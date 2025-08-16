Treffen in Alaska Putin triumphiert, Trump bewegt sich – fünf Thesen zum Gipfel
Donald Trump trifft Wladimir Putin in Alaska. Putin feiert seine Rückkehr auf die internationale Bühne. Trump deutet US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine an.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Anchorage vor allem eines gewonnen: mehr Zeit , um seine Kriegsziele in der Ukraine zu erreichen. Deshalb sehen viele Kommentatoren nicht nur in Moskau den Gipfel in den USA als einen Triumph für den russischen Staatschef.
Das Nachsehen haben die Ukraine und ihre europäischen Partner. Sie waren zum Gipfel in Alaska nicht geladen, sind jetzt aber gefordert, wenn es um Sicherheitsgarantien geht.
Fünf Thesen zum Gipfel von Alaska und seinen Folgen.
Putin ist zurück auf der Weltbühne
Erreicht hat Putin bei dem Gipfel, dass nun nicht mehr in erster Linie über eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand als Voraussetzung für Friedensverhandlungen gesprochen werden soll. Das hatten Trump, die europäischen Staaten und die Ukraine gefordert. Vielmehr machte der russische Staatschef einmal mehr deutlich, dass aus seiner Sicht für einen stabilen Frieden zuallererst die Grundursachen des Konflikts beseitigt werden müssten.
Dafür bringt Putin etliche Forderungen vor, etwa den Verzicht auf einen Nato-Beitritt der Ukraine, Wahrung der Minderheitsrechte der russischsprachigen Bevölkerung und ein Ende der militärischen Unterstützung des Nachbarlandes durch den Westen.
Die Ukraine hingegen will in einer für sie angespannten Lage des Kriegs mit nächtlichen Luftangriffen und militärischem Druck an der Front, dass Russland zuerst die Gefechte einstellt. Erst dann soll verhandelt werden. Auch die Bundesregierung unterstützt diese Linie. "Wenn das gelingt, ist das mehr wert als ein Waffenstillstand, der möglicherweise über Wochen andauert – ohne weitere Fortschritte in den politischen, diplomatischen Bemühungen", sagte Kanzler Friedrich Merz dem ZDF. Er fügte im Sender ntv/RTL später hinzu: Trump habe Putin "im wahrsten und im übertragenen Sinne den roten Teppich ausgerollt.
So herrschte in Russland Erleichterung, über die Rückkehr auf die internationale Bühne. Und darüber, dass Trump in Anchorage keine neuen Ultimaten setzte. Auch Sanktionsdrohungen blieben aus.
Vielmehr sei nun klar, dass Kampfhandlungen und Verhandlungen parallel laufen könnten, meinte der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates, der frühere Präsident Dmitri Medwedew auf Telegram. Sein Fazit: Das Treffen hat bewiesen, dass Verhandlungen ohne Vorbedingungen und gleichzeitig mit der Fortsetzung der SMO (Sondermilitäroperation) möglich sind." Sondermilitäroperation (SMO) ist der beschönigende offizielle Ausdruck in Moskau für den seit 2022 dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Zittern für Selenskyj vor dem Treffen in Washington
Für die Ukraine besteht weiter die Gefahr, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Zwar unterrichtete Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Nachgang per Telefon über sein Treffen mit Putin. Schon am Montag soll Selenskyj nach Washington kommen und muss sich wohl auf neuen Druck gefasst machen. Zugleich forderte er erneut schärfere Sanktionen gegen Russland und einen Dreier-Gipfel mit Putin, der aber nach der Alaska-Runde noch unwahrscheinlicher geworden ist.
Trump bestätigte in einem Post in seinem sozialen Netzwerk Truth Social eine bereits kursierende These, wonach jetzt nicht zuerst eine Waffenruhe angestrebt werden soll. Vereinbart sei vielmehr, gleich ein Friedensabkommen zu erreichen, schrieb der US-Präsident. Das ist alles im Sinne Putins, der in der Zwischenzeit auf dem Schlachtfeld weiter Fakten schaffen kann. Wie dieses Abkommen aussehen soll, dazu machte er keine Angaben.
Selenskyj könnte bei seinem Besuch in Washington mit Bedingungen konfrontiert werden, die jetzt Trump womöglich im Wortlaut Putins vorträgt. Schon im Februar eskalierte ein Treffen Trumps mit Selenskyj derart, dass der Ukrainer wie ein Aussätziger abziehen und mit einem kurzzeitigen Stopp der US-Militärhilfen auskommen musste.
Trump wartet weiter auf einen Deal
Noch vor seinem Amtsantritt tönte Trump, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Eine Äußerung, die er später als sarkastisch verstanden wissen wollte. Doch auch rund sieben Monate nach Amtsantritt lassen konkrete Ergebnisse auf sich warten. Zumal der nach eigenem Ermessen meisterhafte Dealmaker bisweilen als Anwalt russischer Anliegen aufgetreten ist.
An Erfolgen hat Trump bislang vorzuweisen eine Einigung im Grenzstreit zwischen Indien und Pakistan, einen Ausgleich zwischen Ruanda und dem Kongo sowie eine Vermittlung zwischen Armenien und Aserbaidschan. Immerhin ein Konflikt in Putins postsowjetischem Vorhof.
Der große außenpolitische Erfolg muss also warten. Und auch der erhoffte Friedensnobelpreis. Bislang gibt es nur einen Vorstoß aus Pakistan. Das reicht noch nicht für eine Ehrung in Oslo.
Europa sucht seine Rolle
Die europäischen Partner der Ukraine kämpfen gegen ihre Bedeutungslosigkeit in den Verhandlungen. Dies wird etwa an einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Staats- und Regierungschefs sowie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa deutlich. Darin pochen die Europäer etwa auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Wie diese aussehen sollen, ist unklar. Nach ukrainischen Angaben könnte Trump eine Art Beistandsgarantie für die Ukraine vorschweben, allerdings ohne eine offizielle Mitgliedschaft in der Nato.
Vor allem bestehen die Europäer weiter darauf, dass nichts ohne die Ukraine beschlossen wird. Sie fordern eine Einbindung Selenskyjs in Entscheidungen zur Ukraine. Was aber auffällt: Eine zuvor etwa in Berlin immer wieder erhobene Forderung nach einem Waffenstillstand als Ausgangspunkt für eine Friedenslösung findet sich in der Erklärung nicht.
Immerhin eines hat die jüngste Krise erreicht: Großbritannien ist unter Premier Keir Starmer so nahe an die EU herangerückt wie seit dem Brexit nicht mehr.
Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht weiter
Mit jedem Tag, an dem Menschen in dem Krieg sterben und sich die Verhandlungen hinziehen, rücken die russischen Truppen weiter vor, verliert die Ukraine Gebiete. Allein am Tag des Alaska-Gipfels verzeichnete der ukrainische Generalstab entlang der gut 1.200 Kilometer langen Front knapp 140 Gefechte mit russischen Truppen. Ukrainische Einheiten wurden den Angaben zufolge mit mehr als 5.600 ferngesteuerten Drohnen, mehr als 200 Gleitbomben und 3 Raketen angegriffen und über 6.000 Mal von Artilleriesystemen beschossen. Die russische Seite reklamierte erneut die Einnahme von zwei weiteren Ortschaften in den Gebieten Donezk und Dnipropetrowsk für sich.
Die Ukraine hat dagegen ihre Drohnenattacken intensiviert. Jeden Tag werden Ziele selbst Hunderte Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze angegriffen: Russische Raffinerien brennen, es gibt Einschläge in Rüstungsfabriken, Flughäfen in dem Riesenreich werden bei Luftalarm lahmgelegt.
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters