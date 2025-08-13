Newsblog zur US-Politik Trump: "Alle sind sicher" – Belege fehlen

Trump spricht zu Polizisten und Soldaten in Washington. (Quelle: Nathan Howard/Reuters)

News folgen Artikel teilen

Die USA setzen die Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus. Der US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Forschung zu Minderheiten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 22. August

Loading...

Rubio: USA setzen Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus

Die USA setzen nach Regierungsangaben die Vergabe von Arbeitsvisa für Lkw-Fahrer mit sofortiger Wirkung aus. Zur Begründung teilt Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X mit, die steigende Zahl ausländischer Fahrer von Sattelschleppern auf den Straßen der USA gefährde amerikanische Leben. Zudem untergrabe sie die Existenzgrundlage der einheimischen Lkw-Fahrer.

Trump bei Besuch der Polizei in Washington: "Alle sind jetzt sicher"

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Kommandozentrale der Polizei in der Hauptstadt Washington besucht, um den Einsatzkräften für seine Initiative zur Verbrechensbekämpfung zu danken. Ihre Anstrengungen führten zu einem Rückgang der Kriminalität, sagte Trump vor mehreren hundert uniformierten Beamten in der Anacostia Operations Facility der Park Police, ohne Belege für seine Behauptung anzuführen. "Die Stadt ist wie ausgewechselt", sagte er. "Alle sind jetzt sicher." Trump versprach zudem: "Wir werden die beste Hauptstadt aller Zeiten haben."

Trump hatte vergangene Woche Soldaten der Nationalgarde und Bundesagenten in die Stadt entsandt. Er begründete dies mit einer Welle der Gewaltkriminalität und erklärte, die Polizeibehörde der Stadt vorübergehend zu übernehmen. Dies gilt als außergewöhnlicher Einsatz präsidialer Machtbefugnisse.

Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, widersprach der Darstellung Trumps. Die Kriminalität in der Hauptstadt sei in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen, sagte sie am Donnerstag vor Journalisten. Sie erwarte zwar, dass die 500 zusätzlichen Beamten zu mehr Festnahmen führen würden. Dies sei jedoch nur ein kleiner zusätzlicher Beitrag zur Arbeit der städtischen Polizei. Vertreter der Stadt verweisen auf Statistiken von Bund und Stadt, denen zufolge die Gewaltkriminalität in Washington seit einem Höchststand im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen ist.

US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Forschung zu Minderheiten

Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag vorläufig erlaubt, geplante Kürzungen bei Forschungsgeldern für Studien zu ethnischen Minderheiten und LGBT-Personen umzusetzen. Die Richter gaben einem Antrag des Justizministeriums statt und hoben damit eine Entscheidung eines untergeordneten Gerichts auf. Dieses hatte im Juni die Streichung der Zuschüsse der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) unter Verweis auf Bundesgesetze blockiert. Die Mehrheit der Richter des Obersten Gerichts entschied jedoch, die Klage hätte vor dem auf Schadenersatzklagen gegen die US-Regierung spezialisierten Court of Federal Claims eingereicht werden müssen. Die eigentliche Klage von Forschern und 16 US-Bundesstaaten wird weiter vor einem unteren Gericht verhandelt.