Newsblog zur US-Politik In wenigen Wochen: Trump kündigt neue US-Zölle auf Möbel an

Donald Trump: Der US-Präsident will scheinbar noch mehr Zölle. (Quelle: Jacquelyn Martin)

News folgen Artikel teilen

Putin spricht über seine Beziehung zur USA. Trump will neue Zölle auf Möbel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Samstag, 23. August

Loading...

Trump kündigt Zölle auf Möbel an

US-Präsident Donald Trump hat neue Einfuhrzölle auf Möbel angekündigt. Sie sollen ab Oktober gelten. "Das wird das Möbel-Business zurück nach North Carolina, South Carolina, Michigan und Bundesstaaten im ganzen Land bringen", schrieb Trump bei Truth Social.

Möbelpreise sind in den USA in den vergangenen Monaten bereits gestiegen – auch durch Trumps weitreichende Einfuhrzölle. Experten rechnen nach Trumps neuen Zöllen mit weiter steigenden Preisen. Die Aktienkurse mehrerer US-Möbelhäuser fielen nach Trumps Ankündigung deutlich.

USA schicken Kampfschiffe in die Karibik: Trump droht mit "allen Mitteln"

Donald Trump hat den lateinamerikanischen Drogenkartellen schon vor Monaten den Krieg erklärt. Nun greift er zu rigorosen Maßnahmen. Kann seine Strategie Erfolg haben? Lesen Sie hier mehr dazu.

Senat in Texas stimmt für Neuzuschnitt von Wahlkreisen

Im Ringen um künftige Mehrheiten im US-Kongress hat nach dem Repräsentantenhaus auch der republikanisch kontrollierte Senat des Parlaments in Texas einen von US-Präsident Donald Trump gewollten Neuzuschnitt der Wahlkreise in dem US-Bundesstaat gebilligt. Entlang der Parteigrenzen stimmten in der Nacht zum Samstag 18 Senatoren für den Vorschlag, elf dagegen. Nun muss noch der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, die Entscheidung in Kraft setzen.

Trump hatte auf einen Neuzuschnitt der texanischen Wahlkreise gedrängt, der den Republikanern bei den Kongress-Zwischenwahlen im kommenden Jahr fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus in Washington sichern soll. Damit wollen die Republikaner ihre derzeitige Mehrheit in der Kongresskammer verteidigen. Für gewöhnlich erleidet die regierende Partei bei den als Midterms bekannten Zwischenwahlen deutliche Verluste. Die Demokraten hoffen deswegen, das Repräsentantenhaus im Herbst 2026 zurückerobern zu können.

In diese Stadt will Trump das Militär als Nächstes schicken