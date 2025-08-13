Newsblog zur US-Politik USA erheben Zölle auf Windräder – und 406 weitere Produkte

Windkraftanlagen im kalifornischen Palm Springs: Die neuen Zölle der US-Regierung beziehen sich auf Stahl- und Aluminiumprodukte. (Quelle: IMAGO/Peter Bennett)

Die US-Regierung weitet ihre Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus. Die Zustimmung zu Präsident Trump ist im Keller. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 19. August

USA erheben Zölle auf Windräder – und 406 weitere Produkte

Die US-Regierung weitet ihre Stahl- und Aluminiumzölle auf Hunderte weitere Warenkategorien aus. Auf 407 zusätzliche Produktarten werde ein Zollsatz von 50 Prozent erhoben, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag mit. Betroffen seien unter anderem Windkraftanlagen und deren Bauteile, Mobilkräne, Bulldozer, Eisenbahnwaggons, Pumpen und Möbel. Die Regelung trat einer Ankündigung im US-Bundesanzeiger (Federal Register) zufolge am Montag in Kraft. Der Zoll bezieht sich dabei auf den Stahl- und Aluminiumanteil der sogenannten derivativen Produkte.

Die Maßnahme ist Teil der protektionistischen Handelspolitik von Präsident Donald Trump. Dieser hatte im Mai angekündigt, den pauschalen Zollsatz auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent zu verdoppeln, um die heimischen Hersteller zu unterstützen. Trump hat den Welthandel durch die Verhängung deutlich höherer Zölle auf fast alle Exporte in die USA sowie von Zöllen auf Waren bestimmter Sektoren grundlegend verändert. Die nun erfolgte Ausweitung basiert auf einem Gesetz von 1962, das Maßnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit erlaubt. Trump argumentiert, dass die Zölle zu einem Ausbau der heimischen Produktion führen werden.

Venezuelas Maduro mobilisiert 4,5 Millionen Milizionäre

Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro hat als Reaktion auf "Drohungen" der USA die Mobilisierung von 4,5 Millionen Milizionären im Land angekündigt. "Diese Woche werde ich einen Sonderplan aktivieren, um eine Abdeckung mit mehr als 4,5 Millionen Milizionären im gesamten Territorium zu garantieren", sagte Maduro am Montag bei einem vom Staatsfernsehen übertragenen Auftritt. "Vorbereitete, aktivierte und bewaffnete Milizen", fügte der Linksnationalist hinzu.

Venezuelas Miliz wurde von Maduros Vorgänger Hugo Chávez gegründet. Ihr gehören nach offiziellen Angaben mehr als fünf Millionen Zivilisten und Reservisten an. Sie untersteht der Armee.

US-Außenminister Marco Rubio hatte kürzlich eine Ausweitung des Einsatzes der US-Marine in der Karibik im Kampf gegen Drogenkartelle bestätigt. Dies erfolgte kurz nachdem die USA ein Kopfgeld auf Maduro auf 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt hatten. Das US-Justizministerium wirft Maduro vor, das mächtige Drogenkartell "Cártel de los Soles" (Kartell der Sonnen) anzuführen.

