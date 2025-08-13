Newsblog zur US-Politik Trump kauft seit Amtsantritt Anleihen für 100 Millionen Dollar
Trump tätigt auch als US-Präsident private Geschäfte. US-Finanzminister Bessent nennt Details zu den Militärhilfen für die Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Fall Epstein: Richter weist Antrag der Trump-Regierung ab
- Trump kauft seit Amtsantritt Anleihen für 100 Millionen Dollar
- Trump fordert Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf
- USA belegen Richter des Strafgerichtshofs mit Sanktionen
- USA erheben Preisaufschlag auf Waffen für die Ukraine
- Bericht: Musk legt Pläne für Gründung eigener Partei auf Eis
Mittwoch, 20. August
Fall Epstein: Richter weist Antrag der Trump-Regierung ab
Ein US-Richter hat im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein die von US-Präsident Donald Trump angeregte Veröffentlichung bestimmter Akten untersagt. Der New Yorker Bezirksrichter Richard Berman erklärte am Mittwoch, die US-Regierung verfüge über ein Vielfaches an Informationen zu dem Fall. Es sei naheliegender, diese zugänglich zu machen, als bei Gericht die Entsiegelung einzelner Zeugenaussagen zu beantragen. Die Regierung habe Dokumente im Umfang von 100.000 Seiten. Dagegen seien die etwa 70 Seiten zu Zeugenaussagen, um die es gehe, nur ein "auf Hörensagen beruhendes Bruchstück zu Jeffrey Epsteins mutmaßlichem Verhalten". Eine Stellungnahme des US-Justizministeriums war zunächst nicht zu bekommen.
Justizministerin Pam Bondi hatte im Juli die Freigabe von Dokumenten zu Aussagen im Epstein-Fall vor der Grand Jury – einem Geschworenen-Gremium – beantragt. Sie tat dies auf Anordnung von Präsident Trump, der damit nach massivem öffentlichem Druck aus den eigenen Reihen eine Kehrtwende im Umgang mit dem Fall zu vollziehen schien. Epstein war ein wohlhabender Finanzier und Sexualstraftäter, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war, als er 2019 in Haft mutmaßlich Selbstmord beging. Er hatte sich nicht schuldig bekannt, und der Fall wurde nach seinem Tod eingestellt. Trump kannte Epstein in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren privat.
Zunächst hatten die Strafverfolgungsbehörden der Regierung angekündigt, dass sie Akten veröffentlichen würden, zu denen angeblich eine Kundenliste Epsteins gehören sollte. Dann nahm die Trump-Regierung diese Zusage zurück. Das Justizministerium erklärte, es gebe keine Beweise für eine Reihe von seit Jahren kursierenden Verschwörungstheorien über Epsteins Kunden und seinen Tod im Gefängnis. Eine Veröffentlichung der Akten hatten zunächst vor allem Demokraten gefordert, doch später sorgte der Fall auch für Risse in Trumps Lager. Einer Umfrage zufolge glaubten viele seiner republikanischen Parteifreunde, dass die Regierung mit Bezug auf Epstein bewusst Informationen zurückhalte.
Trump kauft seit Amtsantritt Anleihen für 100 Millionen Dollar
US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar Regierungsdokumenten zufolge Anleihen von Unternehmen, Bundesstaaten und Kommunen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft. Das geht aus Unterlagen der US-Behörde für Regierungsethik hervor, die jetzt veröffentlicht wurden. Demnach tätigte der Präsident seit dem 21. Januar, einen Tag nach seiner zweiten Amtseinführung, mehr als 600 Finanzgeschäfte. So erwarb Trump unter anderem Unternehmensanleihen der Banken Citigroup und Morgan Stanley sowie der Facebook-Mutter Meta und der Telekom-Tochter T-Mobile US. Vom US-Präsidialamt gab es am Mittwoch zunächst keine Stellungnahme.
Trump, der vor seiner politischen Karriere im Immobiliengeschäft tätig war, hatte erklärt, er habe seine Unternehmen in eine von seinen Kindern verwaltete Stiftung überführt. Aus seiner jährlichen Vermögenserklärung vom Juni ging jedoch hervor, dass Einkünfte aus verschiedenen Quellen letztlich dem Präsidenten zufließen, was ihm den Vorwurf von Interessenkonflikten einbrachte.
Seine nun erworbenen Anleihen betreffen auch Unternehmen, die von wichtigen Entscheidungen seiner Regierung wie der Finanzmarkt-Deregulierung profitieren könnten. Allein sein Krypto-Beteiligungen sollen einen Wert von 1,6 Milliarden Dollar haben.
Wegen Zöllen: Europäische Postunternehmen verschicken keine Pakete mehr in die USA
Mehrere europäische Postunternehmen wie die norwegische Posten Bring, die schwedisch-dänische PostNord und die belgische bpost setzen ihre Paketsendungen in die USA vorübergehend aus. Grund sei die kurzfristige Abschaffung einer US-Zoll-Ausnahmeregelung für Pakete mit geringem Wert, wie die Konzerne am Mittwoch mitteilten. "Wegen des kurzen Zeitrahmens zur Anpassung an die neuen Anforderungen setzt PostNord die Lieferungen vorübergehend aus", erklärte das Unternehmen, das Schweden und Dänemark gehört. Ein Sprecher des deutschen Logistikriesen DHL sagte, der Vorgang werde noch geprüft. Es gebe noch keine Entscheidung dazu, wie das Unternehmen reagiere.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat angekündigt, die sogenannte "De-minimis"-Ausnahmeregelung zum 29. August auszusetzen. Diese ermöglichte bisher die zollfreie Einfuhr von Sendungen im Wert von unter 800 Dollar bei minimalem Verwaltungsaufwand. Künftig sollen für diese Pakete alle anfallenden Zölle erhoben werden. Die US-Zollbehörden hätten die Details dazu jedoch noch nicht geklärt und es seien keine Systemlösungen entwickelt worden, die die Postunternehmen nutzen könnten, teilte die norwegische Posten Bring mit. Die europäischen Postdienste arbeiteten zusammen, um Klarheit zu erlangen.
Trump fordert Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf
In seinem Bemühungen um einen Zinsschnitt erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Zentralbank Federal Reserve (Fed). Er rief die Fed-Gouverneurin Lisa Cook am Mittwoch zum Rückzug auf. "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!", schrieb Trump auf Truth Social. Zugleich teilte er einen Bericht der Agentur Bloomberg, demzufolge ein Trump-Verbündeter der Ökonomin dubiose Immobilienkredite unterstellt.
Cook gehört dem siebenköpfigen Gouverneursrat der Fed seit Mai 2022 an. Sie ist die erste Afro-Amerikanerin auf diesem Posten und wurde von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt. Trump könnte Cook nur im Fall eines schwerwiegenden Fehlverhaltens abberufen.
Hintergrund der Debatte ist Trumps Versuch, Parteigänger in der Fed zu installieren, die die von ihm geforderte Leitzinssenkung herbeiführen sollen. Trump begründet seine Forderung mit günstigeren Immobilienkrediten für US-Bürger. Ein niedrigerer Leitzins würde aber zugleich die Zinslast auf die überbordenden US-Staatsschulden senken. Trump hat bereits seinen Vertrauten Stephen Miran für einen unbesetzten Posten im Fed-Board vorgeschlagen. Wird dieser bestätigt, sind nur vier Mitglieder dem Lager von Fed-Chef Jerome Powell zuzurechnen, der eine Zinssetzung ablehnt.
USA belegen Richter des Strafgerichtshofs mit Sanktionen
Die US-Regierung verhängt erneut Sanktionen gegen Richter und nun auch gegen Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Diese erfolgten "als Reaktion auf die anhaltende Bedrohung von Amerikanern und Israelis", teilte US-Außenminister Marco Rubio mit. Die vier Personen beteiligten sich daran, Amerikaner und Israelis "ohne Zustimmung eines der beiden Länder zu untersuchen, zu verhaften, festzunehmen oder strafrechtlich zu verfolgen", lautete der Vorwurf Rubios.
Konkret wurden Kimberly Prost aus Kanada, Nicolas Guillou aus Frankreich, Nazhat Shameem Khan aus Fidschi und Mame Mandiaye Niang aus Senegal auf die Sanktionsliste gesetzt. Rubio warf dem Weltstrafgericht Politisierung und die Missachtung der Souveränität der Vereinigten Staaten vor. Aufgrund der Sanktionen wird etwaiger Besitz der vier Personen in den USA eingefroren. Zudem dürfen US-Firmen und US-Bürger keine Geschäfte mehr mit ihnen machen. Von einem Einreiseverbot war nicht die Rede.
Bereits im Juni hatten die USA vier Richterinnen des Weltstrafgerichts mit Sanktionen belegt. Das Gericht verfolgt seit 2002 schwerste Verbrechen, wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alle EU-Staaten gehören ihm an; die USA, Israel und auch Russland hingegen sind keine Vertragsstaaten.
USA erheben Preisaufschlag auf Waffen für die Ukraine
Trotz verstärkter Bemühungen um einen Friedensschluss in der Ukraine scheint die Trump-Regierung ihre Unterstützung für Kiew an finanzielle Bedingungen zu knüpfen. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte beim US-Sender "Fox News", dass die US-Regierung für die Waffen, die später in die Ukraine geliefert werden, einen zehnprozentigen Aufschlag berechnet. Bessent erklärte, dass dieser Aufschlag auch dazu diene, den Schutz des Luftraums über der Ukraine durch die USA zu finanzieren.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP