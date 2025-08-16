Alaska-Treffen Gipfel-Panne: Unterlagen offenbar in Hotel-Drucker gefunden
Peinliche Panne vor dem Treffen von Trump mit Putin. In einem Hotel-Drucker fanden sich Gipfel-Unterlagen. Die Regierung versucht zu beschwichtigen.
Im Drucker eines Hotels in Anchorage sind laut einem US-Medienbericht vorbereitende Unterlagen für die Teilnehmer des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gefunden worden.
Das Radio-Netzwerk NPR meldete, dass die acht Seiten am Freitagmorgen im Business Center des Captain-Cook-Hotels entdeckt worden seien. Es liegt rund zwanzig Autominuten von der Militärbasis Elmendorf-Richardson entfernt, wo das Treffen der beiden Präsidenten zum Ukraine-Krieg stattfand.
- Überblick: Alle Entwicklungen im Gipfel-Newsblog
- Vergiftetes Angebot: Putin will Donezk gegen Zustimmung zu Waffenruhe
Eine Regierungssprecherin sagte dem US-Sender ABC News dazu: "Es ist lächerlich, dass NPR ein mehrseitiges Mittagsmenü veröffentlicht und es als "Sicherheitslücke" bezeichnet." Sie bestritt nicht, dass Dokumente gefunden worden seien.
Panne bei Alaska-Gipfel: Kleine Aussprachehilfen wie "POO-tihn"
Die von NPR veröffentlichten Unterlagen enthalten unter anderem einen detaillierten Zeitplan mit konkreten Besprechungsräumen des Treffens, Ansprechpartner des US-Außenministeriums mit Telefonnummern, das Menü des geplanten Mittagessens und Mini-Biografien mit Fotos der Teilnehmenden und Aussprachehilfen zu ihren Namen. Zu Russlands Präsident ist beispielsweise die Aussprache "POO-tihn" vermerkt.
Sicherheitsexperten sehen den Vorgang kritisch. "Mir kommt das wie ein weiterer Beweis für die Schludrigkeit und Inkompetenz dieser Regierung vor", sagte Juraprofessor Jon Michaels von der Universität UCLA in Los Angeles dem Sender. "Man lässt einfach nichts im Drucker liegen. Es ist ganz einfach."
- Nachrichtenagentur dpa