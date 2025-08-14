t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Trump-Regierung setzt Kopfgelder auf Drogenbosse aus

"Tod und Zerstörung"
US-Regierung setzt Kopfgelder auf Drogenbosse aus

Von afp
14.08.2025 - 20:38 UhrLesedauer: 1 Min.
Pam Bondi: Die Justizministerin nimmt mexikanische Drogenbosse ins Visier. (Archivbild) (Quelle: Mehmet Eser/imago-images-bilder)
Sie sollen für den Schmuggel von Kokain und Fentanyl in die Vereinigten Staaten verantwortlich sein. Für ihre Ergreifung sind die USA bereit, viel Geld zu zahlen.

Die USA haben Kopfgelder auf fünf Drogenbosse aus Mexiko ausgesetzt. Die höchste Belohnung von zehn Millionen Dollar (gut 8,5 Millionen Euro) winkt für Hinweise zur Ergreifung von José Farías Álvarez alias "El Abuelo" (Großvater), wie US-Justizministerin Pam Bondi am Donnerstag in Washington ankündigte. Er ist einer der Köpfe der Drogenbande Carteles Unidos (Vereinte Kartelle).

Das US-Außenministerium hatte die Carteles Unidos und andere Banden im Februar als "ausländische Terrororganisationen" eingestuft. Bondi sagte, sie hätten "Tod und Zerstörung" über die USA gebracht. Laut dem Justizministerium schmuggeln sie unter anderem Fentanyl und Kokain in die Vereinigten Staaten.

Für vier weitere führende Mitglieder der Carteles Unidos setzte das US-Justizministerium Belohnungen zwischen drei und fünf Millionen Dollar aus. Das US-Finanzministerium verhängte zugleich Sanktionen gegen sie sowie Mitglieder einer anderen Bande namens Los Viagras.

Am Dienstag hatte Mexiko 26 Gesuchte an die USA überstellt, darunter hochrangige Mitglieder des berüchtigten Sinaloa-Kartells.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur afp
Themen
MexikoUSAWashington
