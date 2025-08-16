Treffen in Alaska Putin triumphiert, Trump bewegt sich – fünf Thesen zum Gipfel

Von dpa , reuters , t-online , pri 16.08.2025 - 18:25 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump begrüßt Putin in Anchorage. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Kremlin Press Office / Handout/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump trifft Wladimir Putin in Alaska. Putin feiert seine Rückkehr auf die internationale Bühne. Trump deutet US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine an.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Anchorage vor allem eines gewonnen: mehr Zeit , um seine Kriegsziele in der Ukraine zu erreichen. Deshalb sehen viele Kommentatoren nicht nur in Moskau den Gipfel in den USA als einen Triumph für den russischen Staatschef.

Loading...

Das Nachsehen haben die Ukraine und ihre europäischen Partner. Sie waren zum Gipfel in Alaska nicht geladen, sind jetzt aber gefordert, wenn es um Sicherheitsgarantien geht.

Fünf Thesen zum Gipfel von Alaska und seinen Folgen.

Putin ist zurück auf der Weltbühne

Erreicht hat Putin bei dem Gipfel, dass nun nicht mehr in erster Linie über eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand als Voraussetzung für Friedensverhandlungen gesprochen werden soll. Das hatten Trump, die europäischen Staaten und die Ukraine gefordert. Vielmehr machte der russische Staatschef einmal mehr deutlich, dass aus seiner Sicht für einen stabilen Frieden zuallererst die Grundursachen des Konflikts beseitigt werden müssten.

Dafür bringt Putin etliche Forderungen vor, etwa den Verzicht auf einen Nato-Beitritt der Ukraine, Wahrung der Minderheitsrechte der russischsprachigen Bevölkerung und ein Ende der militärischen Unterstützung des Nachbarlandes durch den Westen.

Die Ukraine hingegen will in einer für sie angespannten Lage des Kriegs mit nächtlichen Luftangriffen und militärischem Druck an der Front, dass Russland zuerst die Gefechte einstellt. Erst dann soll verhandelt werden. Auch die Bundesregierung unterstützt diese Linie. "Wenn das gelingt, ist das mehr wert als ein Waffenstillstand, der möglicherweise über Wochen andauert – ohne weitere Fortschritte in den politischen, diplomatischen Bemühungen", sagte Kanzler Friedrich Merz dem ZDF. Er fügte im Sender ntv/RTL später hinzu: Trump habe Putin "im wahrsten und im übertragenen Sinne den roten Teppich ausgerollt.

So herrschte in Russland Erleichterung, über die Rückkehr auf die internationale Bühne. Und darüber, dass Trump in Anchorage keine neuen Ultimaten setzte. Auch Sanktionsdrohungen blieben aus.