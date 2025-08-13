Newsblog zur US-Politik Rache? Trump entzieht Dutzenden Mitarbeitern Sicherheitsfreigabe
Donald Trump entzieht einer Reihe von Personen die Sicherheitsfreigabe.Das Weiße Haus startet einen offiziellen TikTok-Account. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 20. August
Bundesregierung besorgt über neue US-Zölle
Die US-Regierung verlangt neue Zölle auf Hunderte Stahl- und Aluminiumprodukte. Die Bundesregierung pocht auf einen schnellen Abschluss der Handelsgespräche. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump entzieht Dutzenden Mitarbeitern Sicherheitsfreigabe
US-Präsident Donald Trump hat 37 Sicherheitsfreigaben von früheren und aktuellen Geheimdienstmitarbeitern entzogen. Laut einem Bericht der "New York Times" betrifft die Maßnahme vor allem Personen, die an Analysen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen beteiligt waren oder sich öffentlich zur nationalen Sicherheit geäußert hatten.
Darunter befinden sich laut Angaben des Office of the Director of National Intelligence sowohl ehemalige als auch derzeitige Beschäftigte mehrerer US-Geheimdienste. Besonders ins Gewicht fällt, dass mindestens drei aktive, als unparteiisch geltende Führungskräfte entlassen wurden – darunter die Geheimdienstexpertin Shelby Pierson, der NSA-Datenwissenschaftler Vinh X. Nguyen sowie ein namentlich nicht genannter CIA-Analyst. Nguyen gilt als Experte für Künstliche Intelligenz und Quantencomputing; ehemalige Kollegen äußerten Sorge über den Verlust seines Fachwissens. Sicherheitsfreigaben regeln in den USA, wer in welchem Umfang Zugang zu nicht öffentlichen Informationen hat.
Die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, begründete die Entscheidung in einem Memo damit, dass die Betroffenen "die Integrität der Nachrichtendienste untergraben" hätten. Die Maßnahme sei auf Anweisung von Donald Trump erfolgt und ziele darauf ab, Missstände in den Geheimdiensteinschätzungen zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 aufzudecken. Trump hatte immer wieder fälschlicherweise erklärt, Russland habe nicht zu seinen Gunsten in den Wahlkampf eingegriffen. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Schritt von unbequemen Themen – etwa dem Umgang mit den Epstein-Akten – ablenken zu wollen.
Zeitung: Musk legt Pläne für Gründung eigener Partei auf Eis
Elon Musk hat seine Pläne für die Gründung einer neuen politischen Partei einem Zeitungsbericht zufolge offenbar erst mal auf Eis gelegt. Der Milliardär wolle sich auf seine Unternehmen konzentrieren, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Musk hatte die Gründung der "America Party" im Juli nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump über ein Steuer- und Ausgabengesetz angekündigt.
Mittlerweile hat Musk aber gegenüber Vertrauten eingeräumt, dass die Gründung einer Partei seine Beziehung zu Vizepräsident JD Vance beschädigen würde. Tesla und das Weiße Haus reagierten bisher nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme. Der Chef des Elektroautobauers Tesla hatte den Wahlkampf von Trump und anderen Republikanern 2024 mit fast 300 Millionen Dollar unterstützt.
Bessent: USA haben sehr gute Gespräche mit China geführt
US-Finanzminister Scott Bessent zufolge haben die Vereinigten Staaten und China Fortschritte bei ihren Gesprächen über Zölle gemacht. "Wir haben sehr gute Gespräche mit China geführt, und ich denke, wir werden sie noch vor November wiedersehen", sagte Bessent in einem Interview des US-Senders Fox News. China sei im Moment die größte Einnahmequelle bei den Zöllen, so Bessent weiter. Die USA und China versuchen, während einer 90-tägigen Pause bei der Einführung von Zöllen ein Handelsabkommen zu erreichen.
Weißes Haus startet offiziellen TikTok-Account
Lange war in den USA umstritten, ob die App TikTok überhaupt weiter am Netz bleiben darf. Die US-Regierung hatte bereits ein Verbot der umstrittenen Anwendung angekündigt, dieses aber nicht durchgesetzt. Noch 2020 sprach sich Donald Trump in seiner ersten Amtszeit für eine Ächtung der App aus. In früheren geheimdienstlichen Bewertungen hieß es, dass die Eigentümer der Kurzvideo-App der chinesischen Regierung verpflichtet seien und dass sie zur Beeinflussung von Amerikanern genutzt werden könnte.
Nichtsdestotrotz hat das Weiße Haus nun selbst ein offizielles TikTok-Konto eingerichtet. Das Konto "@whitehouse" nahm am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell den Betrieb auf, um die Politik des US-Präsidenten zu kommunizieren, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. "Die Trump-Administration ist bestrebt, die historischen Erfolge, die Präsident Trump dem amerikanischen Volk beschert hat, mit so vielen Zielgruppen und Plattformen wie möglich zu kommunizieren", so Leavitt.
Trump hat eine Schwäche für die beliebte App, die mehr als 150 Millionen Nutzer in den USA hat. Er schreibt ihr zu, dass sie ihm geholfen habe, bei jungen Wählern Unterstützung zu gewinnen, als er die Demokratin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 besiegte. Man wolle auf diesen Erfolgen aufbauen und auf eine Weise kommunizieren, wie es keine andere Regierung zuvor getan habe, erklärte Trumps Pressesprecherin.
Einwanderer: USA prüfen "antiamerikanische" Ansichten
Die USA verschärfen ihre Regeln für die Einwanderung und Einbürgerung. Die Regierung von Donald Trump kündigte am Dienstag an, Kandidatinnen und Kandidaten auf "antiamerikanische" Ansichten zu prüfen. Dazu sollen deren Online-Veröffentlichungen unter die Lupe genommen werden.
Die US-Einwanderungsbehörde USCIS erklärte, "Amerikas Vorteile sollten nicht denen gegeben werden, die das Land verachten und antiamerikanische Ideologien fördern." Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten sei "ein Privileg, kein Anrecht".
Die Trump-Regierung hat bereits die Regeln zur Visavergabe verschärft. Im Visier sind insbesondere Einreisewillige, die mutmaßlich "antisemitische Ideologien" verbreiten. Aus diesem Grund hat die Regierung unter anderem Studentenvisa verweigert oder aufgehoben. Das US-Außenministerium hatte am Montag bekannt gegeben, seit Januar seien 6.000 Studentenvisa widerrufen worden.
Trump erhöht den Druck auf US-Museen – will mehr Glanz der USA sehen
US-Präsident Donald Trump geht verstärkt gegen die ihm unliebsame Darstellung der Vereinigten Staaten in bestimmten Museen des Landes vor. Trump kündigte am Dienstag an, er werde seine Anwälte in die Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian Institution schicken. "Die Smithsonian ist AUSSER KONTROLLE", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Dort wird nur diskutiert, wie schrecklich unser Land ist, wie schlimm die Sklaverei war und wie schlecht es den Unterdrückten ging", schrieb Trump. "Nichts über Erfolg, nichts über Glanz, nichts über die Zukunft." Die Smithsonian Institution, ein renommierter Museumsverbund mit Fokus auf US-Geschichte und -Kultur, gab zunächst keine Stellungnahme ab.
Der Präsident hatte der 1846 gegründeten Einrichtung, die 21 Museen umfasst, bereits vor längerer Zeit vorgeworfen, eine "antiamerikanische Ideologie" zu verbreiten. Vergangene Woche kündigte das Präsidialamt eine interne Überprüfung einiger Smithsonian-Museen an. Nun erklärte Trump, er werde die Einrichtung dazu zwingen, seine Forderungen zu akzeptieren. Er drohte dabei mit demselben Vorgehen, das er bereits gegen Universitäten angewendet hat. "Ich habe meine Anwälte angewiesen, die Museen zu überprüfen und genau den gleichen Prozess einzuleiten, der bei den Colleges und Universitäten angewendet wurde, wo enorme Fortschritte erzielt worden sind", erklärte Trump.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP