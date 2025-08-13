Newsblog zur US-Politik US-Regierung will 55 Millionen Visa überprüfen

US-Außenminister Marco Rubio: Seine Behörde will die Visa von 55 Millionen Ausländern überprüfen. (Quelle: Nathan Howard)

Die USA setzen die Visa-Vergabe für Lkw-Fahrer aus. Außerdem wollen sie 55 Millionen Visa überprüfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 22. August

USA überprüfen Visa von Millionen Ausländern

Das US-Außenministerium hat mitgeteilt, dass derzeit mehr als 55 Millionen Ausländer mit gültigem Visum auf mögliche Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen überprüft werden. Die Maßnahme könne im Fall eines Verstoßes zum Widerruf des Visums oder zu einer Abschiebung führen, so ein Sprecher der Behörde.

Nach Angaben des Ministeriums unterliegen alle Inhaber eines US-Visums einer kontinuierlichen Überprüfung. Als mögliche Gründe für Konsequenzen nannte das Ministerium unter anderem eine Überschreitung der erlaubten Aufenthaltsdauer, kriminelle Aktivitäten, Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit sowie eine Beteiligung an oder Unterstützung terroristischer Organisationen.

"Wir sichten im Rahmen unserer Überprüfung alle verfügbaren Informationen, einschließlich Strafverfolgungs- oder Einwanderungsunterlagen", hieß es aus dem Ministerium. Auch Hinweise, die erst nach der Visumerteilung bekannt werden und auf eine mögliche Nichtberechtigung hinweisen, würden berücksichtigt.

Auch Kalifornien schneidet Wahlkreise neu zu

Das kalifornische Parlament hat am Donnerstag einen Plan zur Neuordnung der Wahlkreise gebilligt, der den Demokraten fünf zusätzliche Sitze im US-Kongress verschaffen soll. Damit reagieren sie auf eine ähnliche Neuordnung der Wahlkreise im Bundesstaat Texas, die US-Präsident Donald Trump angestoßen hat. Damit sollen bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze an die Republikaner gehen. Die kalifornischen Demokraten brachten nun im Gegenzug drei Gesetzesvorlagen in einem Eilverfahren durch den Senat und die Abgeordnetenkammer des Bundesstaates. Damit soll eine Frist am Freitag eingehalten werden, um die neu zugeschnittenen Bezirke rechtzeitig für eine Sonderabstimmung am 4. November auf die Stimmzettel zu bekommen.

Die rasche Verabschiedung der Gesetzesvorlagen ist ein entscheidender Sieg für den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Die Demokraten werten den Versuch, das republikanisch geführte Texas umzustrukturieren, landesweit als einen Griff nach Macht durch Trump. Newsom führt den Widerstand gegen diesen Schritt an. Die Demokraten bezeichnen ihr Abweichen vom üblichen unabhängigen und überparteilichen Neuordnungsverfahren in Kalifornien als eine vorübergehende "Notfall"-Strategie. Damit wollen sie ihrer Meinung nach extreme republikanische Schritte zur unfairen Manipulation des Systems bekämpfen. "Die Karten sind gegen uns gezinkt, also müssen wir uns wehren", sagte die kalifornische Senatorin Lena Gonzalez, eine Mitverfasserin des Plans.