort wird nur diskutiert, wie schrecklich unser Land ist, wie schlimm die Sklaverei war und wie schlecht es den Unterdrückten ging", schrieb Trump. "Nichts über Erfolg, nichts über Glanz, nichts über die Zukunft." Die Smithsonian Institution, ein renommierter Museumsverbund mit Fokus auf US-Geschichte und -Kultur, gab zunächst keine Stellungnahme ab.
Der Präsident hatte der 1846 gegründeten Einrichtung, die 21 Museen umfasst, bereits vor längerer Zeit vorgeworfen, eine "antiamerikanische Ideologie" zu verbreiten. Vergangene Woche kündigte das Präsidialamt eine interne Überprüfung einiger Smithsonian-Museen an. Nun erklärte Trump, er werde die Einrichtung dazu zwingen, seine Forderungen zu akzeptieren. Er drohte dabei mit demselben Vorgehen, das er bereits gegen Universitäten angewendet hat. "Ich habe meine Anwälte angewiesen, die Museen zu überprüfen und genau den gleichen Prozess einzuleiten, der bei den Colleges und Universitäten angewendet wurde, wo enorme Fortschritte erzielt worden sind", erklärte Trump.
Die Smithsonian Institution wird zwar größtenteils vom US-Kongress finanziert, ist in ihren Entscheidungen jedoch von der Regierung unabhängig. Bürgerrechtler werfen der Trump-Regierung vor, jahrzehntelange soziale Fortschritte zunichtezumachen und die kritische Auseinandersetzung mit entscheidenden Phasen der US-Geschichte zu behindern.
Dienstag, 19. August
USA erheben Zölle auf Windräder – und 406 weitere Produkte
Die US-Regierung weitet ihre Stahl- und Aluminiumzölle auf Hunderte weitere Warenkategorien aus. Auf 407 zusätzliche Produktarten werde ein Zollsatz von 50 Prozent erhoben, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag mit. Betroffen seien unter anderem Windkraftanlagen und deren Bauteile, Mobilkräne, Bulldozer, Eisenbahnwaggons, Pumpen und Möbel. Die Regelung trat einer Ankündigung im US-Bundesanzeiger (Federal Register) zufolge am Montag in Kraft. Der Zoll bezieht sich dabei auf den Stahl- und Aluminiumanteil der sogenannten derivativen Produkte.
Die Maßnahme ist Teil der protektionistischen Handelspolitik von Präsident Donald Trump. Dieser hatte im Mai angekündigt, den pauschalen Zollsatz auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent zu verdoppeln, um die heimischen Hersteller zu unterstützen. Trump hat den Welthandel durch die Verhängung deutlich höherer Zölle auf fast alle Exporte in die USA sowie von Zöllen auf Waren bestimmter Sektoren grundlegend verändert. Die nun erfolgte Ausweitung basiert auf einem Gesetz von 1962, das Maßnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit erlaubt. Trump argumentiert, dass die Zölle zu einem Ausbau der heimischen Produktion führen werden.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP