Selenskyj, Merz und Co. Das ist der Zeitplan für den Gipfel mit Trump
US-Präsident Donald Trump berät in Washington mit europäischen Staats- und Regierungschefs über eine Waffenruhe in der Ukraine. Die Stadt profitiert dabei von einer einzigartigen Sicherheitsinfrastruktur.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist schon in den USA eingetroffen. Er erklärte nach seiner Ankunft in Washington auf der Plattform X, alle Teilnehmer teilten eine "starke Sehnsucht danach, diesen Krieg schnell und verlässlich zu beenden". Andere wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerten sich vor ihrem Abflug: "Es geht nicht allein um die Sicherheit der Ukraine, sondern auch um die Sicherheit Europas".
- Der Plan: Worüber Trump und Team Europa in Washington verhandeln
- Der Einflüsterer: Alexander Stubb genießt das Vertrauen des US-Präsidenten
US-Präsident Donald Trump bittet zum Ukraine-Gipfel nach Washington. Und Selenskyj reist nicht allein an. Neben Macron kommen Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer, der finnische Präsident Alexander Stubb, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Das Weiße Haus veröffentlichte in der Nacht zum Montag einen Ablaufplan für den Tag des Gipfel. Er sieht unter anderem vor:
- 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)): Die europäischen Staats- und Regierungschefs kommen im Weißen Haus an.
- 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ): US-Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Beide ziehen sich zu bilateralen Gesprächen zurück.
- 14.15 Uhr Ortszeit (20.15 Uhr MESZ): Trump begrüßt die europäischen Staats- und Regierungschefs. Es gibt einen gemeinsamen Fototermin für die Presse. Schließlich liebt der Präsident Gipfelfotos für die Bildergalerie.
- 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ): Trump zieht sich zu gemeinsamen Beratungen mit dem Team Europa zurück.
Der Ausgang der Beratungen ist offen. Sowohl zeitlich als auch politisch. Selenskyj betonte vor den Beratungen, ein Frieden müsse "dauerhaft" sein. "Nicht wie es vor Jahren war, als die Ukraine die Krim und einen Teil unseres Ostens – einen Teil des Donbass - aufgeben musste und Putin das einfach als Sprungbrett für einen neuen Angriff nutzte", ergänzte der ukrainische Präsident in Anspielung auf das Minsker Abkommen nach der russischen Annexion der Krim.
Debatte über Sicherheitsgarantien
Nach den Beratungen von Trump mit Wladimir Putin am vergangenen Freitag in Alaska war am Wochenende der Plan des russischen Staatschefs bekannt geworden. Demnach zielt er auf die volle Kontrolle der ukrainischen Industrieregion im Donbass an der Grenze zur Ukraine. Im Gegenzug will er russische Stellungen im Süden der Ukraine rund um Kherson und Saporischja räumen. Selenskyj lehnte Gebietsabtretungen aber vorab ab.
Strittig ist weiter die künftige Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sprach im Sender CNN von einem "Schutz, ähnlich dem des Artikels 5 des Nato-Vertrags". Zur Erklärung: Artikel 5 regelt die gegenseitige Beistandspflicht der Nato-Staaten im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedsstaat.
Denkbar wäre eine internationale Sicherheitstruppe in der Ukraine, die durch ihre bloße Präsenz die Einhaltung einer Waffenruhe garantiert. Frankreich und Großbritannien hatten schon im Juli den Aufbau einer solchen Truppe beschlossen. Ein Hauptquartier wird in Paris eingerichtet.
Sicherheitsroutine in Washington
Für sein Treffen mit Putin zog sich Trump in der Vorwoche auf einen Militärstandort in Alaska zurück. Der Gipfel mit der Ukraine und ihren europäischen Verbündeten findet nun mitten in Washington statt.
Die US-Hauptstadt verfügt über die entsprechende Sicherheits- und Hotelinfrastruktur, um ein Treffen mit so vielen hochrangigen Vertretern kurzfristig abzuhalten. Auch ohne Nationalgarde. Der Internationale Währungsfonds, der in Washington seinen Sitz hat, bittet die Wirtschafts- und Finanzminister seiner Mitgliedstaaten zweimal im Jahr zu Beratungen. Mit strengsten Sicherheitsvorkehrungen.
Für den US-Präsidenten gelten ohnehin eigene Regeln. Wenn der US-Präsident sich bewegt, muss alles andere in seiner Umgebung für eine Stunde lang ruhen.
Neben Washington verfügen nur wenige Städte über eine ähnliche Infrastruktur, um Gipfelrunden kurzfristig zu organisieren. Eine davon ist Brüssel.
Nur Brüssel kann mithalten
Trump bezeichnete Belgiens Hauptstadt in seiner ersten Amtszeit mal als "Höllenloch". Das Nachrichtenportal "Politico" sah in Belgien gar einen "Failed State", ein Gemeinwesen, in dem der Staat nicht mehr in der Lage ist, grundlegende staatliche Aufgaben zu erfüllen.
Doch verhält es sich anders. Aufgrund der steten EU-Gipfel im Herzen der Stadt sowie den Beratungen der Nato im Hauptquartier der Allianz vor den Toren Brüssels, verfügt man dort über eine eingespielte Sicherheitsroutine. Als Putin 2014 die Krim annektierte, wurde Russland kurzerhand die G7-Mitgliedschaft und der folgende Gipfel für die Wirtschaftsmächte entzogen. Verlegt wurde die Runde damals nach Brüssel. Das Treffen verlief reibungslos.
- rollcall.com: President's Schedule
- bloomberg.com: Trumps Peace Deal leaves Zelenskyj with only Bad Options (Englisch)
- libre.be: Comment Bruxelles est devenue furtivement la capitale de l'Europe (Französisch)