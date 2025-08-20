Zverev scheidet schon in erster Runde aus

Aktualisiert am 20.08.2025

Ein Mitglied des US-Grenzschutzes am Zaun zum Nachbarland Mexiko (Archivbild). (Quelle: Jorge Duenes/REUTERS)

US-Präsident Donald Trump ordnet an, den Zaun an der Grenze zu Mexiko schwarz streichen zu lassen. Dahinter steckt ein ganz bestimmtes Kalkül.

Washington (dpa) - Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden – damit er zu heiß zum Hinüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.

Die Ministerin betonte zugleich, dass der Zaun, der aus meterhohen Metallsäulen in kurzen Abständen besteht, "sehr schwer zu erklimmen" sei, "fast unmöglich". Auch rage die Konstruktion so tief in den Boden, dass es schwierig sei, einen Gang darunter zu graben.