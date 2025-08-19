Diese Frage gilt als eine der heikelsten. Für Putin bedeutet die Haltung der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten: Ein schneller Frieden durch erzwungene Gebietsabtretungen scheint illusorisch. Solange die Ukrainer hier nicht nachgeben werden, dürften Verhandlungen nach wie vor sehr unrealistisch bleiben.

5. Sicherheitsgarantien: Ein Durchbruch mit vielen Fragezeichen

Zu den überraschendsten Ergebnissen des Gipfels in Washington zählt die Zusage von Sicherheitsgarantien. Donald Trump versprach der Ukraine einen "sehr guten Schutz", ließ jedoch Details dazu weitgehend offen. Bundeskanzler Merz begrüßte diese Ankündigung ausdrücklich, betonte die Verantwortung Europas, blieb Details aber ebenfalls schuldig.

"Völlig klar ist, dass sich ganz Europa daran beteiligen sollte. Deutschland hat eine hohe Verantwortung, dies zu tun", sagte er vor Reportern auf die Frage, ob er deutsche Truppen in der Ukraine stationieren würde. Es sei heute noch zu früh, um zu sagen, ob der Bundestag möglicherweise "mandatspflichtige Beschlüsse", also Militäreinsätze, zu fassen habe.

Trump ließ jedoch keinen Zweifel daran, wen er in dieser Frage zuallererst in der Pflicht sieht. "Sie [die Europäer] sind die erste Verteidigungslinie, aber wir werden ihnen auch helfen", sagte der US-Präsident. Eine zwischenzeitliche Meldung des amerikanischen "Wall Street Journal", wonach Trump dazu bereit sei, US-Truppen in der Ukraine zu stationieren, wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Diese wäre in der Tat ein Schritt, der bislang als undenkbar galt. Die Ukraine ist nicht Teil des Nato-Verteidigungsbündnisses. Amerikanische Truppen auf ukrainischem Boden könnten nach einem möglichen Friedensschluss im Fall eines wieder aufkommenden Konflikts aber in Kampfhandlungen verwickelt und somit in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Eine riskante Situation, die von den USA bislang unbedingt vermieden werden wollte.

Viel spricht dafür, dass europäische Truppen die Ukraine sichern müssten und dabei von den USA allenfalls logistisch, mit Militärequipment und durch Geheimdienstinformationen unterstützt würden. Auch dieser Punkt bleibt insgesamt extrem heikel. Denn er ist für die Verbündeten mit hohen eigenen Sicherheitsrisiken verbunden. Die Ukraine wiederum könnte bloßen mündlichen Zusagen und bloßen Friedensbeteuerungen aus Moskau nicht trauen.

6. Ausblick

Wie es jetzt weitergeht, bleibt offen. Zwar hat Donald Trump das Treffen kurz unterbrochen, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu telefonieren. Dabei soll vereinbart worden sein, dass sich Moskau und Kiew als Nächstes auf ein Zweiertreffen von Putin und Selenskyj einigen wollen würden. Dazu sei der Kreml angeblich bereit. Das wurde t-online auch aus deutschen Verhandlungskreisen bestätigt.

Aus Moskau kamen anschließend allerdings widersprüchliche Signale, die darauf deuten lassen, dass ein Gipfel auf dieser Ebene zwischen den beiden Präsidenten doch nicht zur Debatte steht. Sollte es trotzdem zu einem solchen Treffen kommen, soll anschließend ein Dreiertreffen zwischen Trump, Putin und Selenskyj stattfinden. Darauffolgend sollen dann die Europäer wieder mit ins Boot geholt werden.