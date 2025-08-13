Newsblog zur US-Politik Trump will mit Soldaten auf Patrouille gehen
Der US-Präsident macht eine skurrile Ankündigung. Sein neuer EU-Botschafter hat Erfahrungen als Chef einer Burgerkette. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 21. August
Trump will mit Soldaten auf Patrouille gehen
Wegen der angeblich ausufernden Kriminalität in der US-Hauptstadt hat Präsident Donald Trump vorige Woche 800 Soldaten der Nationalgarde nach Washington D.C. beordert. Trump berief sich in seinem umstrittenen Dekret auf ein Gesetz, das den Einsatz der Nationalgarde in Notfällen gestattet. Die lokalen Behörden bestreiten aber einen solchen Notfall und befürchten, dass Trump die Hauptstadt unter seine Kontrolle bringen will. Diese Sorge hat Trump nun befeuert.
Im Gespräch mit dem Radiomoderator Todd Starnes kündigte Trump am Donnerstag an, dass er am Abend mit den Soldaten auf Patrouille durch die Hauptstadt gehen wolle. "Ich werde heute Abend mit der Polizei und dem Militär unterwegs sein, auf jeden Fall", so Trump. Was genau Trump plant und wann er in Washington unterwegs sein wird, ist unklar.
Entgegen der Behauptungen Trumps sank die Zahl der Gewaltverbrechen in Washington D.C. nach Angaben der örtlichen Polizei bis Anfang August dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein Viertel. Die Gesamtzahl aller Delikte ging um sieben Prozent zurück. Auch zwischen 2023 und 2024 sank die Zahl der gemeldeten Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft des Districts of Columbia sprach mit Blick auf 2024 von dem Jahr mit dem geringsten Wert bei Gewaltverbrechen seit 30 Jahren.
Wegen Trump-Zöllen: Kaffeepreis auf höchstem Stand seit Monaten
Die US-Einfuhrzölle auf brasilianische Waren treiben den Kaffeepreis auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Der US-Kontrakt auf die Sorte Arabica steigt um gut drei Prozent auf 3,644 Dollar je Pfund. Robusta verteuert sich um mehr als zwei Prozent auf 4497 Dollar je Tonne. Brasilien ist einer der weltweit größten Kaffee-Exporteure.
Gericht kassiert riesige Geldstrafe für Trump und Söhne
Ein Berufungsgericht in New York hat eine Geldstrafe von Hunderten Millionen Dollar gegen US-Präsident Donald Trump aufgehoben. Die Richter bestätigten zwar Trumps Haftung für Betrug, bezeichneten die vom Gericht in erster Instanz verhängte Geldbuße jedoch als "exzessiv" und als Verstoß gegen die US-Verfassung, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Es müsse eine neue Strafe verhängt werden.
Trump sowie seine Söhne und einige Mitarbeiter waren in dem New Yorker Betrugsprozess im vergangenen Jahr zu einer Zahlung von 454 Millionen Dollar verurteilt worden - inklusive Zinsen stieg die Summe immer weiter an. Trump hat nach Auffassung des Gerichts den Wert seiner Trump Organization jahrelang um Milliardenbeträge manipuliert, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.
Das Berufungsgericht in New York befand nun, dass der tatsächliche Zusammenhang zwischen Gewinn und dem Schaden nicht ausreichend dargelegt worden sei. Die Strafe basiere nicht auf einer vernünftigen Schätzung. Präsidentensohn Eric Trump stellte die Entscheidung als Sieg vor allem über die demokratische New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James dar: "Voller Sieg im Scheinverfahren gegen die Generalstaatsanwältin von New York!!! Nach fünf Jahren Hölle siegte die Gerechtigkeit!", schrieb er auf X.
Trump macht Ex-Chef von Burgerkette zu EU-Botschafter
Ein früherer Burgerketten-Chef und Anhänger der "Amerika-zuerst"-Strategie von US-Präsident Donald Trump ist neuer Botschafter der USA bei der Europäischen Union. US-Außenminister Marco Rubio vereidigte Andrew "Andy" Puzder am Mittwoch (Ortszeit) in Washington als Ständigen Vertreter bei der EU in Brüssel. Das Weiße Haus teilte ein Bild der Zeremonie mit Rubio und Trump im Onlinedienst X.
Das US-Außenministerium beschreibt den 75-jährigen Puzder als "weltweit bekannten Wirtschaftsführer, politischen Kommentator, Autor, Anwalt und pensionierten Unternehmenschef". Er leitete zwischen den Jahren 2000 und 2017 die Fastfood-Kette CKE Restaurants, die in den USA und 40 weiteren Ländern unter anderem die Burgerkette Hardee's betreibt.
Seitdem ist Puzder vor allem als Buchautor und Redner tätig. Er arbeitet unter anderem für die Rechtsaußen-Denkfabrik Heritage Foundation, die mit ihrem "Project 2025" die politische Blaupause für Trumps Politik geliefert hat.
EU und USA treffen Einigung im Handelskonflikt
Die EU und die USA haben sich auf eine schriftliche Erklärung zu den Vereinbarungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts verständigt. Die US-Zölle auf Autos aus der EU sollen rückwirkend zum 1. August von 27,5 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden. Das sagte Handelskommissar Maroš Šefčovič am Donnerstag in Brüssel bei der Vorstellung einer gemeinsamen Erklärung zur Zollvereinbarung zwischen Washington und Brüssel.
Ein weiterer Punkt ist die Zusage der EU, sämtliche Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und gleichzeitig bedeutend mehr US-Agrarprodukte zuzulassen. Dazu zählen unter anderem Nüsse, Milchprodukte, Fleisch, Sojaöl und verarbeitete Lebensmittel. Damit öffnet die EU ihren Markt in einem deutlich größeren Umfang. Die USA senken im Gegenzug Strafzölle, insbesondere im Bereich Autos, Pharma, Halbleiter und Holz.
Die EU verpflichtet sich weiter, bis 2028 US-Energieprodukte – Flüssiggas, Öl und Nuklearprodukte – im Wert von 750 Milliarden Dollar zu beschaffen. Hinzu kommt die geplante Abnahme von US-amerikanischen KI-Chips im Wert von 40 Milliarden Dollar. Überdies soll die Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen und Verteidigung ausgebaut werden. Europäische Unternehmen beabsichtigen, bis 2028 rund 600 Milliarden Dollar in zentrale Wirtschaftszweige in den USA zu investieren. Zugleich plant die EU, ihre Beschaffung von amerikanischem Militär- und Rüstungsgerät deutlich zu erhöhen.
Uganda will Migranten aus den USA aufnehmen
Uganda und die Vereinigten Staaten haben eine Vereinbarung getroffen, wonach künftig ausgewählte Migranten aus den USA nach Uganda zurückgeführt werden dürfen. Das Abkommen gilt nach Informationen der Nachrichtenagentur AP ausschließlich für Personen ohne strafrechtliche Verurteilung und nicht für unbegleitete Minderjährige.
Nach Angaben des ugandischen Außenministeriums sei das Abkommen bereits inhaltlich "abgeschlossen". Details zur Umsetzung würden derzeit noch zwischen beiden Seiten ausgearbeitet. Ob das Abkommen bereits formal unterzeichnet wurde, ließ das Ministerium offen. Uganda betonte, dass eine Aufnahme bevorzugt für Personen mit afrikanischen Staatsangehörigkeiten gelten solle.
