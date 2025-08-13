Newsblog zur US-Politik USA erheben Preisaufschlag auf Waffen für die Ukraine

US-Finanzminister Scott Bessent: Er spricht von einem zehn prozentigen Aufschlag. (Quelle: IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP /MediaPunch/imago)

US-Finanzminister Bessent nennt Details zu den Militärhilfen für die Ukraine. Trump entzieht Mitarbeitern die Sicherheitsfreigabe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 20. August

Wegen Zöllen: Europäische Postunternehmen verschicken keine Pakete mehr in die USA

Mehrere europäische Postunternehmen wie die norwegische Posten Bring, die schwedisch-dänische PostNord und die belgische bpost setzen ihre Paketsendungen in die USA vorübergehend aus. Grund sei die kurzfristige Abschaffung einer US-Zoll-Ausnahmeregelung für Pakete mit geringem Wert, wie die Konzerne am Mittwoch mitteilten. "Wegen des kurzen Zeitrahmens zur Anpassung an die neuen Anforderungen setzt PostNord die Lieferungen vorübergehend aus", erklärte das Unternehmen, das Schweden und Dänemark gehört. Ein Sprecher des deutschen Logistikriesen DHL sagte, der Vorgang werde noch geprüft. Es gebe noch keine Entscheidung dazu, wie das Unternehmen reagiere.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat angekündigt, die sogenannte "De-minimis"-Ausnahmeregelung zum 29. August auszusetzen. Diese ermöglichte bisher die zollfreie Einfuhr von Sendungen im Wert von unter 800 Dollar bei minimalem Verwaltungsaufwand. Künftig sollen für diese Pakete alle anfallenden Zölle erhoben werden. Die US-Zollbehörden hätten die Details dazu jedoch noch nicht geklärt und es seien keine Systemlösungen entwickelt worden, die die Postunternehmen nutzen könnten, teilte die norwegische Posten Bring mit. Die europäischen Postdienste arbeiteten zusammen, um Klarheit zu erlangen.

Trump fordert Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf

In seinem Bemühungen um einen Zinsschnitt erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Zentralbank Federal Reserve (Fed). Er rief die Fed-Gouverneurin Lisa Cook am Mittwoch zum Rückzug auf. "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!", schrieb Trump auf Truth Social. Zugleich teilte er einen Bericht der Agentur Bloomberg, demzufolge ein Trump-Verbündeter der Ökonomin dubiose Immobilienkredite unterstellt.

Cook gehört dem siebenköpfigen Gouverneursrat der Fed seit Mai 2022 an. Sie ist die erste Afro-Amerikanerin auf diesem Posten und wurde von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt. Trump könnte Cook nur im Fall eines schwerwiegenden Fehlverhaltens abberufen.

Hintergrund der Debatte ist Trumps Versuch, Parteigänger in der Fed zu installieren, die die von ihm geforderte Leitzinssenkung herbeiführen sollen. Trump begründet seine Forderung mit günstigeren Immobilienkrediten für US-Bürger. Ein niedrigerer Leitzins würde aber zugleich die Zinslast auf die überbordenden US-Staatsschulden senken. Trump hat bereits seinen Vertrauten Stephen Miran für einen unbesetzten Posten im Fed-Board vorgeschlagen. Wird dieser bestätigt, sind nur vier Mitglieder dem Lager von Fed-Chef Jeffrey Powell zuzurechnen, der eine Zinssetzung ablehnt.

