Newsblog zur US-Politik Putin äußert sich zu US-Beziehungen
Die US-Regierung soll mit zehn Prozent bei Intel einsteigen. Millionen Ausländer könnten ihre US-Visa verlieren. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 23. August
US-Regierung will Wirtschaft Waffenplutonium geben
Die US-Regierung will der heimischen Energiewirtschaft rund 20 Tonnen Plutonium aus dem Kalten Krieg als Brennstoff für Atomreaktoren zur Verfügung stellen. Das Energieministerium werde dazu in den kommenden Tagen Vorschläge von der Industrie einholen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider und aus einem Memo-Entwurf. Das Ministerium wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Es erklärte, man prüfe "eine Vielzahl von Strategien zum Aufbau und zur Stärkung der heimischen Lieferketten für Kernbrennstoffe, einschließlich Plutonium", wie von Präsident Donald Trump angeordnet.
Dem Plan zufolge soll das Plutonium der Industrie zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden. Die Unternehmen sollen jedoch den Transport, die Planung, den Bau und die Stilllegung von Anlagen zur Wiederaufbereitung, Verarbeitung und Herstellung des Brennstoffs bezahlen, heißt es in dem Memo.
Freitag, 22. August
Putin äußert sich zu US-Beziehungen
Der russische Präsident Wladimir Putin sieht mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump "Licht am Ende des Tunnels" in den Beziehungen zu den USA. Beide Länder diskutieren gemeinsame Projekte in der Arktis und in Alaska, sagt Putin bei einem Besuch in einer Atomforschungsanlage. Einzelheiten zu den möglichen Vorhaben nennt er nicht. Er sei zuversichtlich, dass die Führungsqualitäten Trumps helfen würden, die Beziehungen wiederherzustellen. Die nächsten Schritte hängen dabei nach Putins Darstellung von der Regierung in Washington ab.
Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf
Kanada hat im Handelsstreit mit den USA zurückgeschlagen – ist aber auch ohne Deal mit Trump geblieben. Nun will Ottawa offenbar guten Willen zeigen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump will Kriminalitätsbekämpfung auf Chicago ausweiten
US-Präsident Donald Trump will sein Vorgehen gegen Kriminalität auf Chicago ausweiten und droht mit einem Eingreifen des Bundes in der von den Demokraten regierten Stadt. "Wenn wir bereit sind, werden wir reingehen und in Chicago aufräumen", sagte Trump am Freitag vor Journalisten.
Der Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, hat erklärt, dass die Kriminalität im vergangenen Jahr zurückgegangen sei. Wie Trump in der 2,7-Millionen-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Illinois durchgreifen will, war zunächst unklar. Die Polizei ist in den USA in der Regel kommunal organisiert, weshalb der Präsident eigentlich keine direkte Befehlsgewalt über sie hat. Zuvor hatte Trump in der Hauptstadt Washington Soldaten der Nationalgarde und Bundesbeamte eingesetzt. Der weitergehende Einfluss des Bundes dort ist auf den Sonderstatus der Stadt als Regierungsbezirk zurückzuführen.
Trump begründete den Schritt mit einer Verbrechenswelle, für die er jedoch keine Belege lieferte. Jüngsten Statistiken zufolge ist die Kriminalität in der Hauptstadt rückläufig. Am Freitag drohte der Republikaner der demokratischen Bürgermeisterin Muriel Bowser: "Sie sollte die Lage besser in den Griff bekommen, sonst wird sie nicht mehr lange Bürgermeisterin sein." Kritiker werfen Trump vor, er wolle die Kontrolle des Bundes über von Demokraten regierte Großstädte ausweiten.
US-Gericht stoppt "Alligator Alcatraz" – das sind die Gründe
Ein Gericht hat die Schließung des berüchtigten "Alligator Alcatraz" angeordnet. Mit Trumps Migrationspolitik hat das Urteil allerdings nichts zu tun. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
Der Chip-Hersteller Intel ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereit dazu, dass der Staat einen Unternehmensanteil von zehn Prozent übernimmt. Intel habe einem solchen staatlichen Einstieg zugestimmt, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. Er habe bei einem Treffen mit Intel-Vertretern gesagt, dass die USA ein Partner des mit Problemen kämpfenden Chip-Herstellers werden sollten. "Sie haben zugestimmt, und ich denke, es ist für sie ein großartiger Deal", sagte Trump.
US-Handelsminister Howard Lutnick hatte am Dienstag im Gegenzug für noch unter Trumps Vorgänger Joe Biden zugesagte staatliche Unterstützung für den Konzern eine Beteiligung an Intel verlangt. "Wir sollten für unser Geld eine Kapitalbeteiligung erhalten", sagte Lutnick dem Sender CNBC. "Wir werden das Geld bereitstellen, das bereits unter der Biden-Regierung zugesagt wurde. Im Gegenzug erhalten wir eine Beteiligung." Die Intel-Aktie notierte nach Trumps Ankündigung um rund sechs Prozent im Plus. Der Preis einer Beteiligung von zehn Prozent entspricht in etwa der Höhe der Intel zustehenden Subventionen für den Ausbau der US-Produktion.
Aktuell werden vor allem Hightech-Chips zum Beispiel für Smartphones fast ausschließlich in Asien produziert – hauptsächlich in Taiwan, um das es geopolitische Spannungen mit China gibt. Deshalb versuchen die USA und Europa seit einigen Jahren, wieder mehr Produktion in den Westen zu holen. Der Bau der Fabriken dauert aber Jahre und kostet Dutzende Milliarden Dollar. Die Abwanderung der Chip-Produktion nach Asien war über Jahrzehnte von hohen Subventionen befeuert worden. Pläne zum Bau eines Intel-Werks in Magdeburg hat der Konzern inzwischen aufgegeben.
Waffenhilfe für Kiew: Mehrheit der Republikaner erstmals dafür
Überraschender Stimmungswandel in den USA. Auch eine Mehrheit der Republikaner will Waffenlieferungen an Kiew. Lässt sich Trump davon beeindrucken? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Ist er jetzt der Trump-Feind Nummer eins?
Donald Trump lässt das FBI gegen seinen einstigen Sicherheitsberater John Bolton vorgehen. Die Hausdurchsuchung bei einem seiner schärfsten Kritiker ist nicht nur eine neue Eskalationsstufe. Instrumentalisiert der Präsident die Justiz? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
FBI durchsucht Haus von Trumps früherem Sicherheitsberater
Er galt lange als Verbündeter des US-Präsidenten Donald Trump, in letzter Zeit tat er sich als dessen Kritiker hervor: Am Freitag durchsuchte das FBI das Haus von John Bolton. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP