Trump verkündet Deal mit Chiphersteller Intel

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): "Sie haben zugestimmt, und ich denke, es ist für sie ein großartiger Deal". (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Die US-Regierung soll mit zehn Prozent bei Intel einsteigen. Millionen Ausländer könnten ihre US-Visa verlieren. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 22. August

Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu

Der Chip-Hersteller Intel ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereit dazu, dass der Staat einen Unternehmensanteil von zehn Prozent übernimmt. Intel habe einem solchen staatlichen Einstieg zugestimmt, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. Er habe bei einem Treffen mit Intel-Vertretern gesagt, dass die USA ein Partner des mit Problemen kämpfenden Chip-Herstellers werden sollten. "Sie haben zugestimmt, und ich denke, es ist für sie ein großartiger Deal", sagte Trump.

US-Handelsminister Howard Lutnick hatte am Dienstag im Gegenzug für noch unter Trumps Vorgänger Joe Biden zugesagte staatliche Unterstützung für den Konzern eine Beteiligung an Intel verlangt. "Wir sollten für unser Geld eine Kapitalbeteiligung erhalten", sagte Lutnick dem Sender CNBC. "Wir werden das Geld bereitstellen, das bereits unter der Biden-Regierung zugesagt wurde. Im Gegenzug erhalten wir eine Beteiligung." Die Intel-Aktie notierte nach Trumps Ankündigung um rund sechs Prozent im Plus. Der Preis einer Beteiligung von zehn Prozent entspricht in etwa der Höhe der Intel zustehenden Subventionen für den Ausbau der US-Produktion.

Aktuell werden vor allem Hightech-Chips zum Beispiel für Smartphones fast ausschließlich in Asien produziert – hauptsächlich in Taiwan, um das es geopolitische Spannungen mit China gibt. Deshalb versuchen die USA und Europa seit einigen Jahren, wieder mehr Produktion in den Westen zu holen. Der Bau der Fabriken dauert aber Jahre und kostet Dutzende Milliarden Dollar. Die Abwanderung der Chip-Produktion nach Asien war über Jahrzehnte von hohen Subventionen befeuert worden. Pläne zum Bau eines Intel-Werks in Magdeburg hat der Konzern inzwischen aufgegeben.

