Alaska-Treffen Gipfel-Panne: Unterlagen offenbar in Hotel-Drucker gefunden

Das Captain Cook Hotel in Anchorage war auch als Gipfelort im Gespräch (Archivbild): Im Hotel-Drucker fand sich nun brisantes Material. (Quelle: IMAGO/imago)

Peinliche Panne vor dem Treffen von Trump mit Putin. In einem Hotel-Drucker fanden sich Gipfel-Unterlagen. Die Regierung versucht zu beschwichtigen.

Im Drucker eines Hotels in Anchorage sind laut einem US-Medienbericht vorbereitende Unterlagen für die Teilnehmer des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gefunden worden.

Das Radio-Netzwerk NPR meldete, dass die acht Seiten am Freitagmorgen im Business Center des Captain-Cook-Hotels entdeckt worden seien. Es liegt rund zwanzig Autominuten von der Militärbasis Elmendorf-Richardson entfernt, wo das Treffen der beiden Präsidenten zum Ukraine-Krieg stattfand.

Eine Regierungssprecherin sagte dem US-Sender ABC News dazu: "Es ist lächerlich, dass NPR ein mehrseitiges Mittagsmenü veröffentlicht und es als "Sicherheitslücke" bezeichnet." Sie bestritt nicht, dass Dokumente gefunden worden seien.

Panne bei Alaska-Gipfel: Kleine Aussprachehilfen wie "POO-tihn"

Die von NPR veröffentlichten Unterlagen enthalten unter anderem einen detaillierten Zeitplan mit konkreten Besprechungsräumen des Treffens, Ansprechpartner des US-Außenministeriums mit Telefonnummern, das Menü des geplanten Mittagessens und Mini-Biografien mit Fotos der Teilnehmenden und Aussprachehilfen zu ihren Namen. Zu Russlands Präsident ist beispielsweise die Aussprache "POO-tihn" vermerkt.