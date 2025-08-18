Umfrage Trumps Zustimmungswerte auf Tiefstand

19.08.2025

Trump beim Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus. (Quelle: Alexander Drago/Reuters)

Der US-Präsident ist bekannt dafür, sich selbst ausführlich und in höchsten Tönen für das Erreichte zu loben. Doch die Amerikaner sehen das offenbar etwas anders.

Die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump verharren auf dem tiefsten Stand seiner zweiten Amtszeit. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äußerten sich weiterhin 40 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, unverändert zu einer Erhebung Ende Juli.

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar hatten noch 47 Prozent der Amerikaner sie positiv bewertet. Mehr als die Hälfte der Befragten – 54 Prozent – gab nun an, Trump sei zu eng mit Russland verbunden.

Dies schlägt sich auch in den Umfragewerten nieder, die in Bezug auf Trumps Fähigkeit, den Ukrainekrieg zu einem Ende zu bringen, erhoben wurden. In der jüngsten Umfrage des Pew Research Center gaben 59 Prozent der Befragten an, dass sie eher nicht oder überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass Trump "kluge Entscheidungen in Bezug auf den Krieg treffen kann". Gleichzeitig sagten nur 40 Prozent, dass sie eher zuversichtlich oder sehr zuversichtlich in die Fähigkeiten des Präsidenten sind.

Haltung der Republikaner verschiebt sich

Dieser Wert ist gegenüber den 45 Prozent gesunken, der im Juli 2024 erhoben worden war, als Trump noch für die Präsidentschaft kandidierte. Interessant dabei: Seitdem hat sich die Haltung gegenüber Trump vor allem bei den Republikanern am stärksten verändert.

Im vergangenen Sommer gaben 81 Prozent an, dass sie Vertrauen in Trumps Fähigkeit hätten, den Krieg zu beenden. Jetzt sagen dies nur noch 73 Prozent, was einer Verschiebung um 8 Prozentpunkte entspricht. Der Anteil der Demokraten, die zuversichtlich sind, ist wenig überraschend in etwa konstant geblieben – 12 Prozent im Juli letzten Jahres gegenüber 11 Prozent heute.