Auch nicht die rechtskonservative Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham, die dem Präsidenten schnell zu Hilfe eilte. Sie schrieb auf X: "Wer behauptet, das Treffen zwischen Trump und Putin sei ein Misserfolg gewesen, ist ignorant, voreingenommen oder beides." Denn der Umgang mit den Russen und das Schaffen von Frieden erfordere "Stärke, Wissen, Respekt und Geduld", so Ingraham. "Und genau das haben wir heute bei Donald Trump erlebt. Das war ein Schritt nach vorne."

4. Ein Interview, das alles noch schlimmer macht

Offenkundig verspürte auch Trump selbst das Bedürfnis, sich über den Presseauftritt mit Putin hinaus zu erklären. Also gab er gleich im Anschluss, noch vor seinem Abflug, ein exklusives Interview bei seinem geneigten Hofberichterstatter, dem Fox-News-Moderator Sean Hannity. Doch anstatt sich Luft zu verschaffen, bestätigte Trump darin das Bild von sich als Präsident, der sich von Putin nur allzu gerne einseifen lässt.

Im Interview erzählte Trump von seinem Gespräch mit Putin und dessen Kritik an der Briefwahl in den USA. Der russische Präsident habe sein Warnen vor den "manipulierten Wahlen" bestätigt und ihm gesagt, dass er nur deswegen gegen Biden verloren hätte. Außerdem habe Putin ihn wegen seiner tollen Amtsführung gelobt. Der russische Präsident habe ihm versichert: "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der in so kurzer Zeit so viel erreicht hat." Die USA seien heute "heiß wie eine Pistole", vor einem Jahr habe Putin noch gedacht, das Land sei unter Biden quasi tot gewesen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zu den eigentlichen Streitpunkten mit Putin, die an diesem Tag alle interessierten, schwieg Trump dagegen auffällig. Auf Hannitys Nachfrage, ob er das "große Thema", das zwischen beiden offen geblieben sei, nicht nennen wolle, antwortet er nur: "Nein, lieber nicht." Statt Klarheit zu schaffen, verstärkte das Gespräch bei Fox News daher eher noch den Eindruck, dass Trump Putin die Deutungshoheit zu den Ergebnissen überlassen hat. Vage blieben auch Trumps Andeutungen über ein mögliches Treffen von Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Europäer, so Trump, sollten "da ein bisschen eine Rolle spielen".

5. Eine unvorbereitete US-Seite?