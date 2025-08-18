Ukraine-Gipfel mit Trump im Weißen Haus Es sind Stunden der Entscheidung
Die Welt blickt heute auf Washington: Es geht um das Überleben der Ukraine, die Zukunft Europas. Mit Donald Trumps Plan droht ein aufgezwungener Friede, bei dem Land an Russland abgetreten wird, abgesichert durch vage Sicherheitsgarantien.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Wenn Wolodymyr Selenskyj am Montag das Oval Office betreten wird, kommt er nicht allein. Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Jahr 2022 werden ihm fast alle Spitzenpolitiker Europas zur Seite stehen.
Ihre Präsenz unterstreicht, wie entscheidend das Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump kurz nach dem Alaska-Gipfel mit Wladimir Putin nun in der US-Hauptstadt Washington werden könnte.
Plötzlich scheint alles ganz schnell zu gehen. Aus dem inzwischen seit dreieinhalb Jahren andauernden, quälenden Marathon wird aktuell ein wahrer Sprint aus Gesprächen, Gipfeln und gemeinsamen Videokonferenzen zwischen den involvierten Hauptstädten – von Washington bis Moskau, über Kiew bis Brüssel.
Doch die rasante Geschwindigkeit kann nicht darüber hinwegtäuschen: Auf dem Spiel stehen nicht nur die Zukunft der Ukraine und die Einheit Europas, sondern das Überleben der bisherigen westlichen Sicherheitsordnung. Wichtig ist aber nicht, dass unter Trump etwas passiert, sondern was.
Die Ukraine steht am Limit
Für Kiew ist die Gefahr klar. Nach Trumps Gipfel mit Wladimir Putin in Alaska vergangene Woche verzichtete der US-Präsident auf seine frühere Forderung nach einem Waffenstillstand und sprach stattdessen reichlich uneindeutig von einem "endgültigen Friedensabkommen".
Berichten zufolge soll Putin die vollständige Kontrolle über den Donbass – auch über Gebiete, die Russland bislang militärisch noch gar nicht erobert hat – als Bedingung für ein Kriegsende gefordert haben. Die britische "Financial Times" berichtete, im Gegenzug für ein Einfrieren der Frontlinien in den Regionen Saporischschja und Cherson fordere man, dass die Ukraine die Regionen Donezk und Luhansk abtreten müsse.
Donald Trump machte am Sonntagabend seine Haltung zu Gebietsabtretungen auf einmal sehr deutlich. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump: "Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen." Eine Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen Nato-Beitritt der Ukraine schloss er aus. "Manche Dinge ändern sich nie", so Trump.
Der ukrainische Präsident Selenskyj lehnt solche Forderungen strikt ab, vor allem bevor es einen Waffenstillstand gibt. Er erklärte am Sonntag in Brüssel neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: "Es ist unmöglich, unter dem Druck von Waffen zu verhandeln." Laut "Washington Post" brachte es ein ukrainischer Regierungsvertreter noch deutlicher auf den Punkt: "Wir werden keine eine Million Ukrainer in die Besatzung schicken." Es sei unglaublich, dass es in der modernen Welt überhaupt möglich ist, so etwas vorzuschlagen.
Unter dem seit Monaten aufgebauten, enormen Druck der amerikanischen Regierung stellt das nun anberaumte Treffen am heutigen Montag Selenskyj darum vor eine enorm heikle Aufgabe: Er muss die Souveränität seines Landes verteidigen, ohne dabei Donald Trump zu verärgern. Dessen Regierung bekundet inzwischen, dass territoriale Zugeständnisse unvermeidlich seien.
EU-Vertreter als pure Symbolik?
Ein derart vereint auftretendes diplomatisches Aufgebot hat es so noch nie gegeben: Neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, reisen auch der von Trump stets gelobte Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der deutsche Kanzler Friedrich Merz, Großbritanniens Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Finnlands Präsident Alexander Stubb und weitere Staats- und Regierungschefs nach Washington.
Diese gemeinsame Anreise muss aus Sicht Europas aber mehr sein als reine Symbolik. Denn die Führungsriege weiß sehr genau: Ihre Anwesenheit muss ein dringend erforderliches Verhandlungsgleichgewicht sichern. Die Sorge ist berechtigterweise groß, dass die begonnene Annäherung zwischen Putin und Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und damit auch ganz Europa in eine unvorteilhafte Position bringt.
Eine Szene wie im Februar, als Trump und sein Vizepräsident JD Vance Selenskyj im Oval Office vor laufenden Kameras brüskiert haben und mehr als deutlich machten, die Ukraine habe "keine Karten in der Hand", darf sich jetzt nicht wiederholen. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Die Europäer versuchen derzeit alles, um nicht nur am sogenannten Katzentisch zu sitzen. Auch wenn ein erstes anvisiertes Treffen zwischen Putin und Selenskyj nur in einem trilateralen Format mit dem US-Präsidenten stattfinden soll.
Die Europäer wollen gemeinsam verhindern, dass Trump Selenskyj schließlich in ein Abkommen drängt, das die ukrainischen Grenzen nach Willen Putins mit Gewalt neu zieht. In Brüssel lehnte Ursula von der Leyen am Sonntag erneut auch jegliche militärische Schwächung der Ukraine ab.
Im Gegenteil. Die Ukraine solle zu einem "Stachelschwein aus Stahl" gemacht werden, "unverdaulich für potenzielle Angreifer", sagte von der Leyen. Die unmissverständliche Botschaft: Europa wird Kiew weiter aufrüsten, auch wenn die USA sich zurückziehen sollten.
Der zentrale Punkt sind die Sicherheitsgarantien
Kein Wunder, denn hinter Trumps Friedensbemühungen steckt ein ganz deutliches Interesse. Sein Vizepräsident JD Vance sprach es kürzlich in einem Interview beim Sender Fox News aus: "Wir sind fertig mit der Finanzierung des Ukraine-Kriegs." Die USA haben sich stattdessen längst als Waffenlieferant Europas positioniert, und damit nur noch mittelbar als strategischer Garant für die Sicherheit der Ukraine.
Darum ist das Rätselraten um angekündigte Sicherheitsgarantien auch überall im Gange. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff brachte die Möglichkeit ins Spiel, dass die USA und einzelne europäische Staaten der Ukraine "Artikel-5-ähnliche" Sicherheitsgarantien geben könnten. Es wäre ein Schutzversprechen nach Nato-Vorbild, das jedoch außerhalb des Bündnisses stattfinden würde.
Ob Trump, der stets betont, dass dies "nicht Amerikas Krieg" sei, tatsächlich bereit ist, US-Truppen oder militärische Mittel zu verpflichten, bleibt fraglich. Außenminister Marco Rubio ließ am Sonntag durchblicken: "Es wäre ein sehr großer Schritt, wenn Trump eine US-Verpflichtung anbietet."
Doch bislang bleibt unklar, wie konkret diese Zusagen wären. Würden US-Truppen stationiert? Luftverteidigungssysteme bereitgestellt? Oder nur Waffenverkäufe zugesagt? Rubio selbst räumte ein: "Das ist genau das, woran wir noch arbeiten müssen."
Wahrscheinlicher ist auch hier, dass Europa die Hauptlast tragen soll. Auch beim Thema möglicher Truppenentsendungen zur künftigen Absicherung der Ukraine müssten also die Verbündeten einstehen. Die USA, so heißt es in Washington, würden eher im Hintergrund wirken und ein solches Vorhaben logistisch absichern.
Rubios Botschaft: Zugeständnisse sind unausweichlich
Trumps Außenmininster Rubio trat am Sonntag gleich in drei großen TV-Sendungen auf und zeichnete das Bild einer unausweichlichen Realität: "Über Gebiete muss diskutiert werden. Das ist einfach eine Tatsache", sagte er. Zwar sei die Ukraine ein souveränes Land und dürfe auch entscheiden, wie sie ihre Sicherheit gestalten wolle, so Rubio.
Zugleich schob er hinterher: "Beide Seiten werden auf etwas verzichten müssen, um an den Tisch zu kommen." Das gelte allerdings auch für Russland, sonst sei dies Kapitulation, räumte Rubio ein. Welche Zugeständnisse Putin aber machen könnte, ließ er bewusst offen. Das öffentlich zu diskutieren, könnte die Verhandlungen gefährden, so Rubio. Eine Sicht, die aber offenkundig nicht für Forderungen an die Ukraine gilt, über die seit Monaten debattiert und somit Druck aufgebaut wird.
Bezeichnend war in Rubios Interviews, dass er weitere Sanktionen gegen Russland klar ablehnte, weil auch diese die Verhandlungen mit Putin abwürgen würden. "In dem Moment, in dem man zusätzliche Sanktionen verhängt, hört das Reden auf", sagte Rubio. Es ist eine plötzliche Kehrtwende. Denn noch vor wenigen Tagen, direkt vor dem Gipfel in Alaska, drohte Trump mit schweren Konsequenzen, sollte der russische Präsident keine Waffenruhe anbieten.
Damit wird die aktuelle Strategie der US-Regierung sichtbar: Die will Dialog mit Putin aufrechterhalten, auch wenn dies auf Kosten westlicher Geschlossenheit geht. Denn Selenskyj machte vor seiner Abreise deutlich, dass nicht verhandelt werden könne, solange die Kämpfe andauern würden.
Auch Ursula von der Leyen sagte, das Etikett, ob man es Waffenruhe oder Friedensabkommen nennt, sei in Wahrheit egal. Wichtig sei, dass das Töten umgehend beendet werde. Immerhin sagte auch Rubio in den USA, dass das Thema Waffenstillstand noch "nicht vom Tisch" sei. Was das heißt, ist aber offen.
Europa will einen aufgedrängten Frieden verhindern
Mit einem Durchbruch ist, wie schon beim Putin-Trump-Gipfel in Alaska, auch an diesem Montag in Washington kaum zu rechnen. "Wir stehen nicht am Rand eines Friedensabkommens", räumte auch US-Außenminister Rubio ein. Aber die schon jetzt historischen Gespräche im Weißen Haus zwischen EU, Nato, Ukraine und den USA werden zeigen, wie geeint der Westen bleibt.
Selenskyj, gestützt von Europas Spitzenvertretern, wird wohl versuchen, Donald Trump an konkrete Positionen zu binden, die die ukrainische Souveränität und ihre Sicherheit auch in Zukunft wahren. Trump wiederum scheint vor allem daran interessiert, als Präsident, "der Kriege beendet", Geschichte schreiben zu wollen, ohne dafür selbst zu viel zu bezahlen.
Insbesondere dieser offensichtliche Wunsch des US-Präsidenten droht sich für die Ukraine nach dreieinhalb Jahren Abwehrkrieg gegen den russischen Aggressor zumindest mittelbar in einen aufgedrängten Frieden zu verwandeln. Selenskyj und die Europäer müssen aus ihrer Sicht um jeden Preis verhindern, dass am Ende große Teile des Landes gegen nur vage Sicherheitszusagen getauscht werden sollen.
Wie das gelingen soll, ist unklar. Denn die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten haben gegenüber Donald Trump kaum echte Druckmittel. Es kann nur versucht werden, auch weiterhin gemeinsame Überzeugungsarbeit zu leisten. Der US-Präsident und sein Team müssen immer wieder aufs Neue vor den folgenschweren Konsequenzen gewarnt werden, die es für den ganzen Westen hätte, würde Putin am Ende belohnt werden.
