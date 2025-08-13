Newsblog zur US-Politik USA erheben Preisaufschlag auf Waffen für die Ukraine
US-Finanzminister Bessent nennt Details zu den Militärhilfen für die Ukraine. Trump entzieht Mitarbeitern die Sicherheitsfreigabe. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 20. August
Wegen Zöllen: Europäische Postunternehmen verschicken keine Pakete mehr in die USA
Mehrere europäische Postunternehmen wie die norwegische Posten Bring, die schwedisch-dänische PostNord und die belgische bpost setzen ihre Paketsendungen in die USA vorübergehend aus. Grund sei die kurzfristige Abschaffung einer US-Zoll-Ausnahmeregelung für Pakete mit geringem Wert, wie die Konzerne am Mittwoch mitteilten. "Wegen des kurzen Zeitrahmens zur Anpassung an die neuen Anforderungen setzt PostNord die Lieferungen vorübergehend aus", erklärte das Unternehmen, das Schweden und Dänemark gehört. Ein Sprecher des deutschen Logistikriesen DHL sagte, der Vorgang werde noch geprüft. Es gebe noch keine Entscheidung dazu, wie das Unternehmen reagiere.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat angekündigt, die sogenannte "De-minimis"-Ausnahmeregelung zum 29. August auszusetzen. Diese ermöglichte bisher die zollfreie Einfuhr von Sendungen im Wert von unter 800 Dollar bei minimalem Verwaltungsaufwand. Künftig sollen für diese Pakete alle anfallenden Zölle erhoben werden. Die US-Zollbehörden hätten die Details dazu jedoch noch nicht geklärt und es seien keine Systemlösungen entwickelt worden, die die Postunternehmen nutzen könnten, teilte die norwegische Posten Bring mit. Die europäischen Postdienste arbeiteten zusammen, um Klarheit zu erlangen.
Trump fordert Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf
In seinem Bemühungen um einen Zinsschnitt erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Zentralbank Federal Reserve (Fed). Er rief die Fed-Gouverneurin Lisa Cook am Mittwoch zum Rückzug auf. "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!", schrieb Trump auf Truth Social. Zugleich teilte er einen Bericht der Agentur Bloomberg, demzufolge ein Trump-Verbündeter der Ökonomin dubiose Immobilienkredite unterstellt.
Cook gehört dem siebenköpfigen Gouverneursrat der Fed seit Mai 2022 an. Sie ist die erste Afro-Amerikanerin auf diesem Posten und wurde von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannt. Trump könnte Cook nur im Fall eines schwerwiegenden Fehlverhaltens abberufen.
Hintergrund der Debatte ist Trumps Versuch, Parteigänger in der Fed zu installieren, die die von ihm geforderte Leitzinssenkung herbeiführen sollen. Trump begründet seine Forderung mit günstigeren Immobilienkrediten für US-Bürger. Ein niedrigerer Leitzins würde aber zugleich die Zinslast auf die überbordenden US-Staatsschulden senken. Trump hat bereits seinen Vertrauten Stephen Miran für einen unbesetzten Posten im Fed-Board vorgeschlagen. Wird dieser bestätigt, sind nur vier Mitglieder dem Lager von Fed-Chef Jeffrey Powell zuzurechnen, der eine Zinssetzung ablehnt.
USA belegen Richter des Strafgerichtshofs mit Sanktionen
Die US-Regierung verhängt erneut Sanktionen gegen Richter und nun auch gegen Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Diese erfolgten "als Reaktion auf die anhaltende Bedrohung von Amerikanern und Israelis", teilte US-Außenminister Marco Rubio mit. Die vier Personen beteiligten sich daran, Amerikaner und Israelis "ohne Zustimmung eines der beiden Länder zu untersuchen, zu verhaften, festzunehmen oder strafrechtlich zu verfolgen", lautete der Vorwurf Rubios.
Konkret wurden Kimberly Prost aus Kanada, Nicolas Guillou aus Frankreich, Nazhat Shameem Khan aus Fidschi und Mame Mandiaye Niang aus Senegal auf die Sanktionsliste gesetzt. Rubio warf dem Weltstrafgericht Politisierung und die Missachtung der Souveränität der Vereinigten Staaten vor. Aufgrund der Sanktionen wird etwaiger Besitz der vier Personen in den USA eingefroren. Zudem dürfen US-Firmen und US-Bürger keine Geschäfte mehr mit ihnen machen. Von einem Einreiseverbot war nicht die Rede.
Bereits im Juni hatten die USA vier Richterinnen des Weltstrafgerichts mit Sanktionen belegt. Das Gericht verfolgt seit 2002 schwerste Verbrechen, wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alle EU-Staaten gehören ihm an; die USA, Israel und auch Russland hingegen sind keine Vertragsstaaten.
USA erheben Preisaufschlag auf Waffen für die Ukraine
Trotz verstärkter Bemühungen um einen Friedensschluss in der Ukraine scheint die Trump-Regierung ihre Unterstützung für Kiew an finanzielle Bedingungen zu knüpfen. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte beim US-Sender "Fox News", dass die US-Regierung für die Waffen, die später in die Ukraine geliefert werden, einen zehnprozentigen Aufschlag berechnet. Bessent erklärte, dass dieser Aufschlag auch dazu diene, den Schutz des Luftraums über der Ukraine durch die USA zu finanzieren.
Bislang engagieren sich die USA allerdings nicht mit eigenen Truppen in der Ukraine. Die US-Regierung erklärte sich aber jüngst bereit, den Luftraum über der Ukraine zu sichern, falls die europäischen Verbündeten Kiews Bodentruppen im Rahmen möglicher Sicherheitsgarantien in die Ukraine schicken.
Während die US-Regierung unter Präsident Joe Biden für Waffen aus den USA bezahlte, knüpft die Trump-Regierung die Hilfen immer wieder an Gegenleistungen. Anfang Mai etwa einigten sich Kiew und Washington auf einen umfangreichen Rohstoffdeal im Gegenzug für US-Militärhilfen. Aktuelle Pläne sehen vor, dass Waffen wie die "Patriot"-Flugabwehrraketen aus US-amerikanischer Produktion von den EU-Ländern bezahlt werden.
Bundesregierung besorgt über neue US-Zölle
Die US-Regierung verlangt neue Zölle auf Hunderte Stahl- und Aluminiumprodukte. Die Bundesregierung pocht auf einen schnellen Abschluss der Handelsgespräche. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump entzieht Dutzenden Mitarbeitern Sicherheitsfreigabe
US-Präsident Donald Trump hat 37 Sicherheitsfreigaben von früheren und aktuellen Geheimdienstmitarbeitern entzogen. Laut einem Bericht der "New York Times" betrifft die Maßnahme vor allem Personen, die an Analysen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen beteiligt waren oder sich öffentlich zur nationalen Sicherheit geäußert hatten.
Darunter befinden sich laut Angaben des Office of the Director of National Intelligence sowohl ehemalige als auch derzeitige Beschäftigte mehrerer US-Geheimdienste. Besonders ins Gewicht fällt, dass mindestens drei aktive, als unparteiisch geltende Führungskräfte entlassen wurden – darunter die Geheimdienstexpertin Shelby Pierson, der NSA-Datenwissenschaftler Vinh X. Nguyen sowie ein namentlich nicht genannter CIA-Analyst. Nguyen gilt als Experte für Künstliche Intelligenz und Quantencomputing; ehemalige Kollegen äußerten Sorge über den Verlust seines Fachwissens. Sicherheitsfreigaben regeln in den USA, wer in welchem Umfang Zugang zu nicht öffentlichen Informationen hat.
Die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, begründete die Entscheidung in einem Memo damit, dass die Betroffenen "die Integrität der Nachrichtendienste untergraben" hätten. Die Maßnahme sei auf Anweisung von Donald Trump erfolgt und ziele darauf ab, Missstände in den Geheimdiensteinschätzungen zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 aufzudecken. Trump hatte immer wieder fälschlicherweise erklärt, Russland habe nicht zu seinen Gunsten in den Wahlkampf eingegriffen. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Schritt von unbequemen Themen – etwa dem Umgang mit den Epstein-Akten – ablenken zu wollen.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP