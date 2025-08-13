Newsblog zur US-Politik USA erheben Zölle auf Windräder – und 406 weitere Produkte
Dienstag, 19. August
USA erheben Zölle auf Windräder – und 406 weitere Produkte
Die US-Regierung weitet ihre Stahl- und Aluminiumzölle auf Hunderte weitere Warenkategorien aus. Auf 407 zusätzliche Produktarten werde ein Zollsatz von 50 Prozent erhoben, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag mit. Betroffen seien unter anderem Windkraftanlagen und deren Bauteile, Mobilkräne, Bulldozer, Eisenbahnwaggons, Pumpen und Möbel. Die Regelung trat einer Ankündigung im US-Bundesanzeiger (Federal Register) zufolge am Montag in Kraft. Der Zoll bezieht sich dabei auf den Stahl- und Aluminiumanteil der sogenannten derivativen Produkte.
Die Maßnahme ist Teil der protektionistischen Handelspolitik von Präsident Donald Trump. Dieser hatte im Mai angekündigt, den pauschalen Zollsatz auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent zu verdoppeln, um die heimischen Hersteller zu unterstützen. Trump hat den Welthandel durch die Verhängung deutlich höherer Zölle auf fast alle Exporte in die USA sowie von Zöllen auf Waren bestimmter Sektoren grundlegend verändert. Die nun erfolgte Ausweitung basiert auf einem Gesetz von 1962, das Maßnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit erlaubt. Trump argumentiert, dass die Zölle zu einem Ausbau der heimischen Produktion führen werden.
Venezuelas Maduro mobilisiert 4,5 Millionen Milizionäre
Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro hat als Reaktion auf "Drohungen" der USA die Mobilisierung von 4,5 Millionen Milizionären im Land angekündigt. "Diese Woche werde ich einen Sonderplan aktivieren, um eine Abdeckung mit mehr als 4,5 Millionen Milizionären im gesamten Territorium zu garantieren", sagte Maduro am Montag bei einem vom Staatsfernsehen übertragenen Auftritt. "Vorbereitete, aktivierte und bewaffnete Milizen", fügte der Linksnationalist hinzu.
Venezuelas Miliz wurde von Maduros Vorgänger Hugo Chávez gegründet. Ihr gehören nach offiziellen Angaben mehr als fünf Millionen Zivilisten und Reservisten an. Sie untersteht der Armee.
US-Außenminister Marco Rubio hatte kürzlich eine Ausweitung des Einsatzes der US-Marine in der Karibik im Kampf gegen Drogenkartelle bestätigt. Dies erfolgte kurz nachdem die USA ein Kopfgeld auf Maduro auf 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt hatten. Das US-Justizministerium wirft Maduro vor, das mächtige Drogenkartell "Cártel de los Soles" (Kartell der Sonnen) anzuführen.
Insider: USA entsenden drei Zerstörer vor Küste Venezuelas
Die USA haben Insidern zufolge drei Lenkwaffenzerstörer vor die Küste Venezuelas entsandt. Die Schiffe werden in den nächsten 36 Stunden vor der Küste des südamerikanischen Landes eintreffen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag (Ortszeit) mitteilten. Bei den Zerstörern handele es sich um die USS Gravely, die USS Jason Dunham und die USS Sampson. Die Entsendung ist Teil eines größeren Einsatzes gegen Drogenkartelle in der Region.
Bereits in der vergangenen Woche hatten die USA Luft- und Seestreitkräfte in die südliche Karibik verlegt, darunter mehrere P-8-Aufklärungsflugzeuge, mindestens ein Kriegsschiff und ein U-Boot. US-Präsident Donald Trump hatte im Februar das mexikanische Sinaloa-Kartell und die venezolanische Bande Tren de Aragua als globale Terrororganisationen einstufen lassen. Die Bekämpfung der Drogenkartelle gehört zu einem zentralen Ziel seiner Regierung.
Umfrage: Trumps Zustimmungswerte auf Tiefstand seiner zweiten Amtszeit
Die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump verharren auf dem tiefsten Stand seiner zweiten Amtszeit. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äußerten sich zwar weiterhin 40 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, unverändert zu einer Erhebung Ende Juli. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar hatten noch 47 Prozent der Amerikaner sie positiv bewertet. Mehr dazu lesen Sie hier.
Kuba kritisiert verstärkten Einsatz von US-Marine in der Karibik
Kuba hat einen verstärkten Einsatz der US-Marine in der Karibik scharf kritisiert. "Wir verurteilen die Präsenz von Marine- und Luftstreitkräften der Vereinigten Staaten im Süden der Karibik", erklärte der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez am Montag im Kurzbotschaftendienst X. Sie seien unter "falschen Vorwänden" im Einsatz und würden lediglich der "korrupten Agenda" von US-Außenminister Marco Rubio dienen.
US-Medien hatten kürzlich berichtet, die USA würden im Kampf gegen Drogenkartelle tausende zusätzliche Marinesoldaten und Soldaten der US-Navy in die Karibik entsenden. Damit könnten die USA auch den Druck auf Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro erhöhen, den die USA für Drogenhandel mitverantwortlich machen.
"Lateinamerika und die Karibik müssen als Friedenszone respektiert werden", erklärte der kubanische Außenminister Rodríguez. Das sozialistische Kuba und das vom Linksnationalisten Maduro regierte Venezuela sind Verbündete.
Montag, 18. August
US-Regierung stoppt Förderung für Solar- und Windkraft
Das US-Landwirtschaftsministerium will künftig keine Solar- und Windprojekte auf ertragreichem Ackerland mehr fördern. Dies teilte Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins am Montag auf X mit. Das Ministerium hat nach eigenen Angaben über sein Programm "Rural Energy for America" bislang mehr als zwei Milliarden Dollar für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bereitgestellt.
Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der Regierung von Präsident Donald Trump, um den Ausbau von Wind- und Solarenergie zu bremsen. Trump zufolge sind diese Energieformen unzuverlässig, teuer und von chinesischen Lieferketten abhängig.
Trump-Regierung entzieht Tausenden Studierenden ihre Visa
Das US-Außenministerium hat seit Amtsantritt des Außenministers Marco Rubio vor rund sieben Monaten nach eigenen Angaben 6.000 Studenten-Visa entzogen. In zwei Dritteln der Fälle seien Gesetzesverstöße wie "Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer, Einbruch und Terrorismus-Unterstützung" die Begründung für den Visa-Entzug, teilte ein Ministeriumsbeamter am Montag (Ortszeit) mit. In den übrigen Fällen seien die Betroffenen länger geblieben, als ihr Visum es erlaubte.
