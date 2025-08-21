t-online - Nachrichten für Deutschland
Elon Musk will JD Vance unterstützen – "American Party" wohl Geschichte

"America Party" auf Eis gelegt
Musk will offenbar einen anderen zum Präsidenten machen

Von t-online, KON
21.08.2025 - 08:31 UhrLesedauer: 2 Min.
Elon Musk: Er wettert gegen Donald Trump auf seiner Plattform X. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Elon Musk im Weißen Haus: Er scheint auf den Vizepräsidenten zu setzen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Francis Chung - Pool via CNP/imago)
Noch vor Kurzem sprach Elon Musk von der Gründung einer eigenen Partei. Jetzt scheint der Milliardär neue Pläne zu haben.

US-Milliardär Elon Musk scheint die Pläne für eine eigene Partei vorerst aufs Eis zu legen. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet, hat Musk gegenüber Vertrauten erklärt, sich mehr auf seine Unternehmen konzentrieren zu wollen – und deswegen von der "American Party" Abstand zu nehmen. Musk, so die Vertrauten, habe Angst, durch eine Parteigründung mächtige Republikaner zu verprellen.

Schon Ende Juli soll Musk so ein Gespräch mit einer Beraterfirma über eine mögliche Wahlkampagne abgesagt haben. Stattdessen habe sich der Tesla-Chef laut "WSJ" um gute Beziehungen zu US-Vizepräsident JD Vance bemüht – und zieht in Erwägung, ihn bei einer möglichen Kandidatur 2028 finanziell zu unterstützen.

Musk lässt Berater im Dunklen

Bei der Präsidentschaftswahl 2024 gab Musk rund 300 Millionen Dollar für Unterstützung von Donald Trump aus – vor allem für den Wahlkampf in Swing States wie Pennsylvania, die schließlich vom Republikaner gewonnen werden konnten. Später leitete Musk die Effizienzbehörde der US-Regierung und war im Weißen Haus Dauergast. Angesichts von Trumps Pläne für Steuersenkungen kam es zum öffentlichen Bruch mit dem US-Präsidenten.

Musk hatte seine Pläne zur "American Party" erst im Juli auf X konkretisiert – und angekündigt, dass es sein Ziel sei, dass die Partei schon bei den Wahlen im nächsten Jahr antritt. Beobachter haben die Partei vor allem als Bedrohung für die Republikaner eingeordnet. Auch ohne eigenen Erfolg hätte sie die Partei vermutlich wichtige Stimmen gekostet.

Trotz der ehrgeizigen Pläne soll Musk laut Bericht des "WSJ" für den Aufbau der Partei kaum in Aktion getreten sein: Sogar einige der politischen Berater Musks geben an, mit ihm noch kein Gespräch über die Partei geführt zu haben.

Verwendete Quellen
  • wsj.com: "Elon Musk Pledged to Start a Political Party. He Is Already Pumping the Brakes." (Englisch)
