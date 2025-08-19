US-Reporter Brian Glenn Er griff Selenskyj wegen seiner Kleidung an – und entschuldigt sich

Von t-online , jaf 19.08.2025 - 11:56 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Player wird geladen Im Video: In diesem Outfit erscheint Selenskyj im Weißen Haus. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Er kritisierte Selenskyj für seine Kleiderwahl im Oval Office, nun entschuldigte er sich. Der US-Reporter Brian Glenn ist als Trumps Hofberichterstatter bekannt.

In der jüngeren Vergangenheit hat wahrscheinlich niemand so häufig Donald Trump interviewt wie Brian Glenn. Dennoch brachte dem US-Reporter eine einzige Frage an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Beginn des Jahres so viel internationale Aufmerksamkeit wie nie zuvor.

Loading...

Damals fragte er Selenskyj bei einem Treffen mit Trump im Oval Office, warum er denn keinen Anzug trage und ob er denn überhaupt einen besitze. Es war damals ein weiterer Angriff auf den ukrainischen Präsidenten, der sich bei dem Treffen zahlreiche Vorwürfe von US-Präsident Trump und seinem Vizepräsidenten JD Vance anhören musste. Doch insbesondere der Clip der Anzugfrage ging um die Welt.

Nun trafen sich Selenskyj und Trump am Montag erneut im Oval Office – und wieder kam Glenn auf Selenskyjs Kleidung zu sprechen. Diesmal lobte er den Ukrainer allerdings, schließlich kam er dieses Mal tatsächlich im Anzug. Er sehe "fabelhaft" aus, bescheinigte ihm Glenn. Kurz darauf entschuldigte er sich dann für seinen Angriff beim vorherigen Aufeinandertreffen. Selenskyj nahm es gelassen und sorgte für Lacher, als er konterte: "Ihr Anzug ist derselbe. Sie sehen, ich habe mich umgezogen, Sie aber nicht!"

Glenn hat eine prominente Freundin

Doch während Glenn mit diesen Auftritten weit über die USA hinaus in den Fokus der Aufmerksamkeit geriet, so ist er in den USA längst eine Bekanntheit, insbesondere in der MAGA-Bewegung ("Make America Great Again", Anm. d. Red.). Er arbeitet als Chefkorrespondent des rechten US-Senders Real America's Voice, für den auch der rechte Vordenker und Ex-Trumps-Berater Steve Bannon arbeitet.

Glenn ist längst als Hofberichterstatter Trumps bekannt – dazu bekennt er sich auch öffentlich. Er liebe "America First" bedingungslos und stehe "hundertprozentig hinter Präsident Trump und der America-First-Agenda", sagte er "Politico" im vergangenen Jahr.

Das zeigt sich auch in seinem Privatleben. So ist er mit der republikanischen Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene liiert, die als große Trump-Verfechterin auftritt und als dessen Scharfmacherin gilt. Sie ist selbst in ihrer eigenen Partei hochumstritten und fällt immer wieder durch das Verbreiten von Verschwörungstheorien und Verbindungen zum Rechtsextremismus auf. Zeitweise bestritt sie, dass 9/11 tatsächlich passiert sei.

Marjorie Taylor Greene: Trumps "Kampfhund" geht auf Reporterin los

"Niemand darf Trump mehr interviewen"

Glenn selbst hat ebenfalls einen besonderen Draht zum US-Präsidenten. So erklärte Ron Filipkowski, ein Anti-Trump-Aktivist, dem US-Magazin "Politico": "Niemand darf Trump häufiger interviewen. Brian hat in den vergangenen vier Jahren die meisten Trump-Interviews geführt."