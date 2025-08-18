Ukraine-Gipfel mit Trump im Weißen Haus Es sind Stunden der Entscheidung

Von Bastian Brauns Aktualisiert am 18.08.2025 - 10:40 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Reine Symbolik oder Gespräche auf Augenhöhe? US-Präsident Donald Trump empfängt Vertreter von EU, Nato und den ukrainischen Präsidenten. (Archivbild) (Quelle: Evelyn Hockstein)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Welt blickt heute auf Washington: Es geht um das Überleben der Ukraine, die Zukunft Europas. Mit Donald Trumps Plan droht ein aufgezwungener Friede, bei dem Land an Russland abgetreten wird, abgesichert durch vage Sicherheitsgarantien.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Loading...

Wenn Wolodymyr Selenskyj am Montag das Oval Office betreten wird, kommt er nicht allein. Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Jahr 2022 werden ihm fast alle Spitzenpolitiker Europas zur Seite stehen.

Ihre Präsenz unterstreicht, wie entscheidend das Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump kurz nach dem Alaska-Gipfel mit Wladimir Putin nun in der US-Hauptstadt Washington werden könnte.

Plötzlich scheint alles ganz schnell zu gehen. Aus dem inzwischen seit dreieinhalb Jahren andauernden, quälenden Marathon wird aktuell ein wahrer Sprint aus Gesprächen, Gipfeln und gemeinsamen Videokonferenzen zwischen den involvierten Hauptstädten – von Washington bis Moskau, über Kiew bis Brüssel.

Doch die rasante Geschwindigkeit kann nicht darüber hinwegtäuschen: Auf dem Spiel stehen nicht nur die Zukunft der Ukraine und die Einheit Europas, sondern das Überleben der bisherigen westlichen Sicherheitsordnung. Wichtig ist aber nicht, dass unter Trump etwas passiert, sondern was.

Die Ukraine steht am Limit

Für Kiew ist die Gefahr klar. Nach Trumps Gipfel mit Wladimir Putin in Alaska vergangene Woche verzichtete der US-Präsident auf seine frühere Forderung nach einem Waffenstillstand und sprach stattdessen reichlich uneindeutig von einem "endgültigen Friedensabkommen".

Berichten zufolge soll Putin die vollständige Kontrolle über den Donbass – auch über Gebiete, die Russland bislang militärisch noch gar nicht erobert hat – als Bedingung für ein Kriegsende gefordert haben. Die britische "Financial Times" berichtete, im Gegenzug für ein Einfrieren der Frontlinien in den Regionen Saporischschja und Cherson fordere man, dass die Ukraine die Regionen Donezk und Luhansk abtreten müsse.

Donald Trump machte am Sonntagabend seine Haltung zu Gebietsabtretungen auf einmal sehr deutlich. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump: "Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen." Eine Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen Nato-Beitritt der Ukraine schloss er aus. "Manche Dinge ändern sich nie", so Trump.