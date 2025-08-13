Newsblog zur US-Politik Umfrage: Trumps Zustimmungswerte auf Tiefstand

Trump bei der Unterschrift eines Dekrets: Es will Breifwahl in den USA abschaffen. (Quelle: Shealah Craighead/White House via www.imago-images.de/imago)

US-Präsident Donald Trump will neue Wahlregeln. Selenskyj wird im Weißen Haus wieder auf Vizepräsident Vance treffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 19. August

Umfrage: Trumps Zustimmungswerte auf Tiefstand seiner zweiten Amtszeit

Die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump verharren auf dem tiefsten Stand seiner zweiten Amtszeit. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äußerten sich weiterhin 40 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, unverändert zu einer Erhebung Ende Juli. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar hatten noch 47 Prozent der Amerikaner sie positiv bewertet. Mehr als die Hälfte der Befragten – 54 Prozent – gab nun an, Trump sei zu eng mit Russland verbunden.

Montag, 18. August

US-Regierung stoppt Förderung für Solar- und Windkraft

Das US-Landwirtschaftsministerium will künftig keine Solar- und Windprojekte auf ertragreichem Ackerland mehr fördern. Dies teilte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins am Montag auf X mit. Das Ministerium hat nach eigenen Angaben über sein Programm "Rural Energy for America" bislang mehr als zwei Milliarden Dollar für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bereitgestellt.

Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der Regierung von Präsident Donald Trump, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu bremsen. Trump zufolge sind diese Energieformen unzuverlässig, teuer und von chinesischen Lieferketten abhängig.

Trump-Regierung entzieht Tausenden Studierenden ihre Visa

Das US-Außenministerium hat seit Amtsantritt des Außenministers Marco Rubio vor rund sieben Monaten nach eigenen Angaben 6.000 Studenten-Visa entzogen. In zwei Dritteln der Fälle seien Gesetzesverstöße wie "Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer, Einbruch und Terrorismus-Unterstützung" die Begründung für den Visa-Entzug, teilte ein Ministeriumsbeamter am Montag (Ortszeit) mit. In den übrigen Fällen seien die Betroffenen länger geblieben, als ihr Visum es erlaubte.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beruft sich auf ein Gesetz, nach dem sie ein Visum entziehen kann, wenn der Betroffene entgegen der außenpolitischen Interessen der USA handelt. Das Außenministerium machte am Montag keine Angaben zur Nationalität der ausgewiesenen Studentinnen und Studenten.

Rubio hatte zuvor ein hartes Vorgehen gegen Studierende aus China angekündigt. Er wendet sich zudem gegen Menschen, die gegen die israelische Regierung sowie deren Vorgehen im Gazastreifen protestieren und wirft ihnen Antisemitismus vor. "Jedes Mal, wenn ich einen dieser Verrückten finde, nehme ich ihnen ihre Visa weg", sagte der Außenminister im März vor Journalisten.

Trump will Briefwahlen in den USA abschaffen