Newsblog zur US-Politik US-Regierung will 55 Millionen Visa überprüfen
Die USA setzen die Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus. Außerdem wollen sie 55 Millionen Visa überprüfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- USA überprüfen Visa von Millionen Ausländern
- Auch Kalifornien schneidet Wahlkreise neu zu
- Trump bei Besuch der Polizei in Washington: "Alle sind jetzt sicher"
- US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Forschung zu Minderheiten
- Gericht kassiert riesige Geldstrafe für Trump und Söhne
- Vance besucht Nationalgarde – Proteste in Washington
Freitag, 22. August
USA überprüfen Visa von Millionen Ausländern
Das US-Außenministerium hat mitgeteilt, dass derzeit mehr als 55 Millionen Ausländer mit gültigem Visum auf mögliche Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen überprüft werden. Die Maßnahme könne im Fall eines Verstoßes zum Widerruf des Visums oder zu einer Abschiebung führen, so ein Sprecher der Behörde.
Nach Angaben des Ministeriums unterliegen alle Inhaber eines US-Visums einer kontinuierlichen Überprüfung. Als mögliche Gründe für Konsequenzen nannte das Ministerium unter anderem eine Überschreitung der erlaubten Aufenthaltsdauer, kriminelle Aktivitäten, Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit sowie eine Beteiligung an oder Unterstützung terroristischer Organisationen.
"Wir sichten im Rahmen unserer Überprüfung alle verfügbaren Informationen, einschließlich Strafverfolgungs- oder Einwanderungsunterlagen", hieß es aus dem Ministerium. Auch Hinweise, die erst nach der Visumerteilung bekannt werden und auf eine mögliche Nichtberechtigung hinweisen, würden berücksichtigt.
Auch Kalifornien schneidet Wahlkreise neu zu
Das kalifornische Parlament hat am Donnerstag einen Plan zur Neuordnung der Wahlkreise gebilligt, der den Demokraten fünf zusätzliche Sitze im US-Kongress verschaffen soll. Damit reagieren sie auf eine ähnliche Neuordnung der Wahlkreise im Bundesstaat Texas, die US-Präsident Donald Trump angestoßen hat. Damit sollen bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze an die Republikaner gehen. Die kalifornischen Demokraten brachten nun im Gegenzug drei Gesetzesvorlagen in einem Eilverfahren durch den Senat und die Abgeordnetenkammer des Bundesstaates. Damit soll eine Frist am Freitag eingehalten werden, um die neu zugeschnittenen Bezirke rechtzeitig für eine Sonderabstimmung am 4. November auf die Stimmzettel zu bekommen.
Die rasche Verabschiedung der Gesetzesvorlagen ist ein entscheidender Sieg für den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Die Demokraten werten den Versuch, das republikanisch geführte Texas umzustrukturieren, landesweit als einen Griff nach Macht durch Trump. Newsom führt den Widerstand gegen diesen Schritt an. Die Demokraten bezeichnen ihr Abweichen vom üblichen unabhängigen und überparteilichen Neuordnungsverfahren in Kalifornien als eine vorübergehende "Notfall"-Strategie. Damit wollen sie ihrer Meinung nach extreme republikanische Schritte zur unfairen Manipulation des Systems bekämpfen. "Die Karten sind gegen uns gezinkt, also müssen wir uns wehren", sagte die kalifornische Senatorin Lena Gonzalez, eine Mitverfasserin des Plans.
Die Republikaner, einschließlich Trump, haben offen eingeräumt, dass es bei den Neuordnungsbemühungen in Texas darum geht, ihren politischen Einfluss zu stärken. Damit soll die knappe Mehrheit der Partei im US-Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen im November 2026 gesichert werden. Die Republikaner haben dort eine Mehrheit von nur drei Sitzen. Erfahrungsgemäß verliert die Partei des Präsidenten bei den Kongresswahlen Sitze im Repräsentantenhaus. Zudem sind die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtsantritt im Januar gesunken. Die Neuordnung der Wahlkreise in Texas hat einen landesweiten Streit ausgelöst. Gouverneure beider Parteien haben bereits damit gedroht, ähnliche Schritte in anderen Bundesstaaten einzuleiten. Republikanisch geführte Bundesstaaten wie Ohio und Florida sowie demokratisch geführte Bundesstaaten wie Maryland und Illinois ziehen dies bereits in Erwägung.
Rubio: USA setzen Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus
Die USA setzen nach Regierungsangaben die Vergabe von Arbeitsvisa für Lkw-Fahrer mit sofortiger Wirkung aus. Zur Begründung teilt Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X mit, die steigende Zahl ausländischer Fahrer von Sattelschleppern auf den Straßen der USA gefährde amerikanische Leben. Zudem untergrabe sie die Existenzgrundlage der einheimischen Lkw-Fahrer.
Trump bei Besuch der Polizei in Washington: "Alle sind jetzt sicher"
US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Kommandozentrale der Polizei in der Hauptstadt Washington besucht, um den Einsatzkräften für seine Initiative zur Verbrechensbekämpfung zu danken. Ihre Anstrengungen führten zu einem Rückgang der Kriminalität, sagte Trump vor mehreren hundert uniformierten Beamten in der Anacostia Operations Facility der Park Police, ohne Belege für seine Behauptung anzuführen. "Die Stadt ist wie ausgewechselt", sagte er. "Alle sind jetzt sicher." Trump versprach zudem: "Wir werden die beste Hauptstadt aller Zeiten haben."
Trump hatte vergangene Woche Soldaten der Nationalgarde und Bundesagenten in die Stadt entsandt. Er begründete dies mit einer Welle der Gewaltkriminalität und erklärte, die Polizeibehörde der Stadt vorübergehend zu übernehmen. Dies gilt als außergewöhnlicher Einsatz präsidialer Machtbefugnisse.
Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, widersprach der Darstellung Trumps. Die Kriminalität in der Hauptstadt sei in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen, sagte sie am Donnerstag vor Journalisten. Sie erwarte zwar, dass die 500 zusätzlichen Beamten zu mehr Festnahmen führen würden. Dies sei jedoch nur ein kleiner zusätzlicher Beitrag zur Arbeit der städtischen Polizei. Vertreter der Stadt verweisen auf Statistiken von Bund und Stadt, denen zufolge die Gewaltkriminalität in Washington seit einem Höchststand im Jahr 2023 deutlich zurückgegangen ist.
US-Supreme Court erlaubt Trump Kürzungen bei Forschung zu Minderheiten
Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag vorläufig erlaubt, geplante Kürzungen bei Forschungsgeldern für Studien zu ethnischen Minderheiten und LGBT-Personen umzusetzen. Die Richter gaben einem Antrag des Justizministeriums statt und hoben damit eine Entscheidung eines untergeordneten Gerichts auf. Dieses hatte im Juni die Streichung der Zuschüsse der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) unter Verweis auf Bundesgesetze blockiert. Die Mehrheit der Richter des Obersten Gerichts entschied jedoch, die Klage hätte vor dem auf Schadenersatzklagen gegen die US-Regierung spezialisierten Court of Federal Claims eingereicht werden müssen. Die eigentliche Klage von Forschern und 16 US-Bundesstaaten wird weiter vor einem unteren Gericht verhandelt.
Die Kürzungen sind Teil von Trumps Vorgehen gegen Initiativen zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) sowie gegen die von der Regierung abgelehnte sogenannte "Gender-Ideologie". Trump hatte im Januar entsprechende Anordnungen unterzeichnet. Daraufhin wies das NIH seine Mitarbeiter an, die Finanzierung für Studien zu beenden, die als "wenig werthaltig und nicht auftragsgemäß" eingestuft wurden. Der Regierung zufolge geht es um Zuschüsse in Höhe von 783 Millionen Dollar, die ihren Prioritäten widersprächen.
Das NIH ist der weltweit größte Geldgeber für biomedizinische Forschung. Die Regierung in Washington hat sich wiederholt an das Oberste Gericht gewandt, um von unteren Instanzen blockierte politische Vorhaben umsetzen zu können. Der Supreme Court, in dem konservative Richter eine Mehrheit von sechs zu drei haben, hat sich seit Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt im Januar in fast allen vorgelegten Fällen auf die Seite der Regierung gestellt.
Donnerstag, 21. August
Trump will mit Soldaten auf Patrouille gehen
Wegen der angeblich ausufernden Kriminalität in der US-Hauptstadt hat Präsident Donald Trump vorige Woche 800 Soldaten der Nationalgarde nach Washington D.C. beordert. Trump berief sich in seinem umstrittenen Dekret auf ein Gesetz, das den Einsatz der Nationalgarde in Notfällen gestattet. Die lokalen Behörden bestreiten aber einen solchen Notfall und befürchten, dass Trump die Hauptstadt unter seine Kontrolle bringen will. Diese Sorge hat Trump nun befeuert.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP