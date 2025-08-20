t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

USA | Trump ordnet an: Zaun zu Mexiko wird schwarz gestrichen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextModeratorin macht Krebserkrankung publik
TextEx-Boxweltmeister aus USA abgeschoben
TextTrotz Warnung: Weißes Haus eröffnet Konto
VideoBrückenteile krachen in Sizilien herab
TextAngler zieht Monster-Karpfen aus See

US-Grenze
Trump will schwarzen Zaun – das ist der Grund

Von dpa
Aktualisiert am 20.08.2025 - 08:24 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Mitglied des US-Grenzschutzes am Zaun zum Nachbarland Mexiko (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ein Mitglied des US-Grenzschutzes am Zaun zum Nachbarland Mexiko (Archivbild). (Quelle: Jorge Duenes/REUTERS)
News folgen

US-Präsident Donald Trump ordnet an, den Zaun an der Grenze zu Mexiko schwarz streichen zu lassen. Dahinter steckt ein ganz bestimmtes Kalkül.

Washington (dpa) - Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden – damit er zu heiß zum Hinüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.

Loading...

Die Ministerin betonte zugleich, dass der Zaun, der aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen besteht, "sehr schwer zu erklimmen" sei, "fast unmöglich". Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben.

Trump hatte den Bau des Grenzzauns in seiner ersten Amtszeit an der gesamten Landgrenze zu Mexiko angeordnet. Er kündigte an, die Arbeiten in den kommenden Jahren abzuschließen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpMexikoTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSA
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom