Newsblog zur US-Politik JD Vance nimmt an Runde von Trump mit Selenskyj teil
Selenskyj wird im Weißen Haus wieder auf Vizepräsident Vance treffen. Menschen aus Gaza erhalten keine Visa mehr für die USA. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 18. August
Vizepräsident Vance stößt zu Treffen von Trump mit Selenskyj
Wenige Stunden vor dem Gespräch von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird bekannt, dass auch US-Vizepräsident JD Vance an der Begegnung teilnimmt. Das berichtet der US-Fernsehsender ABC News.
Trump trifft am Montag um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) mit Selenskyj zusammen. Später stoßen europäische Staats- und Regierungschefs dazu, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz.
Ende Februar war ein Treffen von Trump mit Selenskyj im Weißen Haus eskaliert. Auch damals nahm Vance an den Beratungen teil. Zusammen mit Trump warf er Selenskyj damals unter anderem vor, respektlos und undankbar zu sein.
Sonntag, 17. August
Nach Kritik rechter Aktivistin: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
Die USA haben die Einreise per Besuchsvisum für Menschen aus dem Gazastreifen bis auf weiteres gestoppt. Das Außenministerium unterziehe die "Prozesse und Verfahren, die in den letzten Tagen zur Ausstellung einer kleinen Zahl temporärer medizinisch-humanitärer Visa verwendet wurden", einer gründlichen Überprüfung, teilte das US-Ministerium am Samstag auf der Plattform X mit.
US-Außenminister Marco Rubio begründete seine Entscheidung damit, dass einige der Organisationen, die an der Beschaffung der Visa beteiligt gewesen seien, enge Verbindungen zu terroristischen Gruppen wie der Hamas hätten. Diese Art von Visum sei in den vergangenen Wochen eine Möglichkeit für die medizinische Behandlung von schwerstkranken Menschen – darunter kleine Kinder – in den USA gewesen, schrieb "New York Times". Wie viele dieser Visa genau in jüngerer Zeit ausgestellt wurden, teilte die Regierung nicht mit. Auch ob der Stopp nur für Neuvergaben gilt oder auch für bereits erteilte Visa, war zunächst nicht klar.
Hintergrund der Entscheidung sind der Zeitung zufolge Äußerungen der ultrarechten Aktivistin Laura Loomer, die auf X Stimmung gegen Einreisende aus dem Gazastreifen gemacht hatte. Loomer, eine Unterstützerin von US-Präsident Donald Trump, hatte am Freitag Aufnahmen auf X veröffentlicht, die Palästinenser bei der Einreise in die USA zeigen sollen. "Warum kommen überhaupt islamische Eindringlinge unter der Trump-Regierung in die USA?", fragte sie. In weiteren Beiträgen bezeichnete sie die Einreisen als "nationales Sicherheitsrisiko" und insistierte, es gebe genug muslimische Länder, die sich eine Aufnahme der Behandlungsbedürftigen leisten könnten. Die bisherige Regelung sei eine "Amerika-Zuletzt-Politik".
Proteste gegen Wahlkreisänderungen
In den USA sind wieder zahlreiche Menschen aus Protest gegen die Politik von Präsident Donald Trump auf die Straßen gegangen. Unter dem Motto "Fight the Trump Takeover" ("Bekämpft Trumps Machtübernahme") hatten Organisatoren in rund 300 Städten zu Protesten aufgerufen. Ein Schwerpunkt war die Stadt Austin im Bundesstaat Texas, wo nach Berichten lokaler Medien rund 5.000 Menschen demonstrierten – vor allem gegen den von Trumps Republikanern geplanten Neuzuschnitt von Wahlkreisen.
West Virginia will Nationalgarde nach Washington, D.C. entsenden
Der US-Bundesstaat West Virginia will Hunderte Nationalgardisten in die Hauptstadt entsenden und den von Präsident Donald Trump angeordneten Einsatz in Washington unterstützen. Auf Bitten der US-Regierung werde er 300 bis 400 Nationalgardisten entsenden, teilte West Virginias republikanischer Gouverneur Patrick Morrisey mit. US-Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, mit den zusätzlichen Soldaten solle das am Montag angekündigte Truppenkontingent von 800 Nationalgardisten zusätzlich aufgestockt werden.
Morrisey zufolge sollen die Einsatzkräfte aus seinem Bundesstaat dabei helfen, die "Sauberkeit und Sicherheit" in der Hauptstadt "wiederherzustellen". Trump hatte den Einsatz der Nationalgarde mit angeblich ausufernder Kriminalität in Washington begründet und auch von einer zunehmenden Verwahrlosung des öffentlichen Raums gesprochen – wobei die offiziellen Kriminalstatistiken seine Behauptung nicht bestätigen. Kritikern zufolge dürfte das Vorgehen der US-Regierung vielmehr darauf abzielen, demonstrativ Stärke zu zeigen und damit von innenpolitischen Problemen abzulenken. Der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, kündigte die Entsendung von 200 Soldaten seiner Nationalgarde an.
Bush-Cousin bewirbt sich wohl um Gouverneurs-Amt
Die Bush-Familie könnte bald wieder politisch eine Rolle spielen. Nach den Präsidenten George H. W. Bush und George W. Bush sowie dem ehemaligen Gouverneur von Florida Jeb Bush hat offenbar ein weiterer Spross politische Ambitionen. Wie das Magazin "Newsweek" berichtet, soll sich Jonathan Bush, ein Cousin von George W. Bush, Gedanken über eine Kandidatur als Gouverneur des US-Bundesstaats Maine machen. Es hat bereits eine Spendenaktion für ihn gegeben. Außerdem soll er bereits ein Komitee zusammengestellt haben, das im Wahlkampf helfen soll. Bush ist Geschäftsmann und führte bislang verschiedene Start-ups.
Nationalgarde in der Hauptstadt soll Waffen tragen
Einige Truppen der Nationalgarde, die in Washington D.C. stationiert sind, werden ab sofort Schusswaffen tragen, um ihren Auftrag in der Stadt zu erfüllen, so zwei US-Beamte gegenüber NBC News. Nicht alle Truppen werden Waffen tragen, sagte ein Beamter. Die Bewaffnung der Truppen stellt eine Veränderung dar, seit die Gardisten Anfang der Woche erstmals in den Bezirk entsandt wurden. Ihre Aufgabe war es, die Kriminalität und Obdachlosigkeit in der Hauptstadt zu bekämpfen. Ein Sprecher der Joint Task Force sagte in einer Erklärung, dass die Mitglieder der Wache "im Einklang mit ihrem Auftrag und ihrer Ausbildung bewaffnet sein können".
Samstag, 16. August
Trump-Regierung rudert in Washington-Streit zurück
Nach der Ankündigung der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die Polizei in Washington unter ihre Kontrolle zu stellen, und einer darauffolgenden Klage der Hauptstadt, haben beide Seiten eine Einigung erzielt. Dem am Freitag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht erzielten Kompromiss zufolge soll der Leiter der Anti-Drogen-Polizei DEA, Terry Cole, nicht die direkte Kontrolle über die Hauptstadt-Polizei übernehmen, sondern Anweisungen über das Büro des Bürgermeisters erteilen. Cole war kurz zuvor von der Bundesregierung zum "Notfall-Polizeichef" von Washington erklärt worden.
