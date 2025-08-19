Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Weißen Haus stand das Schicksal Europas und der Ukraine auf dem Spiel. Für den Ernst der Lage wirkte die Stimmung ausgesprochen ausgelassen. Doch hinter der vermeintlichen Lockerheit lauern heftige Spannungen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Loading...

Gerade noch hatte Donald Trump den deutschen Bundeskanzler als "starke Führungspersönlichkeit" gelobt, der großes Ansehen in Deutschland genieße. "Er ist mein Freund", sagt Donald Trump, und es sei ihm eine Ehre, Friedrich Merz zum Freund zu haben. Sogar über das Aussehen des Kanzlers, der kurzerhand seinen Urlaub am Tegernsee in Bayern beenden musste, äußert sich der amerikanische Präsident vor laufenden Kameras: "Du siehst toll aus mit deiner Bräune. Woher hast du nur diese Bräune? So eine Bräune möchte ich auch haben."

Video | Trump macht Merz ein ungewöhnliches Kompliment Player wird geladen Quelle: t-online

Es gibt Gelächter an jenem langen Tisch im East Wing des Weißen Hauses, an dem sich nicht nur der Bundeskanzler eingefunden hat. Auf Einladung von Trump sind mit Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni und Alexander Stubb noch vier der wohl wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs anwesend. Gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj, dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollen sie das Schlimmste verhindern – den Ausverkauf der Ukraine und Europas.

Es wird gelacht und gescherzt

Die Stimmung wirkt trotz des tobenden Krieges mit seinen Hunderttausenden Toten ausgelassen. Der ukrainische Präsident hat soeben seine harte Bewährungsprobe im Oval Office überstanden. Dieses Mal wird er nicht hinausgeworfen. Der amerikanische Vizepräsident JD Vance beschuldigt ihn nicht der angeblichen Undankbarkeit. Sogar einen Anzug, wenn auch ganz in Schwarz, trägt Selenskyj. Mit dem rechten Reporter, der ihn beim letzten Mal über fehlende Etikette belehrte, scherzt er sogar. "Anders als sie habe ich meinen Anzug gewechselt. Sie tragen immer noch denselben", sagt er.

Bei diesem Treffen und dem, was jetzt folgen kann, steht alles auf dem Spiel. Der Frieden, der Wohlstand und damit auch das Überleben der europäischen Demokratien. Das wissen die Europäer. Eng stimmen sie sich darum ab, bevor sie an diesem historischen Tag ins Weiße Haus gehen. Zusammen mit Wolodymyr Selenskyj trifft sich ein Großteil von ihnen vorab in der ukrainischen Botschaft in Washington. Nichts soll schiefgehen und nichts dem Zufall überlassen werden.

Dann wagt der Kanzler den Widerspruch