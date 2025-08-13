Generalstaatsanwalt Schwalb argumentiert jedoch, dass die Regierung ihre Befugnisse überschreite und forderte einen Bundesrichter auf, die Anordnung aufzuheben und die Kontrolle bei der Stadt zu belassen. Trump hatte am Montag den Notstand erklärt und dies mit einer angeblich eskalierenden Kriminalitätslage in Washington begründet. Dabei lagen die Zahlen der Gewaltverbrechen laut offiziellen Statistiken zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Der Konflikt markiert einen bisher beispiellosen Eingriff in die Selbstverwaltung der Hauptstadt. Die Nationalgarde patrouilliert bereits durch Washington D.C. und geht dort vor allem gegen Obdachlose und Migranten vor.

Wie Trump sich als Präsident um Milliarden Dollar bereichert

Schon nach der ersten Präsidentschaft von Donald Trump regte sich bei seinen Gegnern Kritik an dem Republikaner. Trump habe sein Amt genutzt, um sich zu bereichern, hieß es. Kurz nach seiner erneuten Wahl zum US-amerikanischen Staatsoberhaupt erklärte ein demokratischer Senator sogar im Hinblick auf eine mögliche Bereicherung Trumps: "Das ist die Ausplünderung Amerikas."

Eine Recherche des Magazins "New Yorker" zeigt nun, dass Trump und seine Familie an den Präsidentschaften des Rechtspopulisten bislang mehr als drei Milliarden US-Dollar verdient haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kalifornien: Mann stirbt bei Flucht von ICE-Razzia

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Mann nach Behördenangaben mutmaßlich bei der Flucht vor einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde ICE ums Leben gekommen. Der Mann sei während einer Razzia in der Stadt Monrovia in der Nähe von Los Angeles vom Parkplatz eines Baumarkts auf eine stark befahrene Autobahn gerannt, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Medien. An dem Parkplatz versammeln sich häufig Tagelöhner, um nach Gelegenheitsarbeit zu suchen.

Der 40-Jährige, der von einem Auto erfasst wurde, sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Dort sei er wenige Stunden später seinen Verletzung erlegen.

Die Stadt habe keine Informationen von der Einwanderungsbehörde erhalten, sagte der Vertreter der Stadtverwaltung. Auch eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zu dem Vorfall ließ die Behörde zunächst unbeantwortet. Die Razzien, die vor allem in Baumärkten, Autowaschanlagen und andere Unternehmen stattfinden, in denen Menschen ohne Papiere Arbeit suchen, lösten massive Proteste aus. Als Reaktion darauf mobilisierte Trump im Juni die Nationalgarde und Soldaten – gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom von den oppositionellen Demokraten.