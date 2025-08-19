t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
Brian Glenn attackiert Selenskyj wegen Outfit – und entschuldigt sich

US-Reporter Brian Glenn
Er griff Selenskyj wegen seiner Kleidung an – und entschuldigt sich

Von t-online, jaf
19.08.2025 - 11:56 UhrLesedauer: 3 Min.
Im Video: In diesem Outfit erscheint Selenskyj im Weißen Haus. (Quelle: t-online)
News folgen

Er kritisierte Selenskyj für seine Kleiderwahl im Oval Office, nun entschuldigte er sich. Der US-Reporter Brian Glenn ist als Trumps Hofberichterstatter bekannt.

In der jüngeren Vergangenheit hat wahrscheinlich niemand so häufig Donald Trump interviewt wie Brian Glenn. Dennoch brachte dem US-Reporter eine einzige Frage an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Beginn des Jahres so viel internationale Aufmerksamkeit wie nie zuvor.

Damals fragte er Selenskyj bei einem Treffen mit Trump im Oval Office, warum er denn keinen Anzug trage und ob er denn überhaupt einen besitze. Es war damals ein weiterer Angriff auf den ukrainischen Präsidenten, der sich bei dem Treffen zahlreiche Vorwürfe von US-Präsident Trump und seinem Vizepräsidenten JD Vance anhören musste. Doch insbesondere der Clip der Anzugfrage ging um die Welt.

Nun trafen sich Selenskyj und Trump am Montag erneut im Oval Office – und wieder kam Glenn auf Selenskyjs Kleidung zu sprechen. Diesmal lobte er den Ukrainer allerdings, schließlich kam er dieses Mal tatsächlich im Anzug. Er sehe "fabelhaft" aus, bescheinigte ihm Glenn. Kurz darauf entschuldigte er sich dann für seinen Angriff beim vorherigen Aufeinandertreffen. Selenskyj nahm es gelassen und sorgte für Lacher, als er konterte: "Ihr Anzug ist derselbe. Sie sehen, ich habe mich umgezogen, Sie aber nicht!"

Glenn hat eine prominente Freundin

Doch während Glenn mit diesen Auftritten weit über die USA hinaus in den Fokus der Aufmerksamkeit geriet, so ist er in den USA längst eine Bekanntheit, insbesondere in der MAGA-Bewegung ("Make America Great Again", Anm. d. Red.). Er arbeitet als Chefkorrespondent des rechten US-Senders Real America's Voice, für den auch der rechte Vordenker und Ex-Trumps-Berater Steve Bannon arbeitet.

Glenn ist längst als Hofberichterstatter Trumps bekannt – dazu bekennt er sich auch öffentlich. Er liebe "America First" bedingungslos und stehe "hundertprozentig hinter Präsident Trump und der America-First-Agenda", sagte er "Politico" im vergangenen Jahr.

"Moskau-Marjorie": Wegen ihrer Kreml-Argumentation ist die US-Kongressabgeordnete Marjorie Taylor-Greene auch in der eigenen Partei umstritten.Vergrößern des Bildes
Marjorie Taylor Greene (Archivbild): Sie ist mit Brian Glenn zusammen. (Quelle: IMAGO/Annabelle Gordon - CNP)

Das zeigt sich auch in seinem Privatleben. So ist er mit der republikanischen Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene liiert, die als große Trump-Verfechterin auftritt und als dessen Scharfmacherin gilt. Sie ist selbst in ihrer eigenen Partei hochumstritten und fällt immer wieder durch das Verbreiten von Verschwörungstheorien und Verbindungen zum Rechtsextremismus auf. Zeitweise bestritt sie, dass 9/11 tatsächlich passiert sei.

"Niemand darf Trump mehr interviewen"

Glenn selbst hat ebenfalls einen besonderen Draht zum US-Präsidenten. So erklärte Ron Filipkowski, ein Anti-Trump-Aktivist, dem US-Magazin "Politico": "Niemand darf Trump häufiger interviewen. Brian hat in den vergangenen vier Jahren die meisten Trump-Interviews geführt."

Und so ist Glenn bei fast allen Veranstaltungen Trump immer an vorderster Front dabei, selbst wenn es sich um scheinbar zufällige Besuche Trumps in einem Hähnchenrestaurant handelt. Trump wiederum identifiziert Glenn laut "Politico" meist direkt in der Menge und lässt sich offenbar liebend gerne Fragen von ihm stellen, schließlich sind diese nahezu nie kritisch.

US-Präsident Donald Trump (Mitte r) trifft den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (Mitte l) im Beisein von US-Außenminister Marco Rubio (r) und US-Vizepräsident JD Vance (2.v.r) im Oval Office des Weißen Hauses.Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump (Mitte r) trifft im Februar den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (Mitte l): Auch Brian Glenn ist unter den Reportern. (Quelle: Mystyslav Chernov)

Dabei begann der Texaner Glenn seine Karriere im TV-Geschäft überaus unpolitisch. Er fing bei lokalen Nachrichten in Dallas an und berichtete unter anderem für den ABC-Tochtersender WFAA-TV von Western-Tiershows. 2015 kam es dann aber zur Trennung, weil sein Tonfall nicht mehr zum Sender gepasst habe, begründete der Sender.

Brian Glenn wurde mehrfach gefeuert

Anschließend moderierte er Talkradio-Sendungen zu Wirtschaftsthemen und arbeitete für den Fernsehsender Nextar. Auch dort wurde er gefeuert – laut Glenns Angaben, weil er Bilder einer Trump-Kundgebung in den sozialen Medien gepostet und die Lockdowns während der Covid-Ära kritisiert hatte.

So hatte er sich in den Jahren zuvor nach eigenen Angaben immer mehr politisch eingebracht und für die Republikaner eingesetzt – vor allem als Reaktion auf die Präsidentschaft Barack Obamas, erklärte er "Politico".

So kam er 2020 schließlich zum rechten Onlinesender Right Side, der über YouTube und den rechten Videodienst Rumble sendet. Mit einem kleinen Team erreichte der Sender bald eine treue Zuschauerschaft in der MAGA-Bewegung. Und so stieg Glenn auch in der Gunst Trumps auf. Im vergangenen Jahr wechselte er dann zu Real America's Voice. Doch weder sein Publikum noch seine Fragen haben sich mit dem Wechsel geändert.

Verwendete Quellen
Themen
Donald TrumpTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWolodymyr Selenskyj
