Meinungsumschwung in USA Waffenhilfe für Kiew: Mehrheit der Republikaner erstmals dafür

Von t-online 22.08.2025 - 15:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die USA haben der Ukraine unter anderem Kampfpanzer vom Tpy Abrams geliefert. (Archivbild) (Quelle: Spc. Adrian Greenwood/DVIDS/U.S. Army/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Überraschender Stimmungswandel in den USA. Auch eine Mehrheit der Republikaner will Waffenlieferungen an Kiew. Lässt sich Trump davon beeindrucken?

Mit Blick auf die amerikanische Unterstützung für die Ukraine hat sich in den USA ein Meinungsumschwung vollzogen. Insgesamt befürworten in einer aktuellen Erhebung 62 Prozent der US-Bevölkerung eine US-Militärhilfe für Kiew. Das sind zehn Punkte mehr als bei einer entsprechenden Umfrage im März dieses Jahres, wie eine Studie des Chicago-Council on Global Affairs ermittelte.

Loading...

Erstmals befürwortet auch eine Mehrheit unter den Republikanern von US-Präsident Donald Trump die Waffenhilfe für Kiew. 51 Prozent sprechen sich demnach für die Lieferung von Rüstungsgütern aus. Das sind 21 Punkte mehr als noch im März.

Trumps wankelmütige Politik

Allerdings ergibt sich in der Anhängerschaft der Republikaner ein gespaltenes Bild. Unter den Anhängern, die sich zu Trumps Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) zählen, sprechen sich nur 49 Prozent für eine Militärhilfe aus, 50 Prozent dagegen. In der übrigen republikanischen Partei ist das Bild ein anderes: Hier befürworten 57 Prozent für eine Fortsetzung der US-Militärhilfe für Kiew, 41 Prozent der klassischen Republikaner lehnen Waffenlieferungen ab.

Trump hatte sich in der Vorwoche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen um über ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine zu beraten. Die Erhebung für die Studie fand Ende Juli statt – vor dem Gipfel-Treffen in Alaska. Doch halten Dina Smeltz und Craig Kafura, die Autoren der Council-Studie, fest: "Trumps öffentliche Äußerungen seiner Frustration über Putin und seine anschließende Entscheidung, US-Militärausrüstung an Europa zu verkaufen, um sie in die Ukraine zu schicken, könnten den Widerstand einiger Republikaner gegen einige dieser Maßnahmen gelockert haben."