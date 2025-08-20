t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Trump ordnet an: Zaun zu Mexiko wird schwarz gestrichen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextModeratorin macht Krebserkrankung publik
TextBus prallt auf LKW: mindestens 50 Tote
TextTrump sprach mit Orbán über Ukraine
TextZverev scheidet schon in erster Runde aus
TextTrotz Warnung: Weißes Haus eröffnet Konto

US-Grenze
Trump will schwarzen Zaun– damit er heiß wird

Von dpa
20.08.2025 - 03:04 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Mitglied des US-Grenzschutzes am Zaun zum Nachbarland Mexiko (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ein Mitglied des US-Grenzschutzes am Zaun zum Nachbarland Mexiko (Archivbild). (Quelle: Jorge Duenes/REUTERS)
News folgen

US-Präsident Donald Trump ordnet an, den Zaun an der Grenze zu Mexiko schwarz streichen zu lassen. Dahinter steckt ein ganz bestimmtes Kalkül.

Washington (dpa) - Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden – damit er zu heiß zum Hinüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.

Loading...

Die Ministerin betonte zugleich, dass der Zaun, der aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen besteht, "sehr schwer zu erklimmen" sei, "fast unmöglich". Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben.

Trump hatte den Bau des Grenzzauns in seiner ersten Amtszeit an der gesamten Landgrenze zu Mexiko angeordnet. Er kündigte an, die Arbeiten in den kommenden Jahren abzuschließen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpMexikoTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSA
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom