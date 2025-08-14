Machtkampf im Kongress Newsom: "Das wird Trumps Präsidentschaft beenden"

Von t-online , aj 14.08.2025 - 02:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gavin Newsom: Der Gouverneur von Kalifornien hat Donald Trump erneut kritisiert. (Quelle: Carlos Barria/reuters)

Kaliforniens Gouverneur Newsom droht mit einer Neugestaltung der Wahlkreisgrenzen – das könne ihm zufolge Donald Trump die Präsidentschaft kosten.

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat erneut damit gedroht, die Grenzen der Wahlkreise seines Bundesstaats verändern zu wollen. Damit will er im Repräsentantenhaus für eine Mehrheit der Demokraten sorgen.

Kalifornien werde "wunderschöne Karten" der Wahlkreise ziehen, die "Trumps Präsidentschaft beenden werden", teilte Newsom über den Account seines Presseteams auf der Plattform X mit. Die Botschaft wurde in Trumps Sprachstil gehalten: Unter anderem wurde die gesamte Nachricht in Großbuchstaben formuliert. Newsom kündigte eine Pressekonferenz am Donnerstag um 11.30 Uhr (Ortszeit) in Los Angeles an, um die Kampagne offiziell bekannt zugeben.

Republikaner wollen Texas neu zuschneiden lassen

Hintergrund des Machtkampfs ist das Kräfteverhältnis in den zwei Kammern des US-Kongresses: dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Derzeit verfügen die Republikaner von Trump in beiden Kammern über eine knappe Mehrheit.

Noch vor den Kongresswahlen im November 2026 beabsichtigen Trumps Republikaner, mehrere Wahlkreise in Texas zu ihren Gunsten neu zuzuschneiden – mit möglichen Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis im Repräsentantenhaus. Die Partei hat neben Texas auch andere Bundesstaaten im Blick.

Newsom forderte Trump auf, das Vorhaben aufzugeben und setzte eine Frist. Da diese nun verstrichen sei, wolle er auch die Wahlkreise in seinem Bundesstaat neu einteilen lassen, um dadurch die Wahrscheinlichkeit für eine Mehrheit der Demokraten in der Kammer nach den nächsten Kongresswahlen zu erhöhen. "Diese Woche werden wir die Kampagne bekannt geben. Nächste Woche wird der Gesetzgeber die Sache vorantreiben. Wir werden es in einer Sonderwahl am 4. November schaffen. Wir werden mit gleichen Waffen kämpfen", sagte Newsom in einem Interview.

"Gerrymandering" ist eine umstrittene Taktik

Das gezielte Ziehen von Wahlkreisgrenzen wird in den USA "Gerrymandering" genannt und ist eine umstrittene politische Taktik. Beide Parteien nutzen diese, um sich bei Wahlen systematisch Vorteile zu verschaffen; zuletzt spielten aber vor allem republikanisch geführte Bundesstaaten eine zentrale Rolle.