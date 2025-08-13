Newsblog zur US-Politik USA entsenden drei Zerstörer vor Küste Venezuelas
US-Präsident Donald Trump will neue Wahlregeln. Selenskyj wird im Weißen Haus wieder auf Vizepräsident Vance treffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 19. August
Insider: USA entsenden drei Zerstörer vor Küste Venezuelas
Die USA haben Insidern zufolge drei Lenkwaffenzerstörer vor die Küste Venezuelas entsandt. Die Schiffe werden in den nächsten 36 Stunden vor der Küste des südamerikanischen Landes eintreffen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag (Ortszeit) mitteilten. Bei den Zerstörern handele es sich um die USS Gravely, die USS Jason Dunham und die USS Sampson. Die Entsendung ist Teil eines größeren Einsatzes gegen Drogenkartelle in der Region.
Bereits in der vergangenen Woche hatten die USA Luft- und Seestreitkräfte in die südliche Karibik verlegt, darunter mehrere P-8-Aufklärungsflugzeuge, mindestens ein Kriegsschiff und ein U-Boot. US-Präsident Donald Trump hatte im Februar das mexikanische Sinaloa-Kartell und die venezolanische Bande Tren de Aragua als globale Terrororganisationen einstufen lassen. Die Bekämpfung der Drogenkartelle gehört zu einem zentralen Ziel seiner Regierung.
Umfrage: Trumps Zustimmungswerte auf Tiefstand seiner zweiten Amtszeit
Die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump verharren auf dem tiefsten Stand seiner zweiten Amtszeit. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äußerten sich weiterhin 40 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, unverändert zu einer Erhebung Ende Juli. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar hatten noch 47 Prozent der Amerikaner sie positiv bewertet. Mehr als die Hälfte der Befragten – 54 Prozent – gab nun an, Trump sei zu eng mit Russland verbunden.
Montag, 18. August
US-Regierung stoppt Förderung für Solar- und Windkraft
Das US-Landwirtschaftsministerium will künftig keine Solar- und Windprojekte auf ertragreichem Ackerland mehr fördern. Dies teilte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins am Montag auf X mit. Das Ministerium hat nach eigenen Angaben über sein Programm "Rural Energy for America" bislang mehr als zwei Milliarden Dollar für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bereitgestellt.
Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der Regierung von Präsident Donald Trump, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu bremsen. Trump zufolge sind diese Energieformen unzuverlässig, teuer und von chinesischen Lieferketten abhängig.
Trump-Regierung entzieht Tausenden Studierenden ihre Visa
Das US-Außenministerium hat seit Amtsantritt des Außenministers Marco Rubio vor rund sieben Monaten nach eigenen Angaben 6.000 Studenten-Visa entzogen. In zwei Dritteln der Fälle seien Gesetzesverstöße wie "Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer, Einbruch und Terrorismus-Unterstützung" die Begründung für den Visa-Entzug, teilte ein Ministeriumsbeamter am Montag (Ortszeit) mit. In den übrigen Fällen seien die Betroffenen länger geblieben, als ihr Visum es erlaubte.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beruft sich auf ein Gesetz, nach dem sie ein Visum entziehen kann, wenn der Betroffene entgegen der außenpolitischen Interessen der USA handelt. Das Außenministerium machte am Montag keine Angaben zur Nationalität der ausgewiesenen Studentinnen und Studenten.
Rubio hatte zuvor ein hartes Vorgehen gegen Studierende aus China angekündigt. Er wendet sich zudem gegen Menschen, die gegen die israelische Regierung sowie deren Vorgehen im Gazastreifen protestieren und wirft ihnen Antisemitismus vor. "Jedes Mal, wenn ich einen dieser Verrückten finde, nehme ich ihnen ihre Visa weg", sagte der Außenminister im März vor Journalisten.
Trump will Briefwahlen in den USA abschaffen
Mehr als ein Jahr vor den nächsten bundesweiten Wahlen in den USA will Präsident Donald Trump die Briefwahl abschaffen. "Ich werde eine Bewegung starten, um die Briefwahl abzuschaffen", kündigte Trump in seinem Online-Dienst Truth Social an. Der heutige US-Präsident hatte die Briefwahl bereits nach seiner 2020 verlorenen Wahl als Quelle für Betrug dargestellt. Trump erklärte nun, er wolle "Aufrichtigkeit" in die sogenannten Midterm-Kongresswahlen bringen, die im kommenden Jahr anstehen. Bei den Wahlen zur Halbzeit der Amtszeit Trumps werden das gesamte US-Repräsentantenhaus sowie 35 der hundert Senatoren neu gewählt.
Neben der Briefwahl will Trump auch "die Wahlmaschinen" abschaffen, die er als "ungenau, sehr teuer und äußerst umstritten" bezeichnete. In den USA kommen in einigen Wahllokalen Wahlcomputer zum Einsatz, wo die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben können. Außerdem gibt es Scanner, die auf Papier ausgefüllte Wahlzettel auslesen. Trump machte am Montag keine Angabe dazu, welche Wahlmaschinen er genau abschaffen wolle. Trump erklärte, er gehe davon aus, dass die US-Demokraten gegen seine Pläne protestieren würden, weil "sie auf einem nie gesehenen Niveau betrügen".
Es gibt keine Beweise dafür, dass eine Briefwahl weniger sicher ist als eine Stimmabgabe vor Ort im Wahllokal. In zahlreichen Staaten wie Deutschland, Großbritannien und Kanada ist sie Standard. Die Möglichkeit für eine Briefwahl ermöglicht nach Einschätzung von Demokratie-Organisationen Millionen Menschen in den USA die Stimmabgabe, weil sie etwa wegen einer Behinderung ihr Haus nicht verlassen können. Trump sprach nach eigenen Angaben auch mit Kremlchef Putin über die Briefwahl, als er ihn am Freitag zum Gipfel in Alaska empfing. Putin wird in Russland Wahlfälschung vorgeworfen, seine Regierung hatte sich US-Ermittlern zufolge zudem zu Trumps Gunsten in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt.
Vizepräsident Vance stößt zu Treffen von Trump mit Selenskyj
Wenige Stunden vor dem Gespräch von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird bekannt, dass auch US-Vizepräsident JD Vance an der Begegnung teilnimmt. Das berichtet der US-Fernsehsender ABC News.
Trump trifft am Montag um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) mit Selenskyj zusammen. Später stoßen europäische Staats- und Regierungschefs dazu, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz.
Ende Februar war ein Treffen von Trump mit Selenskyj im Weißen Haus eskaliert. Auch damals nahm Vance an den Beratungen teil. Zusammen mit Trump warf er Selenskyj unter anderem vor, respektlos und undankbar zu sein.
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP