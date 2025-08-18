Selenskyj, Merz und Co. Das ist der Zeitplan für den Gipfel mit Trump

US-Präsident Donald Trump berät in Washington mit europäischen Staats- und Regierungschefs über eine Waffenruhe in der Ukraine. Die Stadt profitiert dabei von einer einzigartigen Sicherheitsinfrastruktur.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist schon in den USA eingetroffen. Er erklärte nach seiner Ankunft in Washington auf der Plattform X, alle Teilnehmer teilten eine "starke Sehnsucht danach, diesen Krieg schnell und verlässlich zu beenden". Andere wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerten sich vor ihrem Abflug: "Es geht nicht allein um die Sicherheit der Ukraine, sondern auch um die Sicherheit Europas".

Das Weiße Haus veröffentlichte in der Nacht zum Montag einen Ablaufplan für den Tag des Gipfel. Er sieht unter anderem vor:

12 Uhr Ortszeit (18 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)): Die europäischen Staats- und Regierungschefs kommen im Weißen Haus an.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs kommen im Weißen Haus an. 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ): US-Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Beide ziehen sich zu bilateralen Gesprächen zurück.

US-Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Beide ziehen sich zu bilateralen Gesprächen zurück. 14.15 Uhr Ortszeit (20.15 Uhr MESZ): Trump begrüßt die europäischen Staats- und Regierungschefs. Es gibt einen gemeinsamen Fototermin für die Presse. Schließlich liebt der Präsident Gipfelfotos für die Bildergalerie.

Trump begrüßt die europäischen Staats- und Regierungschefs. Es gibt einen gemeinsamen Fototermin für die Presse. Schließlich liebt der Präsident Gipfelfotos für die Bildergalerie. 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ): Trump zieht sich zu gemeinsamen Beratungen mit dem Team Europa zurück.

Der Ausgang der Beratungen ist offen. Sowohl zeitlich als auch politisch. Selenskyj betonte vor den Beratungen, ein Frieden müsse "dauerhaft" sein. "Nicht wie es vor Jahren war, als die Ukraine die Krim und einen Teil unseres Ostens – einen Teil des Donbass - aufgeben musste und Putin das einfach als Sprungbrett für einen neuen Angriff nutzte", ergänzte der ukrainische Präsident in Anspielung auf das Minsker Abkommen nach der russischen Annexion der Krim.

Debatte über Sicherheitsgarantien

Nach den Beratungen von Trump mit Wladimir Putin am vergangenen Freitag in Alaska war am Wochenende der Plan des russischen Staatschefs bekannt geworden. Demnach zielt er auf die volle Kontrolle der ukrainischen Industrieregion im Donbass an der Grenze zur Ukraine. Im Gegenzug will er russische Stellungen im Süden der Ukraine rund um Kherson und Saporischja räumen. Selenskyj lehnte Gebietsabtretungen aber vorab ab.

Strittig ist weiter die künftige Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sprach im Sender CNN von einem "Schutz, ähnlich dem des Artikels 5 des Nato-Vertrags". Zur Erklärung: Artikel 5 regelt die gegenseitige Beistandspflicht der Nato-Staaten im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedsstaat.