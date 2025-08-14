Klagedrohung von Melania Hunter Biden: Dann muss Donald Trump als Zeuge aussagen

Melania Trump bei einem Termin: Die First Lady hat Hunter Biden mit einer Klage gedroht.

Hunter Biden hat auf eine Klagedrohung von Melania Trump geantwortet. Es geht um eine Milliarde Dollar.

Melania Trump hat dem Sohn des Ex-Präsidenten Joe Biden, Hunter Biden, mit einer Klage gedroht. Jetzt meldet sich der 55-Jährige zu Wort und weist die Vorwürfe der Präsidentengattin von sich.

Hintergrund sind Kommentare von Biden zu möglichen Verbindungen von Melania Trump zu dem berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der Präsidentensohn hatte in einem YouTube-Video behauptet, dass Epstein einst Melania mit Donald Trump bekannt gemacht habe. Dies wird von den Anwälten der First Lady vehement bestritten. Sie sprechen von "falschen, verleumderischen, verunglimpfenden und aufrührerischen" Angaben. Von Biden wird eine Entschuldigung verlangt. Sollte die nicht erfolgen, erwägt Trump eine Schadensersatzklage mit einem Wert von einer Milliarde US-Dollar.

Am Donnerstag meldete sich Hunter Biden in einem weiteren Video zu Wort. "Fuck that, das wird nicht passieren", sagte er auf "Channel 5" zu der Forderung nach einer Entschuldigung. Die Klage sieht er als eine Ablenkung an. Was er gesagt habe, basiere auf dem, was er in Medienberichten gelesen und gesehen habe. Er bezieht sich vor allem auf Michael Wolff, einen Trump-Biografen, und auf Berichte der "New York Times". Die US-Zeitung hatte sich auf Quellen berufen, nach denen Epstein sich als Vermittler zwischen Donald Trump und Melania gesehen habe.

Biden will bei Klage Donald Trump als Zeugen berufen

Er sehe auch nicht, wie die Frage, wer wen mit wem bekannt gemacht habe, zu einer Verleumdungsklage führen könne. "Es geht doch tatsächlich um Hunderte Minderjährige, die von Jeffrey Epstein vergewaltigt wurden", sagte Biden im Interview mit Andrew Callaghan. Er glaube nicht an Schuld durch bloße Bekanntschaft, aber die Verbindungen zwischen den Trumps und Epstein seien so deutlich, dass er glaube, die Trumps versuchten, davon abzulenken.

"Ich denke auch, sie sind Bullys und sie denken, die Eine-Milliarde-Dollar-Klage wird mich verängstigen", so Biden. Wenn die Klage eingereicht werde, würde er Donald Trump als Zeugen einberufen. Der US-Präsident müsste dann vor Gericht zu seinen Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Stellung nehmen, so der 55-jährige Sohn von Joe Biden.