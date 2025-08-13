Newsblog zur US-Politik Zollstreit: EU und USA einigen sich auf Rahmenabkommen
EU und USA erzielen Fortschritte im Handelskonflikt. Uganda erklärt sich bereit, Migranten aufzunehmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 21. August
EU und USA treffen Einigung im Handelskonflikt
Die EU und die USA haben sich auf eine schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts verständigt. Die US-Zölle auf Autos aus der EU sollen rückwirkend zum 1. August von 27,5 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden. Das sagte Handelskommissar Maroš Šefčovič am Donnerstag in Brüssel bei der Vorstellung einer gemeinsamen Erklärung zur Zollvereinbarung zwischen Washington und Brüssel.
Ein weiterer Punkt ist die Zusage der EU, sämtliche Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und gleichzeitig bedeutend mehr US-Agrarprodukte zuzulassen. Dazu zählen unter anderem Nüsse, Milchprodukte, Fleisch, Sojaöl und verarbeitete Lebensmittel. Damit öffnet die EU ihren Markt in einem deutlich größeren Umfang. Die USA senken im Gegenzug Strafzölle, insbesondere im Bereich Autos, Pharma, Halbleiter und Holz.
Die EU verpflichtet sich weiter, bis 2028 US-Energieprodukte – Flüssiggas, Öl und Nuklearprodukte – im Wert von 750 Milliarden Dollar zu beschaffen. Hinzu kommt die geplante Abnahme von US-amerikanischen KI-Chips im Wert von 40 Milliarden Dollar. Überdies soll die Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen und Verteidigung ausgebaut werden. Europäische Unternehmen beabsichtigen, bis 2028 rund 600 Milliarden Dollar in zentrale Wirtschaftszweige in den USA zu investieren. Zugleich plant die EU, ihre Beschaffung von amerikanischem Militär- und Rüstungsgerät deutlich zu erhöhen.
Uganda will Migranten aus den USA aufnehmen
Uganda und die Vereinigten Staaten haben eine Vereinbarung getroffen, wonach künftig ausgewählte Migranten aus den USA nach Uganda zurückgeführt werden dürfen. Das Abkommen gilt nach Informationen der Nachrichtenagentur AP ausschließlich für Personen ohne strafrechtliche Verurteilung und nicht für unbegleitete Minderjährige.
Nach Angaben des ugandischen Außenministeriums sei das Abkommen bereits inhaltlich "abgeschlossen". Details zur Umsetzung würden derzeit noch zwischen beiden Seiten ausgearbeitet. Ob das Abkommen bereits formal unterzeichnet wurde, ließ das Ministerium offen. Uganda betonte, dass eine Aufnahme bevorzugt für Personen mit afrikanischen Staatsangehörigkeiten gelten solle.
Henry Okello Oryem, Staatsminister für internationale Beziehungen, schränkte die Einigung allerdings ein – vor allem mit Blick auf Straftäter. Gegenüber AP sagte er: "Wir sprechen hier über Kartelle – Menschen, die in ihren eigenen Ländern nicht gewollt sind. Wie sollen wir sie in ugandische Gemeinden integrieren?"
Elon Musk legt wohl Pläne für eigene Partei auf Eis
US-Milliardär Elon Musk scheint die Pläne für eine eigene Partei vorerst aufs Eis zu legen. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet, hat Musk gegenüber Vertrauten erklärt, sich mehr auf seine Unternehmen konzentrieren zu wollen – und deswegen von der "American Party" Abstand zu nehmen. Welchen Kandidaten der reichste Mann der Welt wohl künftig unterstützen will, lesen Sie hier.
Gabbard schrumpft US-Geheimdienste zusammen
Die US-Direktorin für nationale Geheimdienste, Tulsi Gabbard, plant massive Kürzungen im eigenen Haus. Fast jede zweite Stelle beim Office of the Director of National Intelligence (ODNI) soll wegfallen, wie das "Federal News Network" berichtet. Gabbard bezeichnete die Behörde als "aufgebläht und ineffizient". Auch das Jahresbudget werde um 700 Millionen Dollar gekürzt, sagte sie laut einer Mitteilung.
Die Stellenkürzungen sind Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans. Demnach sollen mehrere Untereinheiten der Behörde aufgelöst werden. Darunter das "Foreign Malign Influence Center", das sich mit ausländischer Einflussnahme auf die US-Öffentlichkeit beschäftigt. Auch Einheiten zur Beobachtung von Massenvernichtungswaffen, Cyber-Bedrohungen sowie eine Gruppe für langfristige geopolitische Prognosen sollen entfallen. Ihre Aufgaben würden bereits von anderen Geheimdiensteinheiten übernommen, heißt es in der Mitteilung.
Wenige Stunden vor der Bekanntgabe hatte Gabbard außerdem mitgeteilt, dass die Sicherheitsfreigaben von 37 derzeitigen und früheren Regierungsmitarbeitern aufgehoben werden. In einem Memo, das sie auf einer Social-Media-Plattform veröffentlichte, verwies sie auf eine entsprechende Anordnung von Präsident Donald Trump. Die Betroffenen sollen laut Gabbard "Geheimdienstinformationen politisiert und zu persönlichen Zwecken missbraucht" haben. Belege für diese Behauptung nannte sie nicht.
Elon Musk muss sich Betrugsvorwürfen stellen
Laut der Entscheidung eines US-Bundesgerichts muss sich Tesla-Chef Elon Musk einer Klage wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel stellen. Bundesbezirksrichter Robert Pitman in Austin, Texas, gab damit am Mittwoch einer Klägerin recht. Sie wirft Musk und seinem politischen Aktionskomitee America PAC vor, Wähler zur Angabe persönlicher Daten verleitet zu haben. Als Anreiz habe die angebliche Chance gedient, bei einer Lotterie täglich eine Million Dollar zu gewinnen, sofern man eine Petition zur Unterstützung der US-Verfassung unterzeichnete. Musk hatte das Aktionskomitee zur Unterstützung von Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2024 gegründet.
Elon Musk hatte eine Abweisung der Klage mit der Begründung beantragt, es habe sich nicht um eine illegale Lotterie gehandelt. Die Empfänger der Millionensumme seien ausgewählt worden, um sich das Geld zu "verdienen". Zudem sei von ihnen erwartet worden, als Sprecher für das Komitee aufzutreten, was die Idee eines reinen "Preises" widerlege. Der Richter wies dies jedoch zurück. Er verwies auf andere Aussagen der Beklagten, in denen davon die Rede war, dass die eine Million Dollar "vergeben" und das Geld "gewonnen" werden könne. Eine Stellungnahme von Musks Anwälten lag zunächst nicht vor.
Insider: USA schicken Marineverband in die Karibik
Die USA haben einen amphibischen Marineverband in die südliche Karibik beordert. Dies berichten zwei mit dem Vorgang vertraute US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Die Schiffe "USS San Antonio", "USS Iowa Jima" und "USS Fort Lauderdale" könnten bereits am Sonntag vor der Küste Venezuelas eintreffen. An Bord der Schiffe befänden sich 4.500 Soldaten, darunter 2.200 Marineinfanteristen. Den Regierungsvertretern zufolge zielt die Aktion darauf ab, Bedrohungen durch speziell ausgewiesene "Narko-Terror-Organisationen" in der Region zu begegnen. Zum genauen Auftrag des Marineverbands wollten sie sich nicht äußern.
US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem zentralen Ziel seiner Regierung erklärt. Dies ist Teil seiner umfassenderen Strategie, die Einwanderung zu begrenzen und die Südgrenze der USA zu sichern. Die Trump-Regierung hatte im Februar das mexikanische Sinaloa-Kartell und andere Drogenbanden sowie die venezolanische kriminelle Vereinigung Tren de Aragua als globale Terrororganisationen eingestuft.
Parlament in Texas beschließt Neuordnung der Wahlkreise
Das Parlament des US-Bundesstaates Texas hat am Mittwoch eine umstrittene Neuordnung der Wahlkreise am Mittwoch beschlossen. US-Präsident Donald Trump hatte die Neuordnung angestoßen. Damit sollen bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze an die Republikaner gehen. Zuvor hatten Dutzende demokratische Abgeordnete einen zweiwöchigen Ausstand beendet, mit dem sie die Verabschiedung vorübergehend blockiert hatten.
