Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Trump, Putin, Selenskyj und Europa Die sechs Erkenntnisse des Ukraine-Treffens
Bei ihrem historischen Gipfel haben Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und die europäischen Spitzenpolitiker über einen Frieden in der Ukraine gerungen. Dabei kam es zu Überraschungen. Aber was ist von den Ergebnissen zu halten?
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Von vornherein war es ein Treffen mit hoher Symbolkraft: Erstmals überhaupt haben sich so viele europäische Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus zu einem Treffen mit einem amerikanischen Präsidenten versammelt. In dieser Konstellation war es außerdem das erste Mal, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, US-Präsident Donald Trump und gleich mehrere europäische Spitzenpolitiker in Washington zusammensaßen, um über den weiteren Kurs im Ukraine-Krieg zu beraten.
Mit dabei waren Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, Großbritanniens Premier Keir Starmer, Finnlands Präsident Alexander Stubb und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dazugekommen war zusätzlich Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Mehr als fünf Stunden lang wurde gerungen um die Bedingungen für einen Waffenstillstand im ukrainischen Abwehrkampf gegen Russland, um Sicherheitsgarantien für das von Wladimir Putin angegriffene und um die künftige Rolle Europas. Ein echter Durchbruch blieb zwar wie schon beim Trump-Putin-Gipfel in Alaska aus. Aber das Treffen in der amerikanischen Hauptstadt hat die Dynamik in entscheidenden Punkten trotzdem verändert.
Das sind die sechs wichtigsten Erkenntnisse:
1. Ohne die Ukraine keine Verhandlungen
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz sprach in Washington aus, was inzwischen Konsens zwischen Donald Trump und den europäischen Verbündeten zu sein scheint. "Eine echte Verhandlung kann es nur auf einem Gipfel geben, an dem die Ukraine selbst auch teilnimmt", sagte Merz. Die klare Grundbedingung für alles Weitere ist: Die künftigen Friedensgespräche dürfen nicht ohne die Ukraine stattfinden.
Auch Donald Trump sagte öffentlich über mögliche Zugeständnisse der Ukraine: "Letztlich ist das eine Entscheidung, die nur Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk treffen können, gemeinsam in einem Abkommen mit Präsident Putin." Der ukrainische Präsident sagte, man sei bereit für ein trilaterales Treffen mit Putin. "Wir wollen diesen Krieg beenden, Russland stoppen, und wir benötigen dafür Unterstützung", so Selenskyj.
2. Waffenstillstand als Streitpunkt zwischen Europa und den USA
Für die Europäer sind ein Waffenstillstand oder eine Feuerpause die Voraussetzung für ernsthafte Gespräche mit dem russischen Präsidenten. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Treffen ohne Waffenstillstand stattfindet", sagte Bundeskanzler Merz im Weißen Haus direkt in Richtung des US-Präsidenten. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron sprach sich dafür aus. Um ein solches trilaterales Treffen zu organisieren, sei die Idee eines Waffenstillstands eine Notwendigkeit, um das Morden zu stoppen, so Macron und brachte die gemeinsame europäische Haltung mit den Worten zum Ausdruck: "Wir alle unterstützen diese Idee."
Trump jedoch sieht das nach wie vor ganz anders. Nachdem er noch vor Tagen einen Waffenstillstand von Putin eingefordert und mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht hatte, klingt er seit Alaska anders. Eine Waffenruhe sei nicht zwingend nötig, widersprach er nun auch im Weißen Haus dem Bundeskanzler. Man könne auch ohne Vorbedingungen über Frieden sprechen, so Trump.
Dieser klare Dissens könnte die schwierigen Verhandlungen in den kommenden Wochen prägen. Während Europa auf klare Vorbedingungen pocht, setzt Trump offenkundig auf hohe Geschwindigkeit und große Inszenierungen, ob mit Militär und Pop in Alaska für Putin oder als großer Gastgeber für die Europäer im Weißen Haus. Die Grundfrage bleibt also: Kommt es zuerst zu einem Schweigen der Waffen und stoppt Putin seine Bombardements auf ukrainischem Boden oder kommt es bereits zu Gesprächen mitten im Krieg?
3. Diplomatie ist kompliziert und braucht viel Vorbereitung
Es war ebenfalls der Bundeskanzler, der im Weißen Haus als Erster die von Trump geschürten großen Erwartungen versuchte zu dämpfen. "Die nächsten Schritte sind komplizierter", sagte Merz und erntete ein ernstes Nicken von Trump. Jetzt sei der Weg zwar dank des US-Präsidenten seit seinem Gipfel mit Putin in Alaska geöffnet worden. Dieser Weg sei nun zwar bereitet, aber voll "komplizierter Verhandlungen", so Merz.
Während Trump sich selbst und sein Drängen auf einen baldigen Frieden mit viel Optimismus lobte, klangen die Worte des Bundeskanzlers deutlich nüchterner. "Ein solcher Gipfel muss gründlich vorbereitet sein", warnte Merz. Nur so könne man echte Fortschritte erzielen. Der amerikanische Präsident hingegen scheint nach wie vor davon überzeugt zu sein, dass selbst die komplizierten politischen Verhandlungen vor allem mit viel Show geführt werden könnten.
Tatsächlich wurden die Europäer von Trumps jüngsten Vorstößen ziemlich überrollt. Das zeigte sich etwa auch daran, dass Merz extra aus seinem Urlaub angereist war. Ein dafür notwendiges Regierungsflugzeug konnte erst gar nicht gefunden werden, bis es schließlich mit einer kleineren Maschine, samt Zwischentopp zum Tanken, doch geklappt hatte.
4. Bei Gebietsabtretungen bleibt die rote Linie bestehen
Einig zeigten sich die Europäer in einem Punkt: Territoriale Zugeständnisse an Russland sind ausgeschlossen. Merz machte dabei mit einem drastischen Beispiel in Richtung der USA deutlich: "Die russische Forderung, Kiew möge die freien Teile des Donbass aufgeben, entspricht in der Dimension dem Vorschlag, als wenn die USA auf Florida verzichten müssten."
Donald Trump bleibt in dieser Frage doppeldeutig. Einerseits sagte er, wie die Europäer, diese Frage könne alleine von der Ukraine entschieden werden. Andererseits hatte er noch wenige Stunden vor dem Beginn des gemeinamen Treffens auf seinem sozialen Netzwerk geschrieben, dass die von Russland im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim von der Ukraine nicht mehr zurückgefordert werden könne.
Diese Frage gilt als eine der heikelsten. Für Putin bedeutet die Haltung der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten: Ein schneller Frieden durch erzwungene Gebietsabtretungen scheint illusorisch. Solange die Ukrainer hier nicht nachgeben werden, dürften Verhandlungen nach wie vor sehr unrealistisch bleiben.
5. Sicherheitsgarantien: Ein Durchbruch mit vielen Fragezeichen
Zu den überraschendsten Ergebnissen des Gipfels in Washington zählt die Zusage von Sicherheitsgarantien. Donald Trump versprach der Ukraine einen "sehr guten Schutz", ließ jedoch Details dazu weitgehend offen. Bundeskanzler Merz begrüßte diese Ankündigung ausdrücklich, betonte die Verantwortung Europas, blieb Details aber ebenfalls schuldig.
"Völlig klar ist, dass sich ganz Europa daran beteiligen sollte. Deutschland hat eine hohe Verantwortung, dies zu tun", sagte er vor Reportern auf die Frage, ob er deutsche Truppen in der Ukraine stationieren würde. Es sei heute noch zu früh, um zu sagen, ob der Bundestag möglicherweise "mandatspflichtige Beschlüsse", also Militäreinsätze, zu fassen habe.
Trump ließ jedoch keinen Zweifel daran, wen er in dieser Frage zuallererst in der Pflicht sieht. "Sie [die Europäer] sind die erste Verteidigungslinie, aber wir werden ihnen auch helfen", sagte der US-Präsident. Eine zwischenzeitliche Meldung des amerikanischen "Wall Street Journal", wonach Trump dazu bereit sei, US-Truppen in der Ukraine zu stationieren, wurde bislang nicht offiziell bestätigt.
Diese wäre in der Tat ein Schritt, der bislang als undenkbar galt. Die Ukraine ist nicht Teil des Nato-Verteidigungsbündnisses. Amerikanische Truppen auf ukrainischem Boden könnten nach einem möglichen Friedensschluss im Fall eines wieder aufkommenden Konflikts aber in Kampfhandlungen verwickelt und somit in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Eine riskante Situation, die von den USA bislang unbedingt vermieden werden wollte.
Viel spricht dafür, dass europäische Truppen die Ukraine sichern müssten und dabei von den USA allenfalls logistisch, mit Militärequipment und durch Geheimdienstinformationen unterstützt würden. Auch dieser Punkt bleibt insgesamt extrem heikel. Denn er ist für die Verbündeten mit hohen eigenen Sicherheitsrisiken verbunden. Die Ukraine wiederum könnte bloßen mündlichen Zusagen und bloßen Friedensbeteuerungen aus Moskau nicht trauen.
6. Ausblick
Wie es jetzt weitergeht, bleibt offen. Zwar hat Donald Trump das Treffen kurz unterbrochen, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu telefonieren. Dabei soll vereinbart worden sein, dass sich Moskau und Kiew als Nächstes auf ein Zweiertreffen von Putin und Selenskyj einigen wollen würden. Dazu sei der Kreml angeblich bereit. Das wurde t-online auch aus deutschen Verhandlungskreisen bestätigt.
Aus Moskau kamen anschließend allerdings widersprüchliche Signale, die darauf deuten lassen, dass ein Gipfel auf dieser Ebene zwischen den beiden Präsidenten doch nicht zur Debatte steht. Sollte es trotzdem zu einem solchen Treffen kommen, soll anschließend ein Dreiertreffen zwischen Trump, Putin und Selenskyj stattfinden. Darauffolgend sollen dann die Europäer wieder mit ins Boot geholt werden.
Am Dienstag soll es zunächst eine Videokonferenz der sogenannten Koalition der Willigen geben, also jener mehr als 30 Staaten auf der Welt, die bereit sind, der Ukraine weiterhin zu helfen. Außerdem soll es am selben Tag eine Sondersitzung des Europäischen Rats geben, bei der die übrigen europäischen Regierungen über die Ergebnisse aus Washington informiert werden sollen.
- Eigene Recherchen und Beobachtungen vor Ort