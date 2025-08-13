Newsblog zur US-Politik Rache? Trump entzieht Dutzenden Mitarbeitern Sicherheitsfreigabe

Donald Trump: Der US-Präsident behauptet bis heute, es habe keine russische Einflussnahme zu seinen Gunsten gegeben. (Quelle: Alex Brandon)

Donald Trump entzieht einer Reihe von Personen die Sicherheitsfreigabe.Das Weiße Haus startet einen offiziellen TikTok-Account. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 20. August

Bundesregierung besorgt über neue US-Zölle

Die US-Regierung verlangt neue Zölle auf Hunderte Stahl- und Aluminiumprodukte. Die Bundesregierung pocht auf einen schnellen Abschluss der Handelsgespräche. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Trump entzieht Dutzenden Mitarbeitern Sicherheitsfreigabe

US-Präsident Donald Trump hat 37 Sicherheitsfreigaben von früheren und aktuellen Geheimdienstmitarbeitern entzogen. Laut einem Bericht der "New York Times" betrifft die Maßnahme vor allem Personen, die an Analysen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen beteiligt waren oder sich öffentlich zur nationalen Sicherheit geäußert hatten.

Darunter befinden sich laut Angaben des Office of the Director of National Intelligence sowohl ehemalige als auch derzeitige Beschäftigte mehrerer US-Geheimdienste. Besonders ins Gewicht fällt, dass mindestens drei aktive, als unparteiisch geltende Führungskräfte entlassen wurden – darunter die Geheimdienstexpertin Shelby Pierson, der NSA-Datenwissenschaftler Vinh X. Nguyen sowie ein namentlich nicht genannter CIA-Analyst. Nguyen gilt als Experte für Künstliche Intelligenz und Quantencomputing; ehemalige Kollegen äußerten Sorge über den Verlust seines Fachwissens. Sicherheitsfreigaben regeln in den USA, wer in welchem Umfang Zugang zu nicht öffentlichen Informationen hat.

Die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, begründete die Entscheidung in einem Memo damit, dass die Betroffenen "die Integrität der Nachrichtendienste untergraben" hätten. Die Maßnahme sei auf Anweisung von Donald Trump erfolgt und ziele darauf ab, Missstände in den Geheimdiensteinschätzungen zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 aufzudecken. Trump hatte immer wieder fälschlicherweise erklärt, Russland habe nicht zu seinen Gunsten in den Wahlkampf eingegriffen. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Schritt von unbequemen Themen – etwa dem Umgang mit den Epstein-Akten – ablenken zu wollen.

Zeitung: Musk legt Pläne für Gründung eigener Partei auf Eis

Elon Musk hat seine Pläne für die Gründung einer neuen politischen Partei einem Zeitungsbericht zufolge offenbar erst mal auf Eis gelegt. Der Milliardär wolle sich auf seine Unternehmen konzentrieren, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Musk hatte die Gründung der "America Party" im Juli nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump über ein Steuer- und Ausgabengesetz angekündigt.