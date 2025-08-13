Newsblog zur US-Politik JD Vance nimmt an Runde von Trump mit Selenskyj teil

Streitgespräch zwischen Wolodymyr Selenskyj (l.), Donald Trump (M.) und JD Vance im Februar im Weißen Haus. (Archivbild) (Quelle: Brian Snyder)

News folgen Artikel teilen

Selenskyj wird im Weißen Haus wieder auf Vizepräsident Vance treffen. Menschen aus Gaza erhalten keine Visa mehr für die USA. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis Vizepräsident Vance stößt zu Treffen von Trump mit Selenskyj

Montag, 18. August

Loading...

Vizepräsident Vance stößt zu Treffen von Trump mit Selenskyj

Wenige Stunden vor dem Gespräch von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird bekannt, dass auch US-Vizepräsident JD Vance an der Begegnung teilnimmt. Das berichtet der US-Fernsehsender ABC News.

Ende Februar war ein Treffen von Trump mit Selenskyj im Weißen Haus eskaliert. Auch damals nahm Vance an den Beratungen teil. Zusammen mit Trump warf er Selenskyj damals unter anderem vor, respektlos und undankbar zu sein.

Auf diesen EU-Staatschef hört Trump besonders

Kaum jemand in Europa pflegt engere Kontakte zu Trump als Alexander Stubb. Finnlands Präsident zieht Konsequenzen aus der Geschichte seines Landes. Auch der aktuelle Friedensplan für die Ukraine klingt sehr finnisch. Lesen Sie hier mehr dazu.

Sonntag, 17. August

Nach Kritik rechter Aktivistin: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen

Die USA haben die Einreise per Besuchsvisum für Menschen aus dem Gazastreifen bis auf weiteres gestoppt. Das Außenministerium unterziehe die "Prozesse und Verfahren, die in den letzten Tagen zur Ausstellung einer kleinen Zahl temporärer medizinisch-humanitärer Visa verwendet wurden", einer gründlichen Überprüfung, teilte das US-Ministerium am Samstag auf der Plattform X mit.

US-Außenminister Marco Rubio begründete seine Entscheidung damit, dass einige der Organisationen, die an der Beschaffung der Visa beteiligt gewesen seien, enge Verbindungen zu terroristischen Gruppen wie der Hamas hätten. Diese Art von Visum sei in den vergangenen Wochen eine Möglichkeit für die medizinische Behandlung von schwerstkranken Menschen – darunter kleine Kinder – in den USA gewesen, schrieb "New York Times". Wie viele dieser Visa genau in jüngerer Zeit ausgestellt wurden, teilte die Regierung nicht mit. Auch ob der Stopp nur für Neuvergaben gilt oder auch für bereits erteilte Visa, war zunächst nicht klar.