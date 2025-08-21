"Schulhof-Schutzengel" Amokläufe an Schulen – US-Staat setzt auf Drohnensystem

Von t-online 21.08.2025 - 14:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Szene aus einem Vorführvideo des Herstellers: Die Drohnen sollen Livebilder vom Tatort schicken – und können auch auf den Attentäter einwirken. (Quelle: Screenshot/campusguardianangel.com)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In den USA gibt es immer wieder Schießereien und Amoktaten an Schulen. Ein neues Drohnensystem soll Abhilfe schaffen. So funktioniert der "Schulhof-Schutzengel".

Der US-Bundesstaat Florida hat ein Pilotprojekt mit ferngesteuerten Drohnen zum Schutz von Schulen vor Amokläufen gestartet. Dem Magazin "Newsweek" zufolge soll das System "Campus Guardian Angel" ("Schulhof-Schutzengel") zunächst an drei Schulbezirken in Florida erprobt werden, nachdem Gouverneur Ron DeSantis grünes Licht gegeben hat. Die Technologie stammt von einem Unternehmen aus Texas und soll Polizei und Rettungskräfte bei laufenden Amoklagen unterstützen.

Loading...

Die Drohnen sind in gesicherten Boxen auf dem Schulgelände stationiert und können innerhalb von fünf Sekunden nach Auslösung eines stillen Alarms starten. Gesteuert werden sie aus der Ferne von einem Team in Texas, das laut Anbieter rund um die Uhr einsatzbereit ist. Die Geräte liefern Livebilder an Einsatzkräfte und können in bestimmten Situationen auch nicht-tödliche Geschosse mit Pfefferspray abfeuern, um Täter vorübergehend zu stoppen oder abzulenken.

"Mit unseren Drohnen ist er nicht mehr allein"

Außerdem sind die Drohnen mit einem Glashammer ausgestattet, mit dem sich Fenster einschlagen lassen. "Wir übertragen Livebilder an die Polizei, zeigen genau, was passiert, wo der Täter ist, und können sogar Fenster zerschlagen, um Ablenkung zu erzeugen", sagte Firmenchef Justin Marston "Newsweek". Ihm zufolge bieten die Drohnen eine neue Qualität der Einsatzunterstützung. "Ein Beamter rennt derzeit allein und ohne Informationen auf Schüsse zu – im Grunde ein Blindflug", so Marston. "Mit unseren Drohnen ist er nicht mehr allein: Er weiß, wie der Täter aussieht, was er tut, und wir sichern jede Ecke ab."

Dem Bericht zufolge wurde das System bereits in den Bezirken Tallahassee und Miami-Dade öffentlich vorgeführt. Dabei sei es gelungen, Einsatzteams frühzeitig ein umfassendes Lagebild zu verschaffen. Der Hersteller vergleicht den Nutzen der Drohnen mit dem von Sprinkleranlagen im Brandschutz: Sie könnten zwar nicht den gesamten Einsatz ersetzen, aber entscheidend dabei helfen, das Schlimmste zu verhindern. Die Drohnen seien oft schneller beim Täter als die Polizei selbst und könne diesen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte binden.