Präsident Trump setzt die Nationalgarde in Washington und Los Angeles ein. Das ist beispiellos und rechtlich umstritten. Die US-Sicherheitsexpertin Carrie A. Lee warnt vor Militäreinsätzen im Inland und sieht Parallelen zu autoritären Regimen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Seit Tagen hat Donald Trump die Polizei in der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. unter Bundeskontrolle gestellt. Auch die Nationalgarde setzt er ein, wie schon in Los Angeles. Und das soll nur der Anfang sein. Geht es nach dem Präsidenten, will er in immer mehr Städten auf diese Weise für vermeintliche Ordnung sorgen. Dabei beruft er sich auf einen "Notstand".

Trumps Kritiker halten dies für konstruiert und sehen in dem Vorgehen einen gefährlichen Präzedenzfall. Carrie A. Lee, amerikanische Expertin für zivil-militärische Beziehungen und Senior Fellow beim German Marshall Fund, erklärt im Interview mit t-online, warum Trumps Maßnahmen rechtlich fragwürdig sind. Sie warnt vor enormen Risiken für die amerikanische Demokratie.

t-online: Mrs. Lee, Präsident Trump hat die Polizei in Washington D.C. unter die Kontrolle des Justizministeriums gestellt und setzt die Nationalgarde in den Straßen ein. Er beruft sich auf einen "Notstand", was Kritiker für konstruiert halten. Handelt der Präsident im Rahmen der Verfassung oder überschreitet er seine Befugnisse?

Carrie A. Lee: Das amerikanische System verleiht dem Präsidenten sehr weitreichende Notstandsbefugnisse. Verschiedene Gesetze geben der Exekutive umfassende Kontrolle über militärische Einheiten und teilweise auch Polizeikräfte in Notsituationen. Allerdings beruht unser System sehr stark auf der Zurückhaltung des Präsidenten. Er soll diese Befugnisse nicht missbrauchen.

Aber das heißt, Trump handelt rechtlich korrekt?

Das lässt sich nicht abschließend sagen. Aber die Hürden für ihn sind begrenzt. Im Wesentlichen könnte nur der Supreme Court, also das Oberste Gericht, entscheiden, ob die Ausrufung des Notstands sozusagen im guten Glauben erfolgt. Historisch betrachtet haben amerikanische Präsidenten sehr zögerlich von diesen Befugnissen Gebrauch gemacht.

Lokale Polizeikräfte unter die Kontrolle der Bundesregierung zu stellen und die Nationalgarde einzusetzen, ist also eher unüblich?

Ja, das geschieht äußerst selten. Eine Bundesanordnung über Nationalgarde-Einheiten für Einsätze im Inland hat es in der amerikanischen Geschichte nur etwa 30 Mal gegeben. Das "Brennan Center for Justice" hat alle Fälle der Anwendung des "Insurrection Act" dokumentiert. Das ist ein Gesetz von 1807, um mögliche Aufstände zu bekämpfen. Die Liste der Einsätze ist sehr kurz.

Viele kennen die Nationalgarde von Hilfseinsätzen bei Naturkatastrophen. Wie unterscheidet sich das?