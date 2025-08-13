Newsblog zur US-Politik Trump: "Alle sind sicher" – Belege fehlen
Die USA setzen die Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus. Der US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Forschung zu Minderheiten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 22. August
Rubio: USA setzen Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus
Die USA setzen nach Regierungsangaben die Vergabe von Arbeitsvisa für Lkw-Fahrer mit sofortiger Wirkung aus. Zur Begründung teilt Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X mit, die steigende Zahl ausländischer Fahrer von Sattelschleppern auf den Straßen der USA gefährde amerikanische Leben. Zudem untergrabe sie die Existenzgrundlage der einheimischen Lkw-Fahrer.
Trump bei Besuch der Polizei in Washington: "Alle sind jetzt sicher"
US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Kommandozentrale der Polizei in der Hauptstadt Washington besucht, um den Einsatzkräften für seine Initiative zur Verbrechensbekämpfung zu danken. Ihre Anstrengungen führten zu einem Rückgang der Kriminalität, sagte Trump vor mehreren hundert uniformierten Beamten in der Anacostia Operations Facility der Park Police, ohne Belege für seine Behauptung anzuführen. "Die Stadt ist wie ausgewechselt", sagte er. "Alle sind jetzt sicher." Trump versprach zudem: "Wir werden die beste Hauptstadt aller Zeiten haben."
Trump hatte vergangene Woche Soldaten der Nationalgarde und Bundesagenten in die Stadt entsandt. Er begründete dies mit einer Welle der Gewaltkriminalität und erklärte, die Polizeibehörde der Stadt vorübergehend zu übernehmen. Dies gilt als außergewöhnlicher Einsatz präsidialer Machtbefugnisse.
Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, widersprach der Darstellung Trumps. Die Kriminalität in der Hauptstadt sei in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen, sagte sie am Donnerstag vor Journalisten. Sie erwarte zwar, dass die 500 zusätzlichen Beamten zu mehr Festnahmen führen würden. Dies sei jedoch nur ein kleiner zusätzlicher Beitrag zur Arbeit der städtischen Polizei. Vertreter der Stadt verweisen auf Statistiken von Bund und Stadt, denen zufolge die Gewaltkriminalität in Washington seit einem Höchststand im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen ist.
US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Forschung zu Minderheiten
Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag vorläufig erlaubt, geplante Kürzungen bei Forschungsgeldern für Studien zu ethnischen Minderheiten und LGBT-Personen umzusetzen. Die Richter gaben einem Antrag des Justizministeriums statt und hoben damit eine Entscheidung eines untergeordneten Gerichts auf. Dieses hatte im Juni die Streichung der Zuschüsse der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) unter Verweis auf Bundesgesetze blockiert. Die Mehrheit der Richter des Obersten Gerichts entschied jedoch, die Klage hätte vor dem auf Schadenersatzklagen gegen die US-Regierung spezialisierten Court of Federal Claims eingereicht werden müssen. Die eigentliche Klage von Forschern und 16 US-Bundesstaaten wird weiter vor einem unteren Gericht verhandelt.
Die Kürzungen sind Teil von Trumps Vorgehen gegen Initiativen zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) sowie gegen die von der Regierung abgelehnte sogenannte "Gender-Ideologie". Trump hatte im Januar entsprechende Anordnungen unterzeichnet. Daraufhin wies das NIH seine Mitarbeiter an, die Finanzierung für Studien zu beenden, die als "wenig werthaltig und nicht auftragsgemäß" eingestuft wurden. Der Regierung zufolge geht es um Zuschüsse in Höhe von 783 Millionen Dollar, die ihren Prioritäten widersprächen.
Das NIH ist der weltweit größte Geldgeber für biomedizinische Forschung. Die Regierung in Washington hat sich wiederholt an das Oberste Gericht gewandt, um von unteren Instanzen blockierte politische Vorhaben umsetzen zu können. Der Supreme Court, in dem konservative Richter eine Mehrheit von sechs zu drei haben, hat sich seit Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt im Januar in fast allen vorgelegten Fällen auf die Seite der Regierung gestellt.
Donnerstag, 21. August
Trump will mit Soldaten auf Patrouille gehen
Wegen der angeblich ausufernden Kriminalität in der US-Hauptstadt hat Präsident Donald Trump vorige Woche 800 Soldaten der Nationalgarde nach Washington D.C. beordert. Trump berief sich in seinem umstrittenen Dekret auf ein Gesetz, das den Einsatz der Nationalgarde in Notfällen gestattet. Die lokalen Behörden bestreiten aber einen solchen Notfall und befürchten, dass Trump die Hauptstadt unter seine Kontrolle bringen will. Diese Sorge hat Trump nun befeuert.
Im Gespräch mit dem Radiomoderator Todd Starnes kündigte Trump am Donnerstag an, dass er am Abend mit den Soldaten auf Patrouille durch die Hauptstadt gehen wolle. "Ich werde heute Abend mit der Polizei und dem Militär unterwegs sein, auf jeden Fall", so Trump. Was genau Trump plant und wann er in Washington unterwegs sein wird, ist unklar.
- Kommentar zur Nationalgarde in D.C.: Eine beispiellose Machtdemonstration
Entgegen der Behauptungen Trumps sank die Zahl der Gewaltverbrechen in Washington D.C. nach Angaben der örtlichen Polizei bis Anfang August dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein Viertel. Die Gesamtzahl aller Delikte ging um sieben Prozent zurück. Auch zwischen 2023 und 2024 sank die Zahl der gemeldeten Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft des Districts of Columbia sprach mit Blick auf 2024 von dem Jahr mit dem geringsten Wert bei Gewaltverbrechen seit 30 Jahren.
Wegen Trump-Zöllen: Kaffeepreis auf höchstem Stand seit Monaten
Die US-Einfuhrzölle auf brasilianische Waren treiben den Kaffeepreis auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Der US-Kontrakt auf die Sorte Arabica steigt um gut drei Prozent auf 3,644 Dollar je Pfund. Robusta verteuert sich um mehr als zwei Prozent auf 4497 Dollar je Tonne. Brasilien ist einer der weltweit größten Kaffee-Exporteure.
Gericht kassiert riesige Geldstrafe für Trump und Söhne
Ein Berufungsgericht in New York hat eine Geldstrafe von Hunderten Millionen Dollar gegen US-Präsident Donald Trump aufgehoben. Die Richter bestätigten zwar Trumps Haftung für Betrug, bezeichneten die vom Gericht in erster Instanz verhängte Geldbuße jedoch als "exzessiv" und als Verstoß gegen die US-Verfassung, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Es müsse eine neue Strafe verhängt werden.
Trump sowie seine Söhne und einige Mitarbeiter waren in dem New Yorker Betrugsprozess im vergangenen Jahr zu einer Zahlung von 454 Millionen Dollar verurteilt worden – inklusive Zinsen stieg die Summe immer weiter an. Trump hat nach Auffassung des Gerichts den Wert seiner Trump Organization jahrelang um Milliardenbeträge manipuliert, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.
Das Berufungsgericht in New York befand nun, dass der tatsächliche Zusammenhang zwischen Gewinn und dem Schaden nicht ausreichend dargelegt worden sei. Die Strafe basiere nicht auf einer vernünftigen Schätzung. Präsidentensohn Eric Trump stellte die Entscheidung als Sieg vor allem über die demokratische New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James dar: "Voller Sieg im Scheinverfahren gegen die Generalstaatsanwältin von New York!!! Nach fünf Jahren Hölle siegte die Gerechtigkeit!", schrieb er auf X.
