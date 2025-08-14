Newsom attackiert Trump Er zieht die Samthandschuhe aus
Gavin Newsom greift Donald Trump aktuell besonders scharf an und bedient sich dabei am Stil des US-Präsidenten. Dahinter steckt mehr als nur eine Schlammschlacht zwischen zwei Konkurrenten.
Gavin Newsom hat auf seiner Tastatur die Feststelltaste für sich entdeckt. Seit einigen Tagen sendet der demokratische Gouverneur von Kalifornien seine Botschaften auf der Plattform X nahezu durchgehend in Großbuchstaben – und gespickt mit Beleidigungen gegen seine Gegner.
Der neue Sprachstil des 57-Jährigen wirkt dabei wie eine Persiflage des Stils von US-Präsident Donald Trump: Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, wird bei Newsom als "KaroLYING" (englisch für Lügen) tituliert. Den Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, verspottet er aufgrund seiner Körpergröße als "kleinen Mann".
Den Präsidenten selbst bezeichnete der kalifornische Gouverneur unter anderem als Versager oder als "Donald Taco Trump". Taco steht als Abkürzung für "Trump always chickens out". Auf Deutsch steht die Abkürzung grob für den Vorwurf, der US-Präsident würde bei heiklen Entscheidungen immer kneifen, anstatt seinen Ansagen Taten folgen zu lassen.
Der Demokrat Newsom gilt schon seit Längerem als einer der Intimfeinde Trumps. Nicht zuletzt, weil er als potenzieller Präsidentschaftskandidat für seine Partei gehandelt wird. Doch seine jüngsten Äußerungen dürften mehr sein als Beschimpfungen zwischen zwei politischen Gegnern: Sie gehören zu einem umfassenderen Strategiewechsel. Denn Newsom attackiert aktuell Trump nicht nur verbal, sondern auch politisch schärfer als je zuvor.
"Feuer mit Feuer"
Angesprochen auf seine scharfe Rhetorik, die offensichtlich an Trumps eigenen Kommunikationsstil angelehnt ist, spricht er selbst davon, dass man "Feuer mit Feuer" bekämpfen müsse. "Trump verdient keine Passivität und keine Zustimmung", sagte er dem Portal "The Hill".
So aggressiv trat Newsom nicht immer auf. Noch vor wenigen Monaten wirkte es so, als wollte sich der Demokrat als Brückenbauer zu den Republikanern inszenieren. Noch im Frühjahr hatte der Gouverneur einen eigenen Podcast gestartet, der innerhalb der Demokratischen Partei für Aufsehen gesorgt hatte. Newsom hatte dort unter anderem Steve Bannon und Charlie Kirk eingeladen. Beide gelten als einflussreiche Sprachrohre innerhalb des ultrakonservativen bis rechtsextremen Spektrums in den USA.
Solche Gespräche, weit über die Grenzen des eigenen politischen Lagers, sind in den USA schon seit Langem ungewöhnlich. In dem Podcast, den Newsom eher im Plauderton führte, sorgten auch einige Aussagen des Politikers selbst für Verwunderung unter den Demokraten. So klagte er etwa, dass er es unfair finde, dass trans Personen an Sportwettbewerben für Frauen teilnehmen dürfen.
Die Kritik daran ist in konservativen Kreisen in den USA sehr verbreitet, während sich Newsom lange für die Stärkung der LGBTIQ-Szene eingesetzt hatte. Doch möglicherweise ist die kurze Phase des Brückenbauers Newsom schon wieder vorbei. Laut dem Portal "Axios" hatte sein Stab in den vergangenen Wochen seine Kommunikationsstrategie angepasst.
Seitdem überzieht er nicht nur auf X, sondern auch auf TikTok Trump und die Republikaner mit Äußerungen und Videos, in denen er sich über sie lustig macht. Ein Video von Newsom zeigt etwa zwei eng umschlungene Personen, auf deren Köpfe Fotos von Trump und Jeffrey Epstein montiert wurden.
Seit einigen Wochen stehen im Zentrum von Newsoms Kritik die Republikaner im Bundesstaat Texas. Dort plant die Trump-Partei, die Wahlkreise für das US-Repräsentantenhaus neu zuzuschneiden. Aktuell besitzen die Republikaner in der Kammer eine knappe Mehrheit von sieben Sitzen. Diese könnte allerdings bei den Zwischenwahlen 2026 verloren gehen. Traditionell findet bei diesen Wahlen ein Umschwung statt, bei dem die Partei des Präsidenten häufig Sitze verliert.
Vorteil für Republikaner
Texas stellt im Repräsentantenhaus aktuell 25 Republikaner und 12 Demokraten. Durch einen neuen Zuschnitt – in den USA als "Gerrymandering" bekannt – erhofft sich die Partei, bis zu fünf weitere Sitze bei den Zwischenwahlen im November 2026 zu erzielen. Dabei werden die Zuschnitte der Wahlkreise so umgestaltet, dass die Stimmen der Anhänger der gegnerischen Partei entweder konzentriert oder zersplittert werden – mit dem Ziel, deren Einfluss zu mindern. Die Praxis ist umstritten, aber nicht illegal. Beide Parteien haben sie in der Vergangenheit regelmäßig genutzt, um sich bei Wahlen einen Vorteil zu verschaffen.
In Texas wurde die Reform bislang dadurch verhindert, dass demokratische Abgeordnete im Parlament des Bundesstaates einer entsprechenden Abstimmung fernblieben, wodurch es zu keinem Votum kommen konnte. Dafür hatten mehrere Demokraten nicht nur das Parlament verlassen, sondern waren in andere Bundesstaaten "geflohen".
Erwartet wird allerdings, dass dadurch die Abstimmung maximal verzögert wird, aber nicht verhindert werden kann. Die Demokraten sind in dem Parlament des Bundesstaates deutlich in der Unterzahl, sodass sich im Falle eines Votums die Republikaner mit der Reform höchstwahrscheinlich durchsetzen werden.
Als Gegenmaßnahme hat Newsom für Kalifornien eine vergleichbare Reform angekündigt. Der Gouverneur sprach in seinem Podcast davon, das Vorhaben in Texas zu "neutralisieren": Er will die Wahlkreise in Kalifornien so ändern, dass potenziell fünf weitere demokratische Abgeordnete ins Repräsentantenhaus einziehen könnten.
"Sofort zum Nationalhelden"
Beobachter bezweifeln, dass es Newsom dabei allein um den Schutz der amerikanischen Demokratie geht. Garry South, der Newsom in der Vergangenheit bei Wahlkämpfen beraten hatte, vermutet auch Eigeninteressen hinter diesem Manöver. "Die Demokraten im ganzen Land suchen verzweifelt nach jemandem, der Trump die Stirn bietet und seinen autoritären Schritten entschieden entgegentritt. Dies wäre der stärkste Gegenschlag, den ein Gouverneur verüben könnte, und hätte sofortige politische Auswirkungen auf das ganze Land", sagte South dem Portal "The Hill".
Falls Newsom mit seinem Vorhaben Erfolg habe, werde er "für die Demokraten sofort zum Nationalhelden, daran besteht kein Zweifel", meint der Politberater. Größeren Zuspruch auf nationaler Ebene dürfte Newsom gebrauchen können, falls er tatsächlich 2028 in den Präsidentschaftswahlkampf einsteigen will. Ob er für die Demokraten auch die Vorwahlen gewinnen kann, ist aktuell nicht ausgemacht. Laut einer Umfrage des Emerson College im Juni liegt Newsom bei den Demokraten in der Wählergunst auf Rang drei, hinter dem ehemaligen Verkehrsminister Pete Buttigieg und der ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris.
Ende Juli hatte Harris angekündigt, nicht als Nachfolgerin Newsoms für das Amt der Gouverneurin in Kalifornien kandidieren zu wollen. Die Amtszeit des 57-Jährigen endet im kommenden Jahr. Er darf nach einer Wiederwahl nicht mehr antreten und könnte dann den Präsidentschaftswahlkampf vorbereiten. Dass Harris nicht Gouverneurin werden will, wird als Zeichen gewertet, dass sie sich eine Kandidatur für 2028 weiter offen hält.
Doch zunächst liegt Newsoms Augenmerk auf der Reform der Wahlkreise in Kalifornien. Seine Pläne dazu will er am heutigen Donnerstag vorstellen. In der Ankündigung ist vom "Tag der Befreiung" die Rede. Es ist eine Formulierung, die Donald Trump zuvor mehrfach benutzt hatte: Im April nannte er so den Tag, als er seine Zollpolitik vorgestellt hatte. Vor wenigen Tagen hatte Trump die Formulierung erneut benutzt, als er den Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington verkündete.
