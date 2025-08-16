t-online - Nachrichten für Deutschland
Melania Trump teilt Brief an Putin

"Damit jede Seele in Frieden erwachen kann"
Melania Trump teilt ihren Brief an Putin

Von dpa
17.08.2025 - 00:42 UhrLesedauer: 1 Min.
Melania Trump und ihr Mann Donald am Weißen Haus. Die First Lady hat Wladimir Putin einen Brief übergeben lassen. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Melania Trump und ihr Mann Donald am Weißen Haus. Die First Lady hat Wladimir Putin einen Brief übergeben lassen. (Archivbild) (Quelle: Jonathan Ernst)
In einem Brief an Wladimir Putin setzt sich Melania Trump für den Schutz von Kindern ein. Ein wichtiges Wort vermeidet sie aber.

First Lady Melania Trump hat ihrem Mann zu seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben. Melania Trump postete einen Bericht des US-Senders Fox News mit dem vollständigen Brief auf ihrem X-Account. Zwar erwähnt sie in dem Brief, den Trump Putin übergeben haben soll, mit keinem Wort die Ukraine. Sie beschreibt aber in bildhaften Worten die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appelliert an die Verantwortung des russischen Präsidenten, die Unschuld dieser Kinder zu schützen. Das hätten sie unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Regierung und Ideologie verdient.

Diesen Brief schrieb Melania Trump an Wladimir Putin.Vergrößern des Bildes
Diesen Brief schrieb Melania Trump an Wladimir Putin. (Quelle: White House/Melania Trump)

"Es ist unbestreitbar, dass wir uns bemühen müssen, eine würdevolle Welt für alle zu schaffen - damit jede Seele in Frieden erwachen kann und die Zukunft selbst perfekt geschützt ist", heißt es in dem Brief. Putin sei in der Lage, diese Wunschvorstellung mit einem "Federstrich" in die Tat umzusetzen.

Gegen Putin liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor – vor allem wegen des Vorwurfs, für die Verschleppung Tausender Kinder aus besetzten ukrainischen Gebieten verantwortlich zu sein. Anders als etwa die Europäische Union oder Kanada erkennen aber weder die USA noch Russland den Gerichtshof an. Washington war daher nicht verpflichtet, den Haftbefehl bei Putins Besuch zu vollstrecken. Putin betrat beim Gipfel am Freitag erstmals seit Jahren wieder US-Boden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
