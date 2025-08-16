"Damit jede Seele in Frieden erwachen kann" Melania Trump teilt ihren Brief an Putin

Melania Trump und ihr Mann Donald am Weißen Haus. Die First Lady hat Wladimir Putin einen Brief übergeben lassen. (Archivbild) (Quelle: Jonathan Ernst)

In einem Brief an Wladimir Putin setzt sich Melania Trump für den Schutz von Kindern ein. Ein wichtiges Wort vermeidet sie aber.

First Lady Melania Trump hat ihrem Mann zu seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben. Melania Trump postete einen Bericht des US-Senders Fox News mit dem vollständigen Brief auf ihrem X-Account. Zwar erwähnt sie in dem Brief, den Trump Putin übergeben haben soll, mit keinem Wort die Ukraine. Sie beschreibt aber in bildhaften Worten die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appelliert an die Verantwortung des russischen Präsidenten, die Unschuld dieser Kinder zu schützen. Das hätten sie unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Regierung und Ideologie verdient.

"Es ist unbestreitbar, dass wir uns bemühen müssen, eine würdevolle Welt für alle zu schaffen - damit jede Seele in Frieden erwachen kann und die Zukunft selbst perfekt geschützt ist", heißt es in dem Brief. Putin sei in der Lage, diese Wunschvorstellung mit einem "Federstrich" in die Tat umzusetzen.