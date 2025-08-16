Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Alaska-Gipfel von Trump und Putin Ein fatales Signal aus Anchorage
Das Präsidenten-Treffen in Alaska war voller Symbolik, bot aber kaum Substanz. Während Putin mit Lob für Trump die Bühne dominierte, wirkte der US-Präsident merkwürdig defensiv und unvorbereitet. Für die Ukraine ist das ernüchternd.
Bastian Brauns berichtet aus Anchorage
Das mit Spannung erwartete Alaska-Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin endete heute in Anchorage mit einem reichlich kurzen Presseauftritt.
Zwar waren Hunderte Journalisten aus aller Welt angereist, aber nur ein kleiner Teil wurde überhaupt auf das Gelände der Luftwaffenbasis gelassen. Aus dem Weißen Haus hieß es knapp: Der Raum auf dem viele Hektar großen Areal sei leider begrenzt. Am Ende wurde keine einzige Frage zugelassen.
Vielleicht ahnte man bereits, dass der russische und der amerikanische Präsident wenig zu verkünden haben würden. Als "historisch" verbreitete das Weiße Haus darum auch nur ein gemeinsames Foto von Trump und Putin auf dem roten Teppich, bevor sie gemeinsam in die US-Präsidentenlimousine einstiegen.
- Newsblog zum Gipfel: Trump deutet entscheidenden Streitpunkt an
Das war einzigartig und eigenartig. Ausgerechnet einen Kriegsverbrecher und Vertreter einer gegnerischen Nuklearmacht gleichsam per Anhalter im hochgesicherten "Beast" des US-Präsidenten mitzunehmen, ließ viele Beobachter schaudern – auch wegen möglicher Sicherheitsrisiken.
Doch Trump wollte Putin offenbar unbedingt beeindrucken. Auf dem Rollfeld wartend applaudierte er dem russischen Amtskollegen, schüttelte ihm ausgiebig die Hand und ließ beim gemeinsamen Gang über den roten Teppich noch Kampfflugzeuge aufsteigen, darunter auch einen Tarnkappenbomber, wie ihn die Amerikaner beim Schlag gegen die iranischen Atomanlagen eingesetzt haben.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Doch jenseits dieser betont freundschaftlichen Gesten des mächtigen Gastgebers für "den Wladimir" und der kalkuliert inszenierten Bilder blieben die bislang bekannten Ergebnisse des Gipfels hinter den Hoffnungen auf einen entscheidenden Durchbruch in der Ukraine-Frage enttäuschend zurück. Trump und Putin trugen Erklärungen vor, die mehr Fragen aufwarfen, als sie beantworteten.
- Gipfel in Alaska: Diese Fragen bleiben offen
Während Putin die Ukraine auch weiterhin ungestört bombardiert, offenbarten Symbolik und Ton des Treffens von Alaska trotzdem viel über das Kräfteverhältnis zwischen Trump, Putin und über die Zukunft der Ukraine und Europas.
1. Selbstbewusster Putin, vorsichtiger Trump
Von Beginn an wirkte Putin gelassener und auch deutlich dominanter als Trump. Fast konnte man vergessen, wer in Alaska der eigentliche Gastgeber ist. Putin sprach deutlich länger als Trump und eröffnete sein Statement mit warmen Worten. Der russische Präsident lobte die "gute Nachbarschaft" beider Länder und verwies nostalgisch auf das US-sowjetische Bündnis im Zweiten Weltkrieg.
Putin bestimmte diesen Auftritt und lud den Amerikaner öffentlich zu einem "nächsten Mal in Moskau" ein. Zumindest seinem Mienenspiel nach zu urteilen, wirkte Trump jedoch nicht sonderlich glücklich, ja bisweilen fast genervt von Putins Vortrag, der wie immer in historische Anekdoten zu den gemeinsamen Wurzeln mit der Ukraine abdriftete.
- Russisch-Amerika: Mit Alaska beging Russland einen gewaltigen Fehler
Als Trump schließlich das Wort ergriff, widersprach er Putin sogar, der von einem gemeinsamen "Agreement" gesprochen hatte. Der amerikanische Präsident sagte: "Es gibt keinen Deal, bis es einen Deal gibt." Und: "Wir sind nicht dorthin gekommen." Für Trump muss das betrüblich sein, denn nichts hätte er lieber verkündet als einen Durchbruch.
2. Putins Strategie: Schmeichelei als Hebel
Putin setzte seine bekannte Taktik ein, Trump mit überbordendem Lob einzuwickeln. Er erklärte, Trump hätte den Krieg verhindert, wäre er zum damaligen Zeitpunkt Präsident gewesen. Es ist eine von Trumps Lieblingsgeschichten. Putin sprach vom "enormen Potenzial" für digitale und wirtschaftliche Zusammenarbeit von der Arktis bis in den Weltraum. Er versprach, das nächste, profitable Kapitel aufzuschlagen und zur Kooperation zurückzukehren.
Das Ziel ist klar: Durch persönliche Schmeichelei und das Locken mit ökonomischen Vorteilen will Putin sich nicht nur weitere bilaterale Treffen ohne direkte Beteiligung der Ukraine sichern. Er wird weiterhin auch versuchen, damit einen Keil zwischen Trump und die europäischen Partner zu treiben. Langfristig kann er sich davon erhoffen, Trumps Positionen Schritt für Schritt zu beeinflussen.
Das Treffen in Alaska dient Putin lediglich als Fassade, um Trump mit einem möglichen Durchbruch zu locken. Angesichts seiner bekannten Maximalforderungen kann es ihm gar nicht darum gegangen sein, in Anchorage einen Waffenstillstand oder gar ein Ende des Kriegs zu verkünden. Vielmehr zielte er darauf ab, den Boden für das nächste Gespräch zu bereiten. Am liebsten, wie er sagt, in Moskau.
3. Ein weitgehend vernichtendes Urteil von Experten und Medien
Das Urteil der US-Presse war dementsprechend vernichtend. Selbst eine bekannte Reporterin des Trump geneigten Fernsehsenders Fox News konstatierte, Putin habe Trump förmlich "überrollt". Der Verlauf des Presseauftritts sei sehr ungewöhnlich gewesen, weshalb man nun auf weitere Erläuterungen des Weißen Hauses warten müsse. Einig waren sich fast alle Expertenrunden, dass in Wahrheit nichts erreicht worden sei. Von einem historischen Gipfel wollte außer Trumps Presseabteilung niemand sprechen.
Auch nicht die rechtskonservative Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham, die anders als ihre Kollegin, dem Präsidenten schnell zu Hilfe eilte. Sie schrieb auf X: "Wer behauptet, das Treffen zwischen Trump und Putin sei ein Misserfolg gewesen, ist ignorant, voreingenommen oder beides." Denn der Umgang mit den Russen und das Schaffen von Frieden erfordere "Stärke, Wissen, Respekt und Geduld", so Ingraham. "Und genau das haben wir heute bei Donald Trump erlebt. Das war ein Schritt nach vorne."
4. Ein Interview, das alles noch schlimmer macht
Offenkundig verspürte auch Trump selbst das Bedürfnis, sich über den Presseauftritt mit Putin hinaus zu erklären. Also gab er gleich im Anschluss, noch vor seinem Abflug, ein exklusives Interview bei seinem geneigten Hofberichterstatter, dem Fox-News-Moderator Sean Hannity. Doch anstatt sich Luft zu verschaffen, bestätigte Trump darin das Bild von sich als Präsident, der sich von Putin nur allzu gerne einseifen lässt.
Im Interview erzählte Trump von seinem Gespräch mit Putin und dessen Kritik an der Briefwahl in den USA. Der russische Präsident habe ihn in seiner Warnung vor den angeblich "manipulierten Wahlen" bestätigt und ihm gesagt, dass er nur deswegen gegen Biden verloren habe. Außerdem habe Putin ihn wegen seiner tollen Amtsführung gelobt. Der russische Präsident habe ihm versichert: "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der in so kurzer Zeit so viel erreicht hat." Die USA seien heute "heiß wie eine Pistole", vor einem Jahr habe Putin noch gedacht, das Land sei unter Biden quasi tot gewesen.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Zu den eigentlichen Streitpunkten mit Putin, die an diesem Tag alle interessierten, schwieg Trump dagegen auffällig. Auf Hannitys Nachfrage, ob er das "große Thema", das zwischen beiden offen geblieben sei, nicht nennen wolle, antwortet er nur: "Nein, lieber nicht." Statt Klarheit zu schaffen, verstärkte das Gespräch bei Fox News daher eher noch den Eindruck, dass Trump Putin die Deutungshoheit zu den Ergebnissen überlassen hat. Vage blieben auch Trumps Andeutungen über ein mögliches Treffen von Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Europäer, so Trump, sollten "da ein bisschen eine Rolle spielen".
5. Eine unvorbereitete US-Seite?
Die amerikanische Princeton-Professorin und Expertin für internationale Politik, Kim L. Scheppele, teilte t-online im Anschluss an den Gipfel mit: "Ich bin erleichtert, dass nichts erreicht wurde. Es gab keinerlei Vorbereitungen auf US-Seite." Sie habe befürchtet, dass Putin vorbereitet kommt und dem völlig ignoranten Trump etwas aufdrängen könnte. "Angesichts der Tatsache, dass dies möglich ist, ist dies das beste Ergebnis", so Scheppele.
Tatsächlich offenbarte alleine die Pressekonferenz ein deutliches Vorbereitungsgefälle. Während Putin mit viel Lob und einer zwar längst bekannten, aber sehr klaren Erzählung zur "Ukraine-Krise" auftrat, wirkte Trump ziemlich reaktiv und ohne Detailkenntnis. Stattdessen griff er vor allem auf seine altbekannten Klagen über die angeblich lediglich erfundene "Russland-Affäre" zurück, welche die beiden Staatschefs schon lange verbinden würde. Trump hatte deswegen in seiner ersten Präsidentschaft ein Amtsenthebungsverfahren am Hals.
6. Glück und Unglück für die Ukraine
Trotz Friedensgesten ließ Putins Sprache keinen Zweifel daran, dass er seine Kernziele nicht aufgegeben hat: die Schwächung der ukrainischen Souveränität, die Begrenzung ihrer Verteidigungsfähigkeit und die Blockade eines Nato-Beitritts. Sein Appell, die "Hauptursachen des Konflikts" zu beseitigen, wird von vielen Experten als ein Code für ebendiese Ziele gelesen.
Trumps Aussagen blieben hingegen vage, auch im späteren Interview. Letztlich liege es jetzt an Selenskyj und den Europäern. Was genau er damit meint, erläuterte der amerikanische Präsident nicht. Gemessen daran, dass Trump die Ukraine und mit ihr ganz Europa hätte opfern können, mag das nach einem Erfolg klingen. Aber auch nur, wenn man die Ansprüche an einen verbündeten Präsidenten quasi aufgibt.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Putin erklärte zwar, er unterstütze die "Sicherung der ukrainischen Sicherheit". Da er dies jedoch mit seinen eigenen Bedingungen zu deren Schwächung verband, lässt sich daraus kaum Hoffnung ableiten. Für die Ukraine bedeutet das in Wahrheit: Es gibt auch weiterhin keine Klarheit, der Krieg geht ungebremst weiter. Es gibt trotz Trumps Drohungen gegen Putin bis heute keinen Waffenstillstand für das angegriffene Land. Am schlimmsten wäre es, wenn Trump Putin hinter den Kulissen womöglich doch schon Zugeständnisse in Aussicht gestellt hat. Dann wäre dieser Gipfel nicht nur eine Show ohne Inhalt, sondern ein wahres Desaster.
- Eigene Recherchen und Beobachtungen vor Ort
- Austausch mit Kim L. Scheppele