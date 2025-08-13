Newsblog zur US-Politik Washington D.C. klagt gegen Trumps "feindliche Übernahme"

Nationalgarde patrouilliert durch Washington D.C.: Die Hauptstadt wehrt sich gegen die Trump-Regierung. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Konflikt um die Polizeihoheit in der US-Hauptstadt spitzt sich zu. In Kalifornien kommt es zu einem Todesfall nach einer ICE-Razzia. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Washington klagt gegen Trumps "feindliche Übernahme"

Die Stadt Washington D.C. hat Klage gegen die US-Regierung unter Donald Trump eingereicht, um die Übernahme ihrer polizeilichen Hoheit in der Stadt zu stoppen. Wenige Stunden, nachdem US-Justizministerin Pam Bondi angeordnet hatte, dass ein Bundesbeamter die Leitung der Polizei von Washington D.C. übernehmen soll, reichte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtbezirks, Brian Schwalb, Klage ein. Schwalb bezeichnete das Vorgehen als "feindliche Übernahme der Polizei und die schwerste Bedrohung der Selbstverwaltung, mit der Washington jemals konfrontiert war". Auch Bürgermeisterin Muriel Bowser kündigte an, die Anordnung von Bondi nicht zu befolgen.

Bondi hatte den Chef der Drogenbehörde DEA, Terry Cole, zum Notfall-Polizeikommissar ernannt und die städtischen Vorschriften zur Zusammenarbeit mit den Einwanderungsbehörden aufgehoben. Die Trump-Regierung stützte sich dabei auf den Home Rule Act. Das Gesetz aus dem Jahr 1973 erlaubt es dem Präsidenten im Fall eines ausgerufenen Notstands, Polizeikräfte in der Hauptstadt einzusetzen. In seiner Anordnung delegierte Trump diese Befugnisse an Justizministerin Bondi, die daraufhin eigene Anweisungen an die Polizei erließ und bestehende städtische Regelungen außer Kraft setzte.

Generalstaatsanwalt Schwalb argumentiert jedoch, dass die Regierung ihre Befugnisse überschreite und forderte einen Bundesrichter auf, die Anordnung aufzuheben und die Kontrolle bei der Stadt zu belassen. Trump hatte am Montag den Notstand erklärt und dies mit einer angeblich eskalierenden Kriminalitätslage in Washington begründet. Dabei lagen die Zahlen der Gewaltverbrechen laut offiziellen Statistiken zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Der Konflikt markiert einen bisher beispiellosen Eingriff in die Selbstverwaltung der Hauptstadt. Die Nationalgarde patrouilliert bereits durch Washington D.C. und geht dort vor allem gegen Obdachlose und Migranten vor.

Schon nach der ersten Präsidentschaft von Donald Trump regte sich bei seinen Gegnern Kritik an dem Republikaner. Trump habe sein Amt genutzt, um sich zu bereichern, hieß es. Kurz nach seiner erneuten Wahl zum US-amerikanischen Staatsoberhaupt erklärte ein demokratischer Senator sogar im Hinblick auf eine mögliche Bereicherung Trumps: "Das ist die Ausplünderung Amerikas."