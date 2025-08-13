Newsblog zur US-Politik Trotz Warnungen – Weißes Haus eröffnet TikTok-Account

Donald Trump ist in dieser Illustration neben dem TikTok-Logo zu sehen. (Quelle: IMAGO/Jakub Porzycki)

Das Weiße Haus startet einen offiziellen TikTok-Account. Die US-Regierung weitet ihre Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 20. August

Weißes Haus startet offiziellen TikTok-Account

Lange war in den USA umstritten, ob die App TikTok überhaupt weiter am Netz bleiben darf. Die US-Regierung hatte bereits ein Verbot der umstrittenen Anwendung angekündigt, dieses aber nicht durchgesetzt. Noch 2020 sprach sich Donald Trump in seiner ersten Amtszeit für eine Ächtung de App aus. In früheren geheimdienstlichen Bewertungen hieß es, dass die Eigentümer der Kurzvideo-App der chinesischen Regierung verpflichtet sind und dass sie zur Beeinflussung von Amerikanern genutzt werden könnte.

Nichtsdestotzrotz hat das Weiße Haus nun selbst ein offizielles TikTok-Konto eingerichtet. Das Konto "@whitehouse" nahm am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell den Betrieb auf, um die Politik des US-Präsidenten zu kommunizieren, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. "Die Trump-Administration ist bestrebt, die historischen Erfolge, die Präsident Trump dem amerikanischen Volk beschert hat, mit so vielen Zielgruppen und Plattformen wie möglich zu kommunizieren", so Leavitt.

Trump hat eine Schwäche für die beliebte App, die mehr als 150 Millionen Nutzer in den USA hat. Er schreibt ihr zu, dass sie ihm geholfen habe, bei jungen Wählern Unterstützung zu gewinnen, als er die Demokratin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 besiegte. Man wolle auf diesen Erfolgen aufbauen und auf eine Weise kommunizieren, wie es keine andere Regierung zuvor getan habe, erklärte Trumps Pressesprecherin.

Einwanderer: USA prüfen "antiamerikanische" Ansichten

Die USA verschärfen ihre Regeln für die Einwanderung und Einbürgerung. Die Regierung von Donald Trump kündigte am Dienstag an, Kandidatinnen und Kandidaten auf "antiamerikanische" Ansichten zu prüfen. Dazu sollen deren Online-Veröffentlichungen unter die Lupe genommen werden.

Die US-Einwanderungsbehörde USCIS erklärte, "Amerikas Vorteile sollten nicht denen gegeben werden, die das Land verachten und antiamerikanische Ideologien fördern." Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten sei "ein Privileg, kein Anrecht".

Die Trump-Regierung hat bereits die Regeln zur Visavergabe verschärft. Im Visier sind insbesondere Einreisewillige, die mutmaßlich "antisemitische Ideologien" verbreiten. Aus diesem Grund hat die Regierung unter anderem Studentenvisa verweigert oder aufgehoben. Das US-Außenministerium hatte am Montag bekanntgegeben, seit Januar seien 6.000 Studentenvisa widerrufen worden.

