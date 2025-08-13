Newsblog zur US-Politik Washington D.C. klagt gegen Trumps "feindliche Übernahme"
Der Konflikt um die Polizeihoheit in der US-Hauptstadt spitzt sich zu. In Kalifornien kommt es zu einem Todesfall nach einer ICE-Razzia. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Washington klagt gegen Trumps "feindliche Übernahme"
Die Stadt Washington D.C. hat Klage gegen die US-Regierung unter Donald Trump eingereicht, um die Übernahme ihrer polizeilichen Hoheit in der Stadt zu stoppen. Wenige Stunden, nachdem US-Justizministerin Pam Bondi angeordnet hatte, dass ein Bundesbeamter die Leitung der Polizei von Washington D.C. übernehmen soll, reichte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtbezirks, Brian Schwalb, Klage ein. Schwalb bezeichnete das Vorgehen als "feindliche Übernahme der Polizei und die schwerste Bedrohung der Selbstverwaltung, mit der Washington jemals konfrontiert war". Auch Bürgermeisterin Muriel Bowser kündigte an, die Anordnung von Bondi nicht zu befolgen.
Bondi hatte den Chef der Drogenbehörde DEA, Terry Cole, zum Notfall-Polizeikommissar ernannt und die städtischen Vorschriften zur Zusammenarbeit mit den Einwanderungsbehörden aufgehoben. Die Trump-Regierung stützte sich dabei auf den Home Rule Act. Das Gesetz aus dem Jahr 1973 erlaubt es dem Präsidenten im Fall eines ausgerufenen Notstands, Polizeikräfte in der Hauptstadt einzusetzen. In seiner Anordnung delegierte Trump diese Befugnisse an Justizministerin Bondi, die daraufhin eigene Anweisungen an die Polizei erließ und bestehende städtische Regelungen außer Kraft setzte.
Generalstaatsanwalt Schwalb argumentiert jedoch, dass die Regierung ihre Befugnisse überschreite und forderte einen Bundesrichter auf, die Anordnung aufzuheben und die Kontrolle bei der Stadt zu belassen. Trump hatte am Montag den Notstand erklärt und dies mit einer angeblich eskalierenden Kriminalitätslage in Washington begründet. Dabei lagen die Zahlen der Gewaltverbrechen laut offiziellen Statistiken zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Der Konflikt markiert einen bisher beispiellosen Eingriff in die Selbstverwaltung der Hauptstadt. Die Nationalgarde patrouilliert bereits durch Washington D.C. und geht dort vor allem gegen Obdachlose und Migranten vor.
Wie Trump sich als Präsident um Milliarden Dollar bereichert
Schon nach der ersten Präsidentschaft von Donald Trump regte sich bei seinen Gegnern Kritik an dem Republikaner. Trump habe sein Amt genutzt, um sich zu bereichern, hieß es. Kurz nach seiner erneuten Wahl zum US-amerikanischen Staatsoberhaupt erklärte ein demokratischer Senator sogar im Hinblick auf eine mögliche Bereicherung Trumps: "Das ist die Ausplünderung Amerikas."
Eine Recherche des Magazins "New Yorker" zeigt nun, dass Trump und seine Familie an den Präsidentschaften des Rechtspopulisten bislang mehr als drei Milliarden US-Dollar verdient haben. Mehr dazu lesen Sie hier.
Kalifornien: Mann stirbt bei Flucht von ICE-Razzia
Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Mann nach Behördenangaben mutmaßlich bei der Flucht vor einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde ICE ums Leben gekommen. Der Mann sei während einer Razzia in der Stadt Monrovia in der Nähe von Los Angeles vom Parkplatz eines Baumarkts auf eine stark befahrene Autobahn gerannt, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Medien. An dem Parkplatz versammeln sich häufig Tagelöhner, um nach Gelegenheitsarbeit zu suchen.
Der 40-Jährige, der von einem Auto erfasst wurde, sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Dort sei er wenige Stunden später seinen Verletzung erlegen.
Die Stadt habe keine Informationen von der Einwanderungsbehörde erhalten, sagte der Vertreter der Stadtverwaltung. Auch eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zu dem Vorfall ließ die Behörde zunächst unbeantwortet. Die Razzien, die vor allem in Baumärkten, Autowaschanlagen und andere Unternehmen stattfinden, in denen Menschen ohne Papiere Arbeit suchen, lösten massive Proteste aus. Als Reaktion darauf mobilisierte Trump im Juni die Nationalgarde und Soldaten – gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom von den oppositionellen Demokraten.
Trump für Zugang von Journalisten zum Gazastreifen
US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, dass Israel Reportern Zugang zum Gazastreifen gewährt. Auf die Frage, ob er Israel dazu drängen werde, Journalisten dorthin zu lassen, um über die humanitäre Hilfe der USA berichten zu können, sagte der Republikaner: "Ich würde mir das wünschen. Ich hätte nichts dagegen, wenn Journalisten dorthin gehen würden."
Erst vor wenigen Tagen hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach eigenen Angaben die Armee angewiesen, mehr ausländischen Journalisten einen Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen. Sie müssten dort israelische Bemühungen sehen, humanitäre Hilfsleistungen für die Bevölkerung in Gaza in den Küstenstreifen zu lassen, sagte er.
Seit Beginn des Gaza-Kriegs konnten ausländische Journalisten nur "eingebettet" mit der israelischen Armee den Gazastreifen besuchen. Dabei bekamen sie immer nur bestimmte Ausschnitte zu sehen. Ob Netanjahus Anweisung eine echte Veränderung dieser Praxis bedeutet, war zunächst unklar. Zugleich warnte Trump am Donnerstag, dass es im Gazastreifen "sehr gefährlich" sei. Erst vor wenigen Tagen waren dort bei einem israelischen Luftangriff sechs Journalisten getötet worden.
Kreise: Trump-Regierung erwägt Einstieg bei Intel – Börse feiert
Der kriselnde Chipkonzern Intel könnte Kreisen zufolge bald den amerikanischen Staat als Aktionär begrüßen. Die Trump-Regierung spreche mit dem Unternehmen über einen möglichen Einstieg, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit dem Plan vertraute Personen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Auch Kalifornien will über Wahlkreis-Neuzuschnitt abstimmen lassen
Nach Texas hat nun auch Kalifornien eine Abstimmung über einen Neuzuschnitt von Wahlkreisen angekündigt. "Heute ist der Tag der Befreiung im Bundesstaat Kalifornien", sagte der demokratische Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag (Ortszeit) vor Anhängern in Los Angeles. US-Präsident Donald Trump habe "den Bären geweckt, und wir werden zurückschlagen", betonte er in Anspielung auf das Tier, das auf der kalifornischen Flagge abgebildet ist und als Symbol des Bundesstaates gilt. Die Sonderabstimmung solle am 4. November stattfinden, erklärte Newsom. Mehr dazu lesen Sie hier.
Insider: USA entsenden Truppen zur Bekämpfung von Drogenbanden
Die USA haben Luft- und Seestreitkräfte zur Bekämpfung lateinamerikanischer Drogenkartelle in die südliche Karibik entsandt. Wie drei mit der Entscheidung vertraute Personen am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärten, handelt es sich bei den Militärkräften um mehrere P-8-Aufklärungsflugzeuge, mindestens ein Kriegsschiff und ein U-Boot. "Dieser Einsatz zielt darauf ab, die Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA durch speziell benannte Drogenterrororganisationen in der Region zu bekämpfen", sagte einer der Insider.
Die Einheiten sollen über mehrere Monate in internationalen Gewässern und im internationalen Luftraum operieren. US-Präsident Donald Trump hatte das mexikanische Sinaloa-Kartell und die venezolanische Bande Tren de Aragua im Februar als globale Terrororganisationen einstufen lassen. Die Bekämpfung der Drogenkartelle gehört zu einem zentralen Ziel seiner Regierung.
Donnerstag, 14. August
