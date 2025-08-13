Newsblog zur US-Politik Putin äußert sich zu US-Beziehungen

Die US-Regierung soll mit zehn Prozent bei Intel einsteigen. Millionen Ausländer könnten ihre US-Visa verlieren. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 23. August

US-Regierung will Wirtschaft Waffenplutonium geben

Die US-Regierung will der heimischen Energiewirtschaft rund 20 Tonnen Plutonium aus dem Kalten Krieg als Brennstoff für Atomreaktoren zur Verfügung stellen. Das Energieministerium werde dazu in den kommenden Tagen Vorschläge von der Industrie einholen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider und aus einem Memo-Entwurf. Das Ministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Es erklärte, man prüfe "eine Vielzahl von Strategien zum Aufbau und zur Stärkung der heimischen Lieferketten für Kernbrennstoffe, einschließlich Plutonium", wie von Präsident Donald Trump angeordnet.

Dem Plan zufolge soll das Plutonium der Industrie zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden. Die Unternehmen sollen jedoch den Transport, die Planung, den Bau und die Stilllegung von Anlagen zur Wiederaufbereitung, Verarbeitung und Herstellung des Brennstoffs bezahlen, heißt es in dem Memo.

Freitag, 22. August

Putin äußert sich zu US-Beziehungen

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump "Licht am Ende des Tunnels" in den Beziehungen zu den USA. Beide Länder diskutieren gemeinsame Projekte in der Arktis und in Alaska, sagt Putin bei einem Besuch in einer Atomforschungsanlage. Einzelheiten zu den möglichen Vorhaben nennt er nicht. Er sei zuversichtlich, dass die Führungsqualitäten Trumps helfen würden, die Beziehungen wiederherzustellen. Die nächsten Schritte hängen dabei nach Putins Darstellung von der Regierung in Washington ab.

Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf

Kanada hat im Handelsstreit mit den USA zurückgeschlagen – ist aber auch ohne Deal mit Trump geblieben. Nun will Ottawa offenbar guten Willen zeigen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Trump will Kriminalitätsbekämpfung auf Chicago ausweiten

US-Präsident Donald Trump will sein Vorgehen gegen Kriminalität auf Chicago ausweiten und droht mit einem Eingreifen des Bundes in der von den Demokraten regierten Stadt. "Wenn wir bereit sind, werden wir reingehen und in Chicago aufräumen", sagte Trump am Freitag vor Journalisten.

Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, hat erklärt, dass die Kriminalität im vergangenen Jahr zurückgegangen sei. Wie Trump in der 2,7-Millionen-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Illinois durchgreifen will, war zunächst unklar. Die Polizei ist in den USA in der Regel kommunal organisiert, weshalb der Präsident eigentlich keine direkte Befehlsgewalt über sie hat. Zuvor hatte Trump in der Hauptstadt Washington Soldaten der Nationalgarde und Bundesbeamte eingesetzt. Der weitergehende Einfluss des Bundes dort ist auf den Sonderstatus der Stadt als Regierungsbezirk zurückzuführen.