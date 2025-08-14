Newsom attackiert Trump Er zieht die Samthandschuhe aus

Eine Analyse von David Schafbuch 14.08.2025 - 16:11 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Gavin Newsom (l.) und Donald Trump: Der Gouverneur von Kalifornien attackiert den US-Präsidenten scharf. (Archivfoto) (Quelle: Mark Schiefelbein/dpa)

Gavin Newsom greift Donald Trump aktuell besonders scharf an und bedient sich dabei am Stil des US-Präsidenten. Dahinter steckt mehr als nur eine Schlammschlacht zwischen zwei Konkurrenten.

Gavin Newsom hat auf seiner Tastatur die Feststelltaste für sich entdeckt. Seit einigen Tagen sendet der demokratische Gouverneur von Kalifornien seine Botschaften auf der Plattform X nahezu durchgehend in Großbuchstaben – und gespickt mit Beleidigungen gegen seine Gegner.

Der neue Sprachstil des 57-Jährigen wirkt dabei wie eine Persiflage des Stils von US-Präsident Donald Trump: Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, wird bei Newsom als "KaroLYING" (englisch für Lügen) tituliert. Den Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, verspottet er aufgrund seiner Körpergröße als "kleinen Mann".

Den Präsidenten selbst bezeichnete der kalifornische Gouverneur unter anderem als Versager oder als "Donald Taco Trump". Taco steht als Abkürzung für "Trump always chickens out". Auf Deutsch steht die Abkürzung grob für den Vorwurf, der US-Präsident würde bei heiklen Entscheidungen immer kneifen, anstatt seinen Ansagen Taten folgen zu lassen.

Der Demokrat Newsom gilt schon seit Längerem als einer der Intimfeinde Trumps. Nicht zuletzt, weil er als potenzieller Präsidentschaftskandidat für seine Partei gehandelt wird. Doch seine jüngsten Äußerungen dürften mehr sein als Beschimpfungen zwischen zwei politischen Gegnern: Sie gehören zu einem umfassenderen Strategiewechsel. Denn Newsom attackiert aktuell Trump nicht nur verbal, sondern auch politisch schärfer als je zuvor.

"Feuer mit Feuer"

Angesprochen auf seine scharfe Rhetorik, die offensichtlich an Trumps eigenen Kommunikationsstil angelehnt ist, spricht er selbst davon, dass man "Feuer mit Feuer" bekämpfen müsse. "Trump verdient keine Passivität und keine Zustimmung", sagte er dem Portal "The Hill".

So aggressiv trat Newsom nicht immer auf. Noch vor wenigen Monaten wirkte es so, als wollte sich der Demokrat als Brückenbauer zu den Republikanern inszenieren. Noch im Frühjahr hatte der Gouverneur einen eigenen Podcast gestartet, der innerhalb der Demokratischen Partei für Aufsehen gesorgt hatte. Newsom hatte dort unter anderem Steve Bannon und Charlie Kirk eingeladen. Beide gelten als einflussreiche Sprachrohre innerhalb des ultrakonservativen bis rechtsextremen Spektrums in den USA.