Wo Fischer sonst Lachse fangen, trifft Trump nun auf Putin. Was heute in Alaska geschieht, könnte die Weltordnung verändern. Die bange Frage lautet: Wird hier Frieden geschlossen oder ein gefährlicher Pakt geschmiedet? Eine Reportage.

Bastian Brauns berichtet aus Anchorage

Normalerweise kommen zu dieser Jahreszeit die Menschen zum Lachsfischen nach Alaska. Die Sonne will im August noch immer kaum untergehen. Erst spät wird es dunkel und sehr früh schon wieder hell. Und so sitzen auch jetzt im Flugzeug nach Anchorage zahlreiche Männer mit Trucker-Kappen auf dem Kopf. Ihre Angelausrüstung sicher verstaut im Gepäckraum.

"Ob Trump und Putin schon da sind?", fragt ein Mann in Reihe 44 beim Landeanflug seinen Sitznachbarn, während er aus dem Fenster blickt auf die Wolken, Seen und Flüsse zwischen den leicht mit Schnee bedeckten Bergen. "Halte dich besser aus der Politik raus und konzentriere dich aufs Fischen", brummt der zurück und schiebt hinterher: "Ich meine das ernst. Das ist nie gut."

Alaska wirkt mit seinen endlosen Weiten zunächst wie ein Ort fernab der großen Weltpolitik. Dabei ist sie hier an diesem äußersten, nördlichsten Zipfel Amerikas, entkoppelt vom restlichen Staatsgebiet, gelegen zwischen Kanada und dem östlichsten Ende Russland, in Wahrheit allgegenwärtig.

Bereits im Kalten Krieg demonstrierten die USA von hier aus ihre Macht. Alaska ist bis heute von strategischer Bedeutung. Der Bundesstaat im hohen Norden ist ein zentraler Standort für die Raketenabwehr, Frühwarnsysteme und Trainingsübungen in der potenziell umkämpften Arktisregion.

An diesem 15. August ist das Schicksal der militärischen Weltlage hier aber noch spürbarer. Erstmals seit Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 erklärte sich mit Donald Trump ein amerikanischer Präsident bereit, den Aggressor zu treffen. Denn kaum ein Ziel ist ihm so wichtig, wie diesen Krieg endlich zu beenden.

Kaum ein Versprechen hatte Trump im Wahlkampf so oft wiederholt. Weil er sich so gut mit Putin verstehe, werde er dafür nur 24 Stunden benötigen. Dann wurden daraus 100 Tage. Mittlerweile sind es bereits mehr als 200 Tage. Jetzt dieses historische Treffen auf amerikanischem Boden, der einst zum russischen Zarenreich gehörte. In fast jedem Ort erinnern bis heute russisch-orthodoxe Kirchen an diese Vergangenheit.

Beten für den Frieden bei den Russisch-Orthodoxen