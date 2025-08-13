Newsblog zur US-Politik Trump verkündet Deal mit Chiphersteller Intel
Die US-Regierung soll mit zehn Prozent bei Intel einsteigen. Millionen Ausländer könnten ihre US-Visa verlieren. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
- USA überprüfen Visa von Millionen Ausländern
- Auch Kalifornien schneidet Wahlkreise neu zu
- Trump bei Besuch der Polizei in Washington: "Alle sind jetzt sicher"
- Gericht kassiert riesige Geldstrafe für Trump und Söhne
- Vance besucht Nationalgarde – Proteste in Washington
Freitag, 22. August
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
Der Chip-Hersteller Intel ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereit dazu, dass der Staat einen Unternehmensanteil von zehn Prozent übernimmt. Intel habe einem solchen staatlichen Einstieg zugestimmt, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. Er habe bei einem Treffen mit Intel-Vertretern gesagt, dass die USA ein Partner des mit Problemen kämpfenden Chip-Herstellers werden sollten. "Sie haben zugestimmt, und ich denke, es ist für sie ein großartiger Deal", sagte Trump.
US-Handelsminister Howard Lutnick hatte am Dienstag im Gegenzug für noch unter Trumps Vorgänger Joe Biden zugesagte staatliche Unterstützung für den Konzern eine Beteiligung an Intel verlangt. "Wir sollten für unser Geld eine Kapitalbeteiligung erhalten", sagte Lutnick dem Sender CNBC. "Wir werden das Geld bereitstellen, das bereits unter der Biden-Regierung zugesagt wurde. Im Gegenzug erhalten wir eine Beteiligung." Die Intel-Aktie notierte nach Trumps Ankündigung um rund sechs Prozent im Plus. Der Preis einer Beteiligung von zehn Prozent entspricht in etwa der Höhe der Intel zustehenden Subventionen für den Ausbau der US-Produktion.
Aktuell werden vor allem Hightech-Chips zum Beispiel für Smartphones fast ausschließlich in Asien produziert – hauptsächlich in Taiwan, um das es geopolitische Spannungen mit China gibt. Deshalb versuchen die USA und Europa seit einigen Jahren, wieder mehr Produktion in den Westen zu holen. Der Bau der Fabriken dauert aber Jahre und kostet Dutzende Milliarden Dollar. Die Abwanderung der Chip-Produktion nach Asien war über Jahrzehnte von hohen Subventionen befeuert worden. Pläne zum Bau eines Intel-Werks in Magdeburg hat der Konzern inzwischen aufgegeben.
USA überprüfen Visa von Millionen Ausländern
Das US-Außenministerium hat mitgeteilt, dass derzeit mehr als 55 Millionen Ausländer mit gültigem Visum auf mögliche Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen überprüft werden. Die Maßnahme könne im Fall eines Verstoßes zum Widerruf des Visums oder zu einer Abschiebung führen, so ein Sprecher der Behörde.
Nach Angaben des Ministeriums unterliegen alle Inhaber eines US-Visums einer kontinuierlichen Überprüfung. Als mögliche Gründe für Konsequenzen nannte das Ministerium unter anderem eine Überschreitung der erlaubten Aufenthaltsdauer, kriminelle Aktivitäten, Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit sowie eine Beteiligung an oder Unterstützung terroristischer Organisationen.
"Wir sichten im Rahmen unserer Überprüfung alle verfügbaren Informationen, einschließlich Strafverfolgungs- oder Einwanderungsunterlagen", hieß es aus dem Ministerium. Auch Hinweise, die erst nach der Visumerteilung bekannt werden und auf eine mögliche Nichtberechtigung hinweisen, würden berücksichtigt.
Auch Kalifornien schneidet Wahlkreise neu zu
Das kalifornische Parlament hat am Donnerstag einen Plan zur Neuordnung der Wahlkreise gebilligt, der den Demokraten fünf zusätzliche Sitze im US-Kongress verschaffen soll. Damit reagieren sie auf eine ähnliche Neuordnung der Wahlkreise im Bundesstaat Texas, die US-Präsident Donald Trump angestoßen hat. Damit sollen bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze an die Republikaner gehen. Die kalifornischen Demokraten brachten nun im Gegenzug drei Gesetzesvorlagen in einem Eilverfahren durch den Senat und die Abgeordnetenkammer des Bundesstaates. Damit soll eine Frist am Freitag eingehalten werden, um die neu zugeschnittenen Bezirke rechtzeitig für eine Sonderabstimmung am 4. November auf die Stimmzettel zu bekommen.
Die rasche Verabschiedung der Gesetzesvorlagen ist ein entscheidender Sieg für den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Die Demokraten werten den Versuch, das republikanisch geführte Texas umzustrukturieren, landesweit als einen Griff nach Macht durch Trump. Newsom führt den Widerstand gegen diesen Schritt an. Die Demokraten bezeichnen ihr Abweichen vom üblichen unabhängigen und überparteilichen Neuordnungsverfahren in Kalifornien als eine vorübergehende "Notfall"-Strategie. Damit wollen sie ihrer Meinung nach extreme republikanische Schritte zur unfairen Manipulation des Systems bekämpfen. "Die Karten sind gegen uns gezinkt, also müssen wir uns wehren", sagte die kalifornische Senatorin Lena Gonzalez, eine Mitverfasserin des Plans.
Die Republikaner, einschließlich Trump, haben offen eingeräumt, dass es bei den Neuordnungsbemühungen in Texas darum geht, ihren politischen Einfluss zu stärken. Damit soll die knappe Mehrheit der Partei im US-Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen im November 2026 gesichert werden. Die Republikaner haben dort eine Mehrheit von nur drei Sitzen. Erfahrungsgemäß verliert die Partei des Präsidenten bei den Kongresswahlen Sitze im Repräsentantenhaus. Zudem sind die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtsantritt im Januar gesunken. Die Neuordnung der Wahlkreise in Texas hat einen landesweiten Streit ausgelöst. Gouverneure beider Parteien haben bereits damit gedroht, ähnliche Schritte in anderen Bundesstaaten einzuleiten. Republikanisch geführte Bundesstaaten wie Ohio und Florida sowie demokratisch geführte Bundesstaaten wie Maryland und Illinois ziehen dies bereits in Erwägung.
Rubio: USA setzen Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus
Die USA setzen nach Regierungsangaben die Vergabe von Arbeitsvisa für Lkw-Fahrer mit sofortiger Wirkung aus. Zur Begründung teilt Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X mit, die steigende Zahl ausländischer Fahrer von Sattelschleppern auf den Straßen der USA gefährde amerikanische Leben. Zudem untergrabe sie die Existenzgrundlage der einheimischen Lkw-Fahrer.
Trump bei Besuch der Polizei in Washington: "Alle sind jetzt sicher"
US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Kommandozentrale der Polizei in der Hauptstadt Washington besucht, um den Einsatzkräften für seine Initiative zur Verbrechensbekämpfung zu danken. Ihre Anstrengungen führten zu einem Rückgang der Kriminalität, sagte Trump vor mehreren hundert uniformierten Beamten in der Anacostia Operations Facility der Park Police, ohne Belege für seine Behauptung anzuführen. "Die Stadt ist wie ausgewechselt", sagte er. "Alle sind jetzt sicher." Trump versprach zudem: "Wir werden die beste Hauptstadt aller Zeiten haben."
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP